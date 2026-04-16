Τα χαρμόσυνα της TV - Γάμοι, baby boom και κυρίες της τηλεόρασης που συζητιούνται

Ευχάριστες ειδήσεις για κυρίες της TV που πρωταγωνιστούν το τελευταίο διάστημα

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Τα χαρμόσυνα της TV - Γάμοι, baby boom και κυρίες της τηλεόρασης που συζητιούνται
LIFESTYLE
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης θα παντρευτούν στις 13 Ιουνίου στη Μεσσηνία με διάσημους καλεσμένους.
  • Η Φαίη Σκορδά ετοιμάζεται για γάμο σε στενό κύκλο με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη, ενώ σχεδιάζουν μεγάλο πάρτι για φίλους.
  • Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα θα παντρευτούν στις 27 Ιουνίου 2026 στην Πάρο, με pre wedding πάρτι μια μέρα πριν.
  • Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και ο Γιάννης Καραβασάνης προετοιμάζονται για γάμο, με άγνωστη ακόμα τοποθεσία που μπορεί να είναι στο χωριό της νύφης ή του γαμπρού.
  • Η Λίλα Μπακλέση ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της στον πρώτο της παιδί μέσω social media.
Snapshot powered by AI

Μακριά από τα αποκαλούμενα beef, από εντάσεις και δυσάρεστα γεγονότα, ζουν τις ωραιότερες περιόδους της ζωής τους και ετοιμάζονται να ανοίξουν νέα κεφάλαια στην καθημερινότητά τους. Επιτυχημένες κυρίες της ελληνικής τηλεόρασης είτε παντρεύονται, είτε περιμένουν παιδί, με τις εκπομπές και τα μίντια να ασχολούνται μαζί τους.

Η Δανάη Μπάρκα έκανε την ανατροπή και την «έσκασε» στους συναδέλφους της, με την είδηση του γάμου της να έχει κρατηθεί για καιρό μυστικό. Η παρουσιάστρια και ο Φάνης Μπότσης ετοιμάζονται να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας, με ολοένα και περισσότερες λεπτομέρειες να βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Όπως ανέφερε στο «Πρωινό» η Φωτεινή Πετρογιάννη, ο γάμος του ζευγαριού θα γίνει στις 13 Ιουνίου στην ξενοδοχειακή μονάδα που έχουν οικογενειακώς στη Μεσσηνία. Ανάμεσα στους διάσημους καλεσμένους βρίσκονται η Δέσποινα Βανδή, ο Βασίλης Μπισμπίκης, η Σμαράγδα Καρύδη και ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, η Μαρία Καβογιάννη και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης με την Κατερίνα Γερονικολού.

https://www.instagram.com/p/DTKjw2WjHxg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Τα σκαλιά της εκκλησίας θα ανέβει και η Φαίη Σκορδά, χωρίς όμως να έχει διαρρεύσει η ημερομηνία του γάμου. Η παρουσιάστρια και ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης κρατούν χαμηλούς τόνους, αποφεύγουν τα φώτα και τις κοσμικές εμφανίσεις, έχοντας αποφασίσει να κάνουν γάμο σε στενό κύκλο. Ωστόσο, μετά σχεδιάζουν ένα μεγάλο πάρτι προκειμένου να γιορτάσουν και με τους φίλους τους!

Ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ζευγάρια είναι η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα, οι οποίοι ετοιμάζονται να ενώσουν τις ζωές τους με τα ιερά δεσμά του γάμου στις 27 Ιουνίου 2026, στην Πάρο. Το «Save the date» εστάλη στις αρχές του έτους στους λίγους εκλεκτούς καλεσμένους, όπου αναφέρεται μέσα από βίντεο η ημερομηνία του γάμου και το pre wedding πάρτι που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Ιουνίου. Όπως είχε εξομολογηθεί σε συνέντευξή της στο περιοδικό HELLO!, η ηθοποιός και επιχειρηματίας: «Δεν ήμουν ποτέ το κορίτσι που ονειρευόταν νυφικά ή γάμους, κάτι που είναι μάλλον οξύμωρο αν σκεφτεί κανείς ότι παντρεύομαι για δεύτερη φορά. Το αντιμετωπίζω, λοιπόν, με πιο χαλαρή διάθεση. Ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο επέλεξα τη Celia Kritharioti, γιατί μου αρέσει η αισθητική της και την εμπιστεύομαι απόλυτα, όσον αφορά στο ότι μπορεί να δημιουργήσει».

https://www.instagram.com/p/DTcNxF7lVP9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και ο Γιάννης Καραβασάνης κινούνται στο ίδιο μονοπάτι και έχουν ξεκινήσει να προετοιμάζονται για τον γάμο τους. Το εντυπωσιακό μονόπετρο ήδη κοσμεί το χέρι του μοντέλου, με την ίδια να έχει δηλώσει: «Μπορεί να μάθω κι εγώ πού θα γίνει ο γάμος τελευταία στιγμή, όπως πάει το πράγμα. Υπάρχει μία μικρή κινητικότητα τώρα για τις προετοιμασίες, καθώς κλείνουν κάποιες δουλειές που είχαμε με τον Γιάννη. Τώρα αναζητάμε το πού και το πώς. Οι απόψεις για την τοποθεσία διίστανται για το πού θα γίνει. Εγώ θα ήθελα ιδανικά να κάνω τον γάμο στο χωριό μου, στο σπίτι μου αλλά ιδανικά και ο γαμπρός θα ήθελε να το κάνει στο χωριό του, οπότε θα βρούμε τη μέση λύση. Εγώ είμαι από την Πάτρα και ο Γιάννης από τον Βόλο. Ο γαμπρός είναι εξαιρετικά εσωστρεφής, οπότε πιστεύω ότι θα το παλέψω να έρθουν 100 καλεσμένοι. Όποιος παρεξηγηθεί, τα παράπονά του στον γαμπρό».

Στον κόσμο της τηλεόρασης μία ακόμη λαμπερή κυρία ζει μαγικές στιγμές. Η Λίλα Μπακλέση είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί και ανακοίνωσε τα ευχάριστα μέσα από τα social media, πριν από λίγες ώρες. «Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα βίντεο για το πόσο έφαγα το Πάσχα. Αλλά δεν είναι», έγραψε με χιούμορ στο Instagram και δέχτηκε τις ευχές των διαδικτυακών της φίλων.

https://www.instagram.com/reel/DXJYDqhAiBk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Σχόλια
