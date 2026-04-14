Συγκινεί ο Γιώργος Παράσχος για τη μάχη του με τον καρκίνο: «Δεν με φοβίζει, ζω το τώρα»

Για τη μάχη που δίνει με τον καρκίνο μίλησε σε συνέντευξή του στο Star o Γιώργος Παράσχος.

Όπως εξομολογήθηκε ο ίδιος δεν τον φοβίζει τίποτα και ζει για το τώρα αντλώντας δύναμη από την πίστη του στον Θεό.

«Σταθερά, το κρατάμε σε καταστολή. Τώρα ένας από τους δύο καρκίνους πάει να ανέβει αλλά δεν τον φοβάμαι γιατί έχω τον γιατρό μου, θα αναλάβει εκείνος και θα με γιατροπορεύσει. Δεν με φοβίζει, ό,τι θέλει ο Θεός ας έρθει. Και να μελαγχολήσω και να πιεστώ, τι θα καταφέρω; Δεν θα βγει κάτι. Οπότε ας ζήσω το τώρα. Ο καρκίνος ήρθε και σε άλλον άνθρωπο στο κοντινό μου φάσμα και προσπαθώ να τους κρατήσω ήρεμους».

Αναφερόμενος στην προσωπική του ζωή και πώς διαχειρίζεται τις σχέσεις του με την πρώην σύζυγο και τη σημερινή του σύντροφο, ο Γιώργος Παράσχος αποκάλυψε: «Ξέρω πότε θα απευθυνθώ στην πρώην γυναίκα μου, ξέρω πότε θα απευθυνθώ στη σύντροφό μου. Ξέρω πότε να μιλήσω και τι να πω. Δεν θα τις φέρω ποτέ σε ρήξη. Εγώ είμαι ο συνδετικός κρίκος, εγώ τις χωρίζω, εγώ τις ενώνω. Είναι πολύ βαριά λέξη η αποτυχία για έναν χωρισμό. Πήγα να κάνω κάτι και δεν μου βγήκε. Εφόσον έχουμε ένα παιδί, σκοπός είναι να ζούμε αρμονικά και όχι να βγάλουμε μαχαίρια και σπαθιά».

