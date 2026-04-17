STAR: Οι εκπομπές που «κλειδώνουν», τα ανοιχτά μέτωπα και οι κινήσεις ματ

Σε μία άκρως ανταγωνιστική και σκληρή χρονιά, το STAR απέδειξε ότι ξέρει να «παίζει» έξυπνα! Το «GNTM» πολυσυζητήθηκε, το «MasterChef» έβγαλε… μαχαίρια στους αντιπάλους και τα τηλεπαιχνίδια κέρδισαν ένα μεγάλο μερίδιο κοινού.

Με θετικό πρόσημο για τη χρονιά που ολοκληρώνεται, τα στελέχη έχουν αρχίσει ήδη τα «μαγειρέματα» για την επόμενη σεζόν. Με σταθερές αξίες να παίρνουν φυσικά το πράσινο φως, όπως η Δέσποινα Μοιραράκη με το «Cash or Trash» και ο Πέτρος Πολυχρονίδης με τον «Τροχό της τύχης» αλλά και το νέο του φορμάτ «1% Club», το κανάλι της Κηφισιάς ξεκινά σίγουρα με ισχυρά όπλα στη φαρέτρα του. Το «Lingo», το νέο τηλεπαιχνίδι, επίσης θα πάρει το εισιτήριο για του χρόνου μετά τη φετινή επιτυχία ενώ σύντομα ξεκινούν και τα γυρίσματα για το «GNTM».

Ο διαγωνισμός μόδας, φέτος, κατάφερε να απασχολήσει και πώς θα γινόταν διαφορετικά, αφού αποτελεί μία γνήσια συνταγή για τους λάτρεις των ριάλιτι. Ηλιάνα Παπαγεωργίου, Ζενεβιέβ Μαζαρί και Λάκης Γαβαλάς, έχουν ήδη δώσει τα χέρια με τη διοίκηση του STAR, ενώ έχει μεγάλο ενδιαφέρον το τι θα συμβεί με την εκρηκτική Μπέττυ Μαγγίρα. Η παρουσιάστρια βρίσκεται σε συζητήσεις με το κανάλι εδώ και καιρό και, αν τελικά περάσει το κατώφλι του STAR για το «GNTM», θα μιλάμε για την απόλυτη προσθήκη.

Στη βραδινή ζώνη αναμένεται να δούμε και τον δεύτερο κύκλο της σειράς «Τα φαντάσματα», που σάρωσαν», με την Έλλη Τρίγγου να αποκαλύπτει πρόσφατα: «Έρχονται τα Φαντάσματα στο STAR με δεύτερο κύκλο! Ξεκινάμε γυρίσματα πολύ σύντομα. Έχουμε ήδη κάνει μια συνάντηση με την ομάδα και τον καινούργιο μας σκηνοθέτη. Αγαπηθήκαμε, κοιταχτήκαμε, χαρήκαμε και ξεκινάμε... πέρασα φανταστικά, το διασκέδασα πάρα πολύ αυτό το εκπληκτικό σενάριο, όλους αυτούς τους απίθανους ηθοποιούς. Περιμένω πώς και πώς».

Τι θα γίνει με την πρωινή ζώνη

Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλής Παύλου θα καθίσουν στο τραπέζι των συζητήσεων για το τηλεοπτικό τους μέλλον, προκειμένου να αποφασισθεί το αν και πώς θα συνεχίσουν. Το «Breakfast@STAR» μπορεί να μην διανύει την καλύτερη χρονιά του σε ποσοστά, ωστόσο είναι μία εγγυημένη πρόταση για τους λάτρεις της ψυχαγωγίας που στέκεται με το κεφάλι ψηλά στον ανταγωνισμό. Άλλωστε, φέτος, στην πρωινή ζώνη, εκτός από τη «Super Κατερίνα» και τους «Αταίριαστους», όλοι δυσκολεύονται.

Η Ελένη Χατζίδου, πρόσφατα, πάντως είχε πει on camera: «Η αλήθεια είναι πως είναι μια δύσκολη χρονιά για εμάς. Νομίζω ότι τις δυσκολίες τις έχουμε όλοι, βλέπεις ότι τώρα είναι μια έτσι μια αλλιώς, όλα αλλάζουν και τίποτα δεν είναι σταθερό. Αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι. Μην πω ότι σε εμάς υπάρχει μεγαλύτερη σταθερότητα… Νομίζω ότι οι συζητήσεις με τον κανάλι για την επόμενη χρονιά ξεκινούν γύρω στον Μάιο, κάπου εκεί».

Όσον αφορά στη Ζήνα Κουτσελίνη; Η παρουσιάστρια, που πάντα υπογράφει μονοετές συμβόλαιο, επίσης αναμένεται να συζητήσει για το τηλεοπτικό της μέλλον. Οι σχέσεις με τη διοίκηση είναι γνωστό ότι είναι εξαιρετικές, ωστόσο φέτος είναι μία δύσκολη χρονιά για την εκπομπή της.

