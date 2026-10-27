Τηλεθέαση: Παντοδύναμο το «Σόι», ανεβασμένο το «GNTM» - Ποιες σειρές «έπεσαν» στα μονοψήφια

Snapshot Το «Σόι σου» του ALPHA κατέγραψε υψηλή τηλεθέαση με 18,2% στο σύνολο και 20,2% στο δυναμικό κοινό.

Το «GNTM» στο STAR σημείωσε 14,9% στους τηλεθεατές 18-54 και 9,7% στο σύνολο.

Οι «Κόρες της Αρετής» στον ALPHA συγκέντρωσαν 13,9% στο σύνολο και 14,4% στο δυναμικό κοινό.

Το «Κρίνο και Αγκάθι» στον ΑΝΤ1 είχε 12,6% στο σύνολο και 9,2% στο δυναμικό κοινό, ενώ το «Ντέρτι» σημείωσε 14,8% στο σύνολο.

Ορισμένες σειρές, όπως η «Κάμπινγκ» στο MEGA και τα «Δυο μαύρα πουκάμισα», έπεσαν σε μονοψήφια ποσοστά τηλεθέασης. Snapshot powered by AI

Η εβδομάδα δεν ξεκίνησε με εκπλήξεις στη βραδινή ζώνη των καναλιών, καθώς το κοινό αποδεικνύεται ότι έχει κάνει τις επιλογές του. Ωστόσο, προβληματισμό προκαλούν τα μονοψήφια νούμερα σε κάποιες από τις πολυδιαφημισμένες σειρές της prime time.

Χαρακτηριστικά, χθες Δευτέρα, το «Σόι σου» του ALPHA σημείωσε 18,2% στο σύνολο και 20,2% στο δυναμικό κοινό. Το «GNTM», στο STAR, ανεβάζει στροφές στους τηλεθεατές 18-54 συγκεντρώνοντας 14,9%. Στο σύνολο, ο διαγωνισμός μόδας κατέγραψε 9,7%.

Στο μέτωπο του ALPHA, από τις 22.00 έως τις 24.00, οι «Κόρες της Αρετής» βρέθηκαν στο 13,9% του συνόλου και στο 14,4% των τηλεθεατών 18-54. Στον ΑΝΤ1, το «Κρίνο και Αγκάθι» κράτησε παρέα στο 12,6% του συνόλου και στο 9,2% του δυναμικού κοινού. Το «Ντέρτι», που πήρε το lead in, κατέγραψε 14,8% στο σύνολο και 12,3% στο δυναμικό κοινό.

Στο MEGA, η κωμωδία «Κάμπινγκ» έκανε 8,4% στο σύνολο και 8,6% στο δυναμικό κοινό. Η σειρά «Δυο μαύρα πουκάμισα» περιορίστηκε στο 9,9% του συνόλου και στο 7,4% του δυναμικού κοινού. Οι «Μπλε ώρες», αντίστοιχα, στον ΣΚΑΪ έκαναν 15,7% στο σύνολο και 6,3% στο δυναμικό κοινό. Η εν λόγω παραγωγή ξεχωρίζει στο γενικό μερίδιο, φέρνοντας στο κανάλι του Φαλήρου εξαιρετικά καλά ποσοστά σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

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