GNTM: Νικήτρια η Ξένια Τσίρκοβα – Πώς ψήφισαν επιτροπή και κοινό

Αυλαία έριξε το «GNTM» του STAR, την Παρασκευή, και μεγάλη νικήτρια αναδείχθηκε η Ξένια Τσίρκοβα. «Μαμά τα κατάφερα. Το πίστευα ότι θα τα καταφέρω, αλλά όταν δεν εξαρτάται από εσένα, πάντα κρατάς μία πισινή», δήλωσε η καλλονή.

Το μοντέλο είχε τη μεγαλύτερη εξέλιξη στον διαγωνισμό, ενώ αποθεώθηκε στις δοκιμασίες του τελικού κερδίζοντας την πρώτη θέση με 116 βαθμούς.

Μαζί με την Ειρήνη, τον Ανέστη και τον Γιώργο, έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, με την Ξένια όμως να κάνει τη διαφορά. Η Ειρήνη αποχώρησε πρώτη από το στούντιο, στο ξεκίνημα της βραδιάς. Στην επόμενη δοκιμασία, οι τρεις φιναλίστ πλέον απέδειξαν την απόλυτη φωτογραφική τους ταυτότητα. Στο Chandeliers photoshoot, τα μοντέλα μεταμορφώθηκαν στα πιο λαμπερά «κρύσταλλα» ενός τεράστιου πολυελαίου, ποζάροντας στον αέρα με χάρη, αυτοπεποίθηση και glamour, ως ζωντανά στοιχεία ενός έργου τέχνης, γεμάτου φως και κίνηση. Ο Ανέστης από την εν λόγω φωτογράφιση πήρε από τους κριτές 44 βαθμούς, ο Γιώργος 43 και η Ξένια 44.

https://www.instagram.com/p/DSdlEGFDSYR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Στην δεύτερη δοκιμασία, στο Water Stones photoshoot, οι τρεις φιναλίστ απόλαυσαν ένα μπάνιο απόλυτης πολυτέλειας, φορώντας μόνο εκλεκτά εσώρουχα και κοσμήματα υψηλής αξίας από τον οίκο Kessaris. Ο Ανέστης κέρδισε 45 βαθμούς, ο Γιώργος 47 και η Ξένια 49 βαθμούς. Συνολικά, από την κριτική επιτροπή, η Ξένια συγκέντρωσε 93 βαθμούς, ο Γιώργος 90 και ο Ανέστης 89.

https://www.instagram.com/p/DSdkFyfDS2y/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Στην τελική απόφαση, όμως, είχε λόγο και το κοινό. Ο κόσμος έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στον Ανέστη με 25 βαθμούς. Στην Ξένια χάρισε 23 βαθμούς, ενώ στον Γιώργο 13 βαθμούς.

Ο νέος κύκλος του «GNTM»

«Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν δίπλα μας, είχαμε μεγάλη ανάγκη τη στήριξη και την αγάπη σας. Μας δείξατε εμπιστοσύνη, αναδείξατε τη νικήτρια της καρδιάς σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλους αυτούς του μήνες που ήσασταν δίπλα μας. Δίνουμε ραντεβού στο GNTM 7», τόνισε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ανανεώνοντας το ραντεβού με το τηλεοπτικό κοινό.

