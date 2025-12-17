GNTM: Η Μπέττυ Μαγγίρα και η αποχώρηση πριν τον ημιτελικό

Στην τελική ευθεία έχει μπει το «GNTM» του STAR, αφού αποφασίσθηκε ότι απόψε θα προβληθεί ο προημιτελικός, αύριο ο ημιτελικός και την Παρασκευή ο τελικός.

Στο αποψινό επεισόδιο το μόνο έγκλημα που δεν συγχωρείται είναι… το κακό styling! Οι διαγωνιζόμενοι «βυθίζονται» σε μια ατμόσφαιρα fashion noir, καθώς το παιχνίδι μετατρέπεται σε ένα στιλιζαρισμένο αστυνομικό θρίλερ γεμάτο glam, ίντριγκα και δημιουργικό χάος. Η Ζενεβιέβ Μαζαρί και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου «συλλαμβάνουν» τα μοντέλα και τους «απαγγέλλουν κατηγορίες», για μια σειρά από fashion αδικήματα. Εκείνα καλούνται να φωτογραφηθούν στα πιο κομψά και ανατρεπτικά mugshots. Ένα fashion πλημμέλημα τη φορά και τα μοντέλα ποζάρουν μπροστά στον φακό με στόχο να αποδείξουν την αθωότητά τους ή τουλάχιστον το απαράμιλλο στιλ τους. Την πρόκληση ανεβάζει ακόμη περισσότερο ο κανόνας της ημέρας: οι ίδιοι οι παίκτες φωτογραφίζουν τον εαυτό τους, αναζητώντας την κατάλληλη έκφραση, που «ταιριάζει» στο υποτιθέμενο έγκλημα, που έχουν διαπράξει.

Ακολουθεί ο γύρος της ανάκρισης. Ένα - ένα τα μοντέλα περνούν από το γραφείο του ανακριτή και απαντούν σε πονηρές, δύσκολες και αιφνιδιαστικές ερωτήσεις. Κάθε λανθασμένη ή ύποπτη απάντηση οδηγεί σε άμεση «καταδίκη», καθώς ο ανακριτής δεν αφήνει κανέναν να ξεφύγει με ψέματα.

Η επόμενη ημέρα φέρνει τη μεγάλη δοκιμασία αποχώρησης, με τίτλο «Fashion Victims». Μια απαιτητική καμπάνια για γνωστό προϊόν, εμπνευσμένη από την αισθητική των late ’70s – early ’80s, με looks που απαιτούν όγκο, κίνηση και εκτυφλωτική λάμψη στα μαλλιά.

Ως «σεσημασμένοι» εγκληματίες, οι διαγωνιζόμενοι μεταφέρονται στον τόπο του εγκλήματος για να διεκδικήσουν ένα πολύτιμο fashion item. Τη στιγμή, όμως, που η αδρεναλίνη έχει ανέβει, μια μεγάλη έκπληξη κάνει την εμφάνισή της: η Μπέττυ Μαγγίρα εισβάλλει στο πλατό! Δεν περιορίζεται σε συμβουλές, αλλά συμμετέχει ενεργά στις λήψεις τριών μοντέλων, υποδυόμενη το «αντίπαλο δέος» τους και δοκιμάζοντας σε πραγματικό χρόνο την ικανότητά τους να σταθούν ισάξια μπροστά στον φακό. Οι άλλοι τρεις διαγωνιζόμενοι αναμετρώνται απευθείας με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, τον Άγγελο Μπράτη και τη Ζενεβιέβ Μαζαρί, σε μια fashion μονομαχία υψηλών εντάσεων.

Σε ρόλο κλειδί βρίσκεται η Ειρήνη, ως η νικήτρια του τελευταίου πλατό, η οποία επιλέγει τόσο τα επιθυμητά αντικείμενα όσο και τη σειρά φωτογράφισης. Στοχεύει την Ξένια Τσίρκοβα, βάζοντάς την πρώτη μπροστά στον φακό, μια κίνηση που φανερώνει τον φόβο των υπόλοιπων για την εντυπωσιακή της εξέλιξη στον διαγωνισμό. Η Ξένια, ωστόσο, έχει στο πλευρό της τη Μπέττυ Μαγγίρα, η οποία με την υποκριτική της εμπειρία τη βοηθά να μπει απόλυτα στο concept.

Στην κρίσιμη τελική αξιολόγηση, η Μπέττυ επιστρέφει, έχοντας ζήσει από κοντά τη φωτογράφιση και «φωτίζει» τις ερμηνείες, τις δυναμικές και τις αδυναμίες των μοντέλων. Η άποψή της αποδεικνύεται καθοριστική, καθώς ένας διαγωνιζόμενος θα δει την πόρτα της εξόδου, χάνοντας τη θέση του στον αυριανό (Πέμπτη 18/12) ημιτελικό.

