Τηλεθέαση: Επέστρεψαν οι παρουσιαστές της πρωινής ζώνης – Δύσκολη η πρώτη μάχη

Έκαναν τις πασχαλινές τους διακοπές και επέστρεψαν στη θέση τους, το πρωί της Τρίτης, δίνοντας ξανά μάχη για την πρωτιά στην τηλεθέαση. Ποιος παρουσιαστής βγήκε, όμως, νικητής στην πρωινή ζώνη;

Το κοινό έδωσε στους «Αταίριαστους» του ΣΚΑΪ την πρώτη θέση τόσο στο σύνολο, όσο και στο δυναμικό κοινό. Έτσι, το ενημερωτικό δίδυμο σημείωσε 18,2% στο σύνολο και 13,2% στους τηλεθεατές 18-54. Το «Live You», που ακολούθησε, έκανε 11,1% στο σύνολο και 5,4% στο δυναμικό κοινό.

Η εκπομπή «Super Κατερίνα» του ALPHA κράτησε παρέα στο 10,2% στο σύνολο και στο 8,4% στους τηλεθεατές 18-54. Το μαγκαζίνο του OPEN, «10 Παντού», κέρδισε 9,8% στο σύνολο και 5% στο δυναμικό κοινό. Το «Πρωινό» του ΑΝΤ1, με τον Γιώργο Λιάγκα, κατέγραψε 9,5% στο σύνολο και 8,1% στο δυναμικό κοινό.

Το «Buongiorno» του MEGA, με τη Φαίη Σκορδά, σημείωσε 9,3% στο σύνολο και 12,3% στο δυναμικό κοινό. Το «Breakfast@STAR» κράτησε το 5,8% του συνόλου και το 10,9% του δυναμικού κοινού.

Να σημειωθεί ότι, το προσεχές διάστημα, οι περισσότεροι από τους προαναφερθέντες θα ξεκινήσουν τις συζητήσεις με τα στελέχη των καναλιών. Έτσι, η τηλεθέαση έχει μεγάλη βαρύτητα ως διαπραγματευτικό χαρτί.

