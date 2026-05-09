Μπέττυ Μαγγίρα: Και επίσημα στην κριτική επιτροπή του GNTM

Ανακοινώθηκε και επίσημα η συμμετοχή της Μπέττυς Μαγγίρα στο GNTM της νέας τηλεοπτικής σεζόν, στον ρόλο του ενός εκ των τεσσάρων κριτών.

Το Star ανακοίνωσε την Παρασκευή μέσω των κοινωνικών δικτύων του ριάλιτι μοντέλων, πως η Μπέττυ Μαγγίρα θα είναι το τέταρτο πρόσωπο της κριτικής επιτροπής, δίπλα στους Άγγελο Μπράτη, Λάκη Γαβαλά και Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Η ανακοίνωση αναφέρει: «Η Μπέττυ Μαγγίρα έρχεται στο νέο GNTM ως κριτής. Με ένστικτο, αυθεντικότητα και strong personality, είναι έτοιμη να αξιολογήσει, να ξεχωρίσει και να αναδείξει εκείνους που έχουν το κάτι παραπάνω».

