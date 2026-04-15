Τρεις πρεμιέρες ανακατεύουν ξανά την τράπουλα της τηλεθέασης

Αλλάζει ξανά η βραδινή ζώνη στην ελληνική τηλεόραση…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

  • Τρεις νέες εκπομπές κάνουν πρεμιέρα αυτή την εβδομάδα στην ελληνική τηλεόραση, αναδιαμορφώνοντας τη βραδινή ζώνη.
  • Το «The Floor» επιστρέφει στον ΣΚΑΪ με τον τρίτο κύκλο, προσφέροντας νέες κατηγορίες και μεγάλο έπαθλο 50.000 ευρώ.
  • Η εκπομπή «Πάμε μια βόλτα;» με τη Νίκη Λυμπεράκη ξεκινά στο MEGA, παρουσιάζοντας ουσιαστικές συνεντεύξεις με καλεσμένους από διάφορους χώρους.
  • Το σόου μεταμφιέσεων «Your Face Sounds Familiar» επιστρέφει στον ΑΝΤ1 με παρουσιαστή τον Σάκη Ρουβά και κριτική επιτροπή τέσσερα μέλη.
  • Οι νέοι κύκλοι των παραπάνω εκπομπών υπόσχονται ανανεωμένη ψυχαγωγία, δυναμική παρουσία και πρωτότυπες μορφές τηλεοπτικού περιεχομένου.
Το Πάσχα μπορεί να πέρασε και τα κανάλια να οδεύουν επίσημα στο φινάλε της τηλεοπτικής σεζόν, ωστόσο τα στελέχη δεν έχουν πει την τελευταία τους κουβέντα. Αυτή την εβδομάδα έρχονται τρεις πρεμιέρες στη βραδινή ζώνη, που θα μοιράσουν ξανά την τράπουλα της τηλεθέασης.

«The Floor»

Το «The Floor», το απόλυτο game show γνώσεων και στρατηγικής, που σημειώνει μεγάλη επιτυχία στη διεθνή αγορά, επιστρέφει από την Παρασκευή 17 Απριλίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ, με τον 3ο νέο κύκλο επεισοδίων. Έναν κύκλο που είναι πιο ανανεωμένος, δυναμικός και απρόβλεπτος από ποτέ! Με την αμεσότητα, το αστείρευτο χιούμορ και την «εκρηκτική» ενέργεια που τον χαρακτηρίζουν, ο Γιώργος Λιανός υποδέχεται στην εντυπωσιακή αρένα 100 νέους παίκτες από την Ελλάδα, την Κύπρο αλλά και από χώρες της Ευρώπης, δίνοντας τον δικό του παλμό.

Εκείνοι, αντιπροσωπεύουν 100 νέες, ευφάνταστες κατηγορίες και θα πρέπει να φτάσουν μέχρι το τέλος... Μόνο μία ή ένας θα καταφέρει να κατακτήσει το «The Floor» και κατ’ επέκταση το μεγάλο έπαθλο αξίας 50.000 ευρώ. Στον τρίτο κύκλο του game show, το «The Floor» ανεβάζει τον πήχη και επιφυλάσσει εκπλήξεις τόσο στους παίκτες όσο και στο τηλεοπτικό κοινό. Οι αντίπαλοι στέκονται ο ένας απέναντι στον άλλον και, εκτός από «Αναγνώριση Εικόνων», «Ηχητικές Κατηγορίες», «Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής» και «Συμπλήρωσε το κενό», καλούνται να αναμετρηθούν σε νέες κατηγορίες: Τις «Ανοιχτές» και τις «Συνδυαστικές».

«Πάμε μια βόλτα;»

Το Σάββατο 18 Μαρτίου, στις 21.00, κάνει πρεμιέρα η νέα εκπομπή της Νίκης Λυμπεράκη «Πάμε μια βόλτα;» στο MEGA. Κάθε εβδομάδα, η δημοσιογράφος συναντά έναν καλεσμένο από τον χώρο των Τεχνών, των Γραμμάτων, της Επιστήμης, του Αθλητισμού. Μέσα από ουσιαστική συζήτηση και προσωπική αφήγηση, ξεδιπλώνεται η πορεία της ζωής του, πέρα από τίτλους, ρόλους και στερεότυπα. Η Νίκη Λυμπεράκη προσεγγίζει τους συνομιλητές της με ουσία, σεβασμό και διεισδυτική ματιά και δημιουργεί το κατάλληλο πλαίσιο για συζητήσεις που έχουν βάθος και νόημα. Με λόγο καθαρό και ουσιαστικό, δίνει χώρο στις ιστορίες να ειπωθούν όπως πραγματικά είναι.

«Your Face Sounds Familiar»

Στις 19 Απριλίου, στις 21.00, το σόου μεταμφιέσεων «Your Face Sounds Familiar» επιστρέφει στον ΑΝΤ1 με παρουσιαστή τον Σάκη Ρουβά. Γιώργος Θεοφάνους, Κατερίνα Παπουτσάκη, Ρένος Χαραλαμπίδης και Ρένα Μόρφη, αναλαμβάνουν δράση ως κριτική επιτροπή και το «έργο» τους δεν θα είναι εύκολη υπόθεση.

Το σόου, με επιτυχημένη παρουσία σε περισσότερες από 40 χώρες, αποτελεί μία από τις πιο δυνατές και αναγνωρίσιμες «υπογραφές» του ΑΝΤ1 και επιστρέφει για να επαναπροσδιορίσει τη λέξη ψυχαγωγία και να της δώσει το πρόσωπο που της αξίζει, ένα πρόσωπο που θα μας θυμίσει πώς ένα τηλεοπτικό project έχει τη δύναμη να μας καθηλώσει. Έχοντας προσφέρει μοναδικές στιγμές και αμέτρητα viral στιγμιότυπα, που παραμένουν ακόμα ζωντανά στη μνήμη μας, ετοιμάζεται να ανοίξει την αυλαία του και να φιλοξενήσει γνωστά ονόματα της σόουμπιζ, που θα γίνονται η φωνή και η εικόνα διάσημων καλλιτεχνών.

Με υψηλών προδιαγραφών παραγωγή και αισθητική, αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας, δυναμική digital παρουσία, ασύλληπτες μεταμορφώσεις και εντυπωσιακά act που θα συζητηθούν, θα δώσει έναν ξεχωριστό ρυθμό στις Κυριακές μας. Όπως ήδη γνωρίζουμε, οι 10 καλλιτέχνες που θα λάβουν μέρος είναι οι Δωροθέα Μερκούρη, Μαριάντα Πιερίδη, Παναγιώτης Ραφαηλίδης, Μαριλού Κατσαφάδου, Idra Kayne, Biased Beast, Μέμος Μπεγνής, Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, Αφροδίτη Χατζημηνά, Αλέξανδρος Μπουρδούμης.

