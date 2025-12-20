GNTM: Από προπονήτρια cheerleading στο μόντελινγκ - Ποια είναι η μεγάλη νικήτρια Ξένια Τσίρκοβα

Το 24χρονο μοντέλο αναδείχθηκε η μεγάλη νικήτρια του GNTM την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου

Newsbomb

GNTM: Από προπονήτρια cheerleading στο μόντελινγκ - Ποια είναι η μεγάλη νικήτρια Ξένια Τσίρκοβα
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου το GNTM με μεγάλη νικήτρια την Ξένια Τσίρκοβα.

Το 24χρονο μοντέλο είχε καταφέρει από την αρχή να κερδίσει θετικά σχόλια από την κριτική επιτροπή, ξεχωρίζοντας όχι μόνο για τη φυσική ομορφιά της αλλά και για υον επαγγελματισμό, τη συνέπεια και την αυθεντικότητά της.

Η Ξένια Τσίρκοβα δεν κέρδισε μόνο τον τίτλο του Greece’s Next Top Model αλλά και το χρηματικό έπαθλο, αξίας 50.000 ευρώ, ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο και μια υποτροφία σπουδών σε ειδικότητα της επιλογής τους, από τις Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ.

https://www.instagram.com/p/DSGC_W5ikWV/

Ποια είναι η νικήτρια του GNTM, Ξένια Τσίρκοβα

Η Ξένια είναι 24 ετών και ήρθε στην Αθήνα από την Κέρκυρα τον τελευταίο χρόνο για να ακολουθήσει το όνειρό της στη μόδα. Έχει σπουδάσει και εργαστεί ως προπονήτρια cheerleading, κάτι που της έχει διδάξει πειθαρχία, έκφραση, αλλά και ευγενή άμιλλα, δίπλα σε άλλους που προσπαθούν να αποδώσουν τον καλύτερο τους εαυτό.

Η νεαρή cheerleader αποφάσισε να συμμετάσχει στο GNTM γιατί ένιωσε πως ήρθε η κατάλληλη στιγμή να αφήσει το δικό της σημάδι στην ελληνική μόδα. Είναι αποφασισμένη να επενδύσει στον εαυτό της, να δοκιμάσει τα όριά της, να εξελιχθεί και να φτάσει όσο πιο μακριά μπορεί.

Για εκείνη το GNTM δεν ήταν ένας απλός ένας διαγωνισμός, αλλά η αρχή μιας νέας πορείας στη καριέρα, αλλά και στη ζωή της.

https://www.instagram.com/p/DQxLzDfChz1/

Η Ξένια με καταγωγή από τη Ρωσία είχε ενθουσιάσει τους κριτές από την πρώτη της κιόλας audition, καταφέρνοντας να εξασφαλίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση με πέντε «ναι».

https://www.instagram.com/p/DORMFNWCinO/

«Τους τελευταίους έξι μήνες μένω στην Αθήνα. Ήρθα πολύ πρόσφατα από την Κέρκυρα. Είμαι 25 χρόνων. Ασχολούμαι με το cheerleading επαγγελματικά και ως προπονήτρια και ως αθλήτρια», είπε συστήνοντας τον εαυτό της στους κριτές.

https://www.instagram.com/p/DRRmzvgiktu/

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:16ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Σύλληψη πέντε ατόμων για εκμετάλλευση γυναικών σε καταστήματα «STRIPSHOW»

12:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το «σκανδιναβικό μπλοκάρισμα» στέλνει πολικό ψύχος στη Μεσόγειο - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Καρδίτσα: Άνοιχτα τα διόδια για την διέλευση ΙΧ - Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις

11:52ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε πλαστικά μπαλκονιού στην παραλία του Βόλου… προκάλεσε ανησυχία

11:51ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Συνάντηση Άδωνι Γεωργιάδη με Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Ελπιδοφόρο

11:39ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στη Νέα Φιλαδέλφεια

11:36LIFESTYLE

GNTM: Από προπονήτρια cheerleading στο μόντελινγκ - Ποια είναι η μεγάλη νικήτρια Ξένια Τσίρκοβα

11:34ΕΛΛΑΔΑ

Στέφανος Παπαδόπουλος: «Μέχρι την τελευταία στιγμή ο Μαζωνάκης ζήταγε μην του κάνω μήνυση»

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Τρίτη ηλικία σε αδιέξοδο: Η Ελλάδα δεν έχει δημόσιες δομές ηλικιωμένων

11:17ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις (20/12): Πού θα δείτε Παναθηναϊκός – Ηρακλής και Ολυμπιακός – Κηφισιά

11:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καλλιθέα: Συνελήφθη οδηγός μηχανής που πήγαινε με 161 χιλιόμετρα με όριο τα... 90!

