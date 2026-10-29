Τηλεθέαση: Η στρατιωτική παρέλαση «εξαφάνισε» τις πρωινές εκπομπές

Snapshot Την 28η Οκτωβρίου, η στρατιωτική παρέλαση στην ΕΡΤ3 σημείωσε τηλεθέαση 28% στο σύνολο και 28,1% στο δυναμικό κοινό.

Οι πρωινές εκπομπές των ιδιωτικών καναλιών κατέγραψαν χαμηλά ποσοστά τηλεθέασης, με τη «Super Κατερίνα» να φτάνει το 6,5% στο σύνολο και 8,4% στο δυναμικό κοινό.

Το «Χαμογέλα και πάλι» στο MEGA σημείωσε 9,4% στο σύνολο και 7,7% στο δυναμικό κοινό.

Οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ είχαν 15,5% στο σύνολο και 8,2% στο δυναμικό κοινό.

Οι εκπομπές «Πρωινό» και «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» δεν μεταδόθηκαν την ημέρα της παρέλασης. Snapshot powered by AI

Το ελληνικό κοινό, το πρωί της Τετάρτης, ανήμερα της εθνικής επετείου, ψήφισε ΕΡΤ3 και στρατιωτική παρέλαση. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η δημόσια τηλεόραση κέρδισε τους τηλεθεατές σημειώνοντας 28% στο σύνολο και 28,1% στο δυναμικό κοινό.

Οι εκπομπές κινήθηκαν σε χαμηλές πτήσεις, με τη «Super Κατερίνα» του ALPHA να περιορίζεται στο 6,5% του συνόλου και στο 8,4% του δυναμικού κοινού. Το «Χαμογέλα και πάλι», στο MEGA, με τη Σίσσυ Χρηστίδου, κατέγραψε 9,4% στο σύνολο και 7,7% στο δυναμικό κοινό.

Οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ σημείωσαν 15,5% στο σύνολο και 8,2% στο δυναμικό κοινό. Το «Live You», που πήρε το lead in, δεν ξεπέρασε το 7,8% και το 3,7% αντίστοιχα. Στο OPEN, το «10 Παντού» έκανε 5,7% στο σύνολο και 3% στο δυναμικό κοινό.

Να σημειωθεί ότι το «Πρωινό» και ο «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» δεν βγήκαν στον αέρα.

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