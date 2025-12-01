Συγκλονίζει ο Γιώργος Παράσχος: «Με την σύντροφό μου διαγνωστήκαμε την ίδια περίοδο με καρκίνο»

Για την μάχη του με τον καρκίνο και την επιστροφή του στο θέατρο μίλησε ο Γιώργος Παράσχος σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Mega και την εκπομπή «Buongiorno».

«Είναι ευλογία που γυρίζω στο θέατρο. Ήθελα πολλά χρόνια να δουλέψω με τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη», δήλωσε ο ηθοποιός για την επιστροφή του στο θεατρικό σανίδι.

«Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να νικήσω ποτέ τον καρκίνο. Ήμουν από τους τυχερούς, που η αρρώστια μου ένωσε την οικογένειά μου. Η πρώην γυναίκα μου με στήριξε πάρα πολύ, δεν το περίμενα. Η τωρινή μου σύντροφος διαγνώστηκε την ίδια περίοδο με καρκίνο. Το διαχειριστήκαμε με λογική, ηρεμία και προσευχή. Έκανα όλες τις θεραπείες για χάρη της κόρης μου. Ευχαριστώ τον Θεό που μου έφερε τον καρκίνο και εξαφάνισε το εγώ μου».

