Τηλεθέαση: Η ενημέρωση μάζεψε «όλο το χαρτί» στην πρωινή ζώνη - Ποιοι σάρωσαν

Οι ψυχαγωγικές πρωινές εκπομπές έμειναν «εκτός» αρένας τη Μεγάλη Πέμπτη,

αφού οι παρουσιαστές τους έφυγαν για πασχαλινές διακοπές. Η ενημέρωση

πρωταγωνίστησε και κάποια από τα μαγκαζίνο «χτύπησαν κόκκινο»!

Χαρακτηριστικά, το «Σήμερα» του ΣΚΑΪ κατέγραψε 21,4% στο σύνολο και

13,9% στο δυναμικό κοινό. Η εκπομπή «Κοινωνία ώρα MEGA» βρέθηκε στο 14%

και στο 9,5%, ενώ το μαγκαζίνο «Ώρα Ελλάδος» στο OPEN «χτύπησε» 17% στο

σύνολο. Στο δυναμικό κοινό έκανε 6,9%.

Στη συνέχεια των προγραμμάτων των καναλιών, οι «Αταίριαστοι» του σταθμού

του Φαλήρου κατέγραψαν 19,4% στο σύνολο και 12,8% στο δυναμικό κοινό. Το

«Live You», που πήρε το lead in, έκανε 14,6% και 6,2% αντίστοιχα. Η

εκπομπή του OPEN, «10 Παντού», έπιασε διψήφια στο σύνολο κάνοντας 12,7%.

Στο δυναμικό κοινό κατέγραψε 4,8%.

Στο μέτωπο της ΕΡΤ1, οι ψυχαγωγικές εκπομπές βγήκαν στον αέρα. Έτσι, το

μαγκαζίνο «Νωρίς νωρίς» κράτησε παρέα στο 3,8% του συνόλου και στο 3,5%

του δυναμικού κοινού. Η εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» έκανε 4,8% και 5,6%

αντίστοιχα.