11:07ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνάκι: Δολοφονία αποδείχθηκε ο θάνατος της Ελένης Παπαδοπούλου - Πότισαν τα ρούχα της με βενζίνη

11:06ΚΟΣΜΟΣ

Τζέφρι Έπσταϊν: Σοκάρει η φωτογραφία που τον δείχνει μισόγυμνο με ένα παιδί δίπλα του

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κρήτη: Όχημα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε τοίχο - Νεκρός ο οδηγός

10:53LIFESTYLE

Ανδρομάχη: «Στη Eurovision αδίκησα το τραγούδι, δεν το είπα καλά»

10:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μυλωνάκης σε Τζάκρη: «Την καλώ να ανασκευάσει το αδιανόητο ψέμα της»

10:31ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Σύγχρονος Νώε»: Γκανέζος προφήτης χτίζει κιβωτούς για να σώσει την ανθρωπότητα από πλημμύρα που ξεκινά τα Χριστούγεννα

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Τα μέρη όπου μπορείς να περπατήσεις επάνω στον μανδύα της Γης

10:27LIFESTYLE

Παντρεύτηκαν η Ζιζέλ Μπούντχεν και ο Χοακίμ Βαλέντε

10:13ΚΟΣΜΟΣ

Μαγευτική ατμόσφαιρα Χριστουγέννων στο Σαν Φρανσίσκο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:30ΚΑΙΡΟΣ

Σιβηρικό ψύχος στην Ευρώπη: Έρχεται «χειμώνας από τα παλιά» στο τέλος της χρονιάς - Χιόνια και στην Ελλάδα- Το φαινόμενο της Αιφνίδιας Στρατοσφαιρικής Θέρμανσης

11:07ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνάκι: Δολοφονία αποδείχθηκε ο θάνατος της Ελένης Παπαδοπούλου - Πότισαν τα ρούχα της με βενζίνη

18:44WHAT THE FACT

Ένας εκπληκτικός χάρτης του πυθμένα του Ατλαντικού Ωκεανού 

11:39ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στη Νέα Φιλαδέλφεια

10:11ΕΛΛΑΔΑ

Οριστικό και αμετάκλητο: Χριστούγεννα με αγροτικά μπλόκα - Πώς θα γίνουν τα ταξίδια με τα ΙΧ

09:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο «Ηρακλής» φέρνει χιόνια στην Ελλάδα και στις... βάρκες - Το πολικό σενάριο

07:53ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Η αποκάλυψη της σπιτονοικοκυράς του 33χρονου - «Πήγαινε σε ένα καφέ για διάβασμα»

02:05ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία χήρας υπουργού: Η πρώτη αντίδραση του γιου στην επικοινωνία με το «Φως στο Τούνελ» - «Μου κάνετε φάρσα»

21:10ΚΑΙΡΟΣ

Ξεκαθαρίζει ο καιρός των εορτών: Τι αναφέρουν τα μοντέλα GFS και ECMWF μέρα προς μέρα

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Ζουράφα ή Ζγόραφα: μια άγνωστη νησίδα ΒΑ της Σαμοθράκης, ζωτικής σημασίας για τη χώρα μας

17:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο θρύλος της «κοπέλας-καμήλας»: Από το τσίρκο στον έρωτα της ζωής της - Η ιστορία της Έλα Χάρπερ

13:20WHAT THE FACT

Όταν η Γη «ούρλιαξε»: Ο πιο δυνατός ήχος στην ιστορία του πλανήτη

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Καταδρομική κλοπή αυτοκινήτου στην Πέτρου Ράλλη μέσα σε 2,5 λεπτά

10:10WHAT THE FACT

Υγρασία στο σπίτι: Η «πολωνική μέθοδος» για να εξαφανιστεί αμέσως

10:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αθήνα σήμερα

14:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χιονοεκπλήξεις προ των πυλών του 2026 - Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Σύλληψη πέντε ατόμων για εκμετάλλευση γυναικών σε καταστήματα «STRIPSHOW»

08:21ΠΑΙΔΕΙΑ

Γλυφάδα: Καταργείται ολόκληρο δημοτικό σχολείο λόγω λίγων εγγραφών στην Α' Δημοτικού - Σε όμορα θα «μοιραστούν» οι μαθητές

07:35ΕΘΝΙΚΑ

FDI φρεγάτες Belharra: Τι όπλα θα φέρουν - Η διαφορά του «Κίμωνα» με τις επόμενες και η λεπτομέρεια που θυμίζει το θωρηκτό «Αβέρωφ»

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Δεκεμβρίου: Τιμάται ο Άγιος της Εκκλησίας που κατασπάραξαν τα λιοντάρια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