Τηλεθέαση: Η ενημέρωση «έπαιξε μπάλα» μόνη της στην πρωινή ζώνη - Τι νούμερα κατέκτησε
Τι έδειξαν τα μηχανάκια της Nielsen για το πρωί της Δευτέρας του Πάσχα;
Οι ψυχαγωγικές εκπομπές δεν βγήκαν χθες στον αέρα, με αποτέλεσμα τα
ενημερωτικά μαγκαζίνο σε ΣΚΑΪ και OPEN να «παίζουν» χωρίς αντίπαλο.
Έτσι, η εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΙ βρέθηκε στο 22% του συνόλου και στο
12,1% του δυναμικού κοινού. Οι «Αταίριαστοι», που πήραν το lead in,
κατέκτησαν το 19,8% του συνόλου και το 13,6% των τηλεθεατών 18-54. Το
«Live You» έκανε 15,6% στο σύνολο και 13,2% στο δυναμικό κοινό.
Το μαγκαζίνο «Ώρα Ελλάδος» στο OPEN βρέθηκε στο 15,4% στο σύνολο και στο
5,9% στο δυναμικό κοινό. Το μαγκαζίνο «10 Παντού», που πήρε τη σκυτάλη,
συγκέντρωσε 10,7% και 5,4% αντίστοιχα.
