Τηλεθέαση: Η ενημέρωση «έπαιξε μπάλα» μόνη της στην πρωινή ζώνη - Τι νούμερα κατέκτησε

Οι ψυχαγωγικές εκπομπές δεν βγήκαν χθες στον αέρα , με αποτέλεσμα τα ενημερωτικά μαγκαζίνο σε ΣΚΑΪ και OPEN να «παίζουν» χωρίς αντίπαλο . Έτσι, η εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΙ βρέθηκε στο 22% του συνόλου και στο 12,1% του δυναμικού κοινού. Οι «Αταίριαστοι» , που πήραν το lead in, κατέκτησαν το 19,8% του συνόλου και το 13,6% των τηλεθεατών 18-54. Το «Live You» έκανε 15,6% στο σύνολο και 13,2% στο δυναμικό κοινό. Το μαγκαζίνο «Ώρα Ελλάδος» στο OPEN βρέθηκε στο 15,4% στο σύνολο και στο 5,9% στο δυναμικό κοινό. Το μαγκαζίνο «10 Παντού» , που πήρε τη σκυτάλη, συγκέντρωσε 10,7% και 5,4% αντίστοιχα.

