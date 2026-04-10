Τηλεθέαση: Η ενημέρωση μάζεψε «όλο το χαρτί» στην πρωινή ζώνη - Ποιοι σάρωσαν
Τι έδειξαν τα μηχανάκια της Nielsen για το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης;
Οι ψυχαγωγικές πρωινές εκπομπές έμειναν «εκτός» αρένας τη Μεγάλη Πέμπτη,
αφού οι παρουσιαστές τους έφυγαν για πασχαλινές διακοπές. Η ενημέρωση
πρωταγωνίστησε και κάποια από τα μαγκαζίνο «χτύπησαν κόκκινο»!
Χαρακτηριστικά, το «Σήμερα» του ΣΚΑΪ κατέγραψε 21,4% στο σύνολο και
13,9% στο δυναμικό κοινό. Η εκπομπή «Κοινωνία ώρα MEGA» βρέθηκε στο 14%
και στο 9,5%, ενώ το μαγκαζίνο «Ώρα Ελλάδος» στο OPEN «χτύπησε» 17% στο
σύνολο. Στο δυναμικό κοινό έκανε 6,9%.
Στη συνέχεια των προγραμμάτων των καναλιών, οι «Αταίριαστοι» του σταθμού
του Φαλήρου κατέγραψαν 19,4% στο σύνολο και 12,8% στο δυναμικό κοινό. Το
«Live You», που πήρε το lead in, έκανε 14,6% και 6,2% αντίστοιχα. Η
εκπομπή του OPEN, «10 Παντού», έπιασε διψήφια στο σύνολο κάνοντας 12,7%.
Στο δυναμικό κοινό κατέγραψε 4,8%.
Στο μέτωπο της ΕΡΤ1, οι ψυχαγωγικές εκπομπές βγήκαν στον αέρα. Έτσι, το
μαγκαζίνο «Νωρίς νωρίς» κράτησε παρέα στο 3,8% του συνόλου και στο 3,5%
του δυναμικού κοινού. Η εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» έκανε 4,8% και 5,6%
αντίστοιχα.