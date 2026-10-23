Τα κανάλια αναζητούν πρότζεκτ για τη βραδινή ζώνη και η ΕΡΤ καλεί τη Μαγγίρα

Σε δημιουργικό «αναβρασμό» βρίσκονται τα στελέχη των τηλεοπτικών σταθμών. Μπορεί τα περισσότερα προγράμματα να έχουν βγει στον αέρα, όμως το βλέμμα στρέφεται πλέον στο δεύτερο μισό της σεζόν, καθώς σιγά σιγά αρχίζουν να κλειδώνουν μπάτζετ και να πέφτουν συγκεκριμένες ιδέες στο τραπέζι.

Συγκεκριμένα, στο STAR έχει ήδη αποφασιστεί ότι το «MasterChef» θα είναι η απόλυτη προτεραιότητα για το 2027. Ο Πάνος Ιωαννίδης, ο Σωτήρης Κοντιζάς και ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος αναμένεται να πάρουν ξανά θέση στις κουζίνες, προσκαλώντας επίδοξους σεφ να συμμετάσχουν σε ένα γαστρονομικό ταξίδι. Για το κανάλι της Κηφισιάς, η συνταγή είναι γνώριμη και επιτυχημένη. Σε μια τηλεοπτική αρένα όπου πολλά ανατρέπονται, το να έχεις καλές πρώτες ύλες είναι εφόδιο!

Στον ΑΝΤ1, όπως όλα δείχνουν, θα ανάψουν τα φώτα του «Dancing with the Stars» το δεύτερο μισό της χρονιάς. Το φιλανθρωπικό σόου χορού είναι πιο κοντά από ποτέ στην επιστροφή του και η Ζέτα Μακρυπούλια είναι, με βεβαιότητα, ένα πρόσωπο που θα απασχολήσει. Πηγές αναφέρουν ότι οι διερευνητικές επαφές με πρόσωπα δεν θα αργήσουν να ξεκινήσουν, καθώς πρόκειται για ένα φορμάτ που βασίζεται ιδιαίτερα στην επιλογή των συμμετεχόντων.

Στο μέτωπο του ΣΚΑΪ, ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο επιστροφής του «Survivor». Το ριάλιτι επιβίωσης, που αποτέλεσε για χρόνια ένα από τα δυνατά χαρτιά του σταθμού, προκαλεί προβληματισμό μετά τις πρόσφατες εξελίξεις με τον Σταύρο Φλώρο και τις δικαστικές διαμάχες. Τα στελέχη του Φαλήρου καλούνται να αποφασίσουν πώς θα κινηθούν, εξετάζοντας παράλληλα και άλλα πιθανά πρότζεκτ. Σε κάθε περίπτωση, το «The Voice» θα συντροφεύει τους τηλεθεατές έως τα τέλη του 2026, αφήνοντας έτσι περιθώριο για σκέψεις και αποφάσεις σχετικά με την επόμενη μέρα της βραδινής ζώνης.

Μεγάλο ενδιαφέρον έχει και το τι θα συμβεί με την ΕΡΤ και τη διοργάνωση του εθνικού τελικού για την εκπροσώπηση στη Eurovision, «Sing for Greece». Μετά την περσινή επιτυχία, τα στελέχη επιθυμούν να πορευτούν με την ίδια ομάδα και η Μπέττυ Μαγγίρα βρίσκεται στο «στόχαστρο». Η εντυπωσιακή περφόρμερ έχει συμβόλαιο με το STAR για το «GNTM», ωστόσο ο εθνικός τελικός θα διεξαχθεί τον Φεβρουάριο, οπότε ο δρόμος μοιάζει ανοιχτός για ενδεχόμενη επιστροφή της στο τιμόνι της παρουσίασης του διαγωνισμού. Τα στελέχη της ΕΡΤ φαίνεται πως θα επιμείνουν και η τελική απόφαση είναι στα χέρια της ταλαντούχας Μπέττυς!

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