GNTM: Από προπονήτρια cheerleading στο μόντελινγκ - Ποια είναι η μεγάλη νικήτρια Ξένια Τσίρκοβα

Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου το GNTM με μεγάλη νικήτρια την Ξένια Τσίρκοβα.

Το 24χρονο μοντέλο είχε καταφέρει από την αρχή να κερδίσει θετικά σχόλια από την κριτική επιτροπή, ξεχωρίζοντας όχι μόνο για τη φυσική ομορφιά της αλλά και για υον επαγγελματισμό, τη συνέπεια και την αυθεντικότητά της.

Η Ξένια Τσίρκοβα δεν κέρδισε μόνο τον τίτλο του Greece’s Next Top Model αλλά και το χρηματικό έπαθλο, αξίας 50.000 ευρώ, ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο και μια υποτροφία σπουδών σε ειδικότητα της επιλογής τους, από τις Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ.

Ποια είναι η νικήτρια του GNTM, Ξένια Τσίρκοβα

Η Ξένια είναι 24 ετών και ήρθε στην Αθήνα από την Κέρκυρα τον τελευταίο χρόνο για να ακολουθήσει το όνειρό της στη μόδα. Έχει σπουδάσει και εργαστεί ως προπονήτρια cheerleading, κάτι που της έχει διδάξει πειθαρχία, έκφραση, αλλά και ευγενή άμιλλα, δίπλα σε άλλους που προσπαθούν να αποδώσουν τον καλύτερο τους εαυτό.

Η νεαρή cheerleader αποφάσισε να συμμετάσχει στο GNTM γιατί ένιωσε πως ήρθε η κατάλληλη στιγμή να αφήσει το δικό της σημάδι στην ελληνική μόδα. Είναι αποφασισμένη να επενδύσει στον εαυτό της, να δοκιμάσει τα όριά της, να εξελιχθεί και να φτάσει όσο πιο μακριά μπορεί.

Για εκείνη το GNTM δεν ήταν ένας απλός ένας διαγωνισμός, αλλά η αρχή μιας νέας πορείας στη καριέρα, αλλά και στη ζωή της.

Η Ξένια με καταγωγή από τη Ρωσία είχε ενθουσιάσει τους κριτές από την πρώτη της κιόλας audition, καταφέρνοντας να εξασφαλίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση με πέντε «ναι».

«Τους τελευταίους έξι μήνες μένω στην Αθήνα. Ήρθα πολύ πρόσφατα από την Κέρκυρα. Είμαι 25 χρόνων. Ασχολούμαι με το cheerleading επαγγελματικά και ως προπονήτρια και ως αθλήτρια», είπε συστήνοντας τον εαυτό της στους κριτές.

