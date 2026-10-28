Τηλεθέαση: Ανέβασε στροφές η Καινούργιου στην πρωινή ζώνη – Τι έκαναν οι αντίπαλοι

Snapshot Η εκπομπή «Super Κατερίνα» στον ALPHA σημείωσε 19% στο δυναμικό κοινό 18-54 και 13,6% στο σύνολο στην πρωινή ζώνη της Τρίτης.

Το «Χαμογέλα και πάλι!» της Σίσσυς Χρηστίδου στο MEGA κατέγραψε 13,6% στο δυναμικό κοινό και 10,5% στο σύνολο.

Στον ΣΚΑΪ, οι «Αταίριαστοι» είχαν 15,1% στο σύνολο και 8% στο δυναμικό κοινό, ενώ το «Live You» σημείωσε 14,3% και 7,5% αντίστοιχα.

Στην πολύ πρωινή ζώνη, το «Happy Day» του ALPHA είχε 20% στο δυναμικό κοινό και 14,1% στο σύνολο.

Το μαγκαζίνο «Κοινωνία ώρα MEGA» κατέγραψε 19% στο σύνολο και 16,1% στο δυναμικό κοινό στην πολύ πρωινή ζώνη. Snapshot powered by AI

Η μάχη της Τρίτης, στην πρωινή ζώνη, ανέδειξε την Κατερίνα Καινούργιου νικήτρια στο δυναμικό κοινό. Η εκπομπή «Super Κατερίνα», στον ALPHA, σημείωσε 19% στους τηλεθεατές 18-54 ωστόσο στο σύνολο κατέγραψε 13,6%.

Η Σίσσυ Χρηστίδου, με το «Χαμογέλα και πάλι!» στο MEGA, έκανε 10,5% στο σύνολο και 13,6% στο δυναμικό κοινό. Στο STAR, η εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» κράτησε παρέα στο 5,9% του συνόλου και στο 8,5% του δυναμικού κοινού. Το «Πρωινό» στον ΑΝΤ1 βρέθηκε στο 12,3% του συνόλου και στο 8,3% του δυναμικού κοινού.

Στο μέτωπο του ΣΚΑΪ, οι «Αταίριαστοι» έκαναν 15,1% στο σύνολο και 8% στο δυναμικό κοινό. Το «Live You», που πήρε το lead in, έκανε 14,3% στο σύνολο και 7,5% στο δυναμικό κοινό. Το «10 Παντού», στο OPEN, έκανε 9,2% στο σύνολο και 6% στους τηλεθεατές 18-54.

Στην πολύ πρωινή ζώνη, το «Happy Day» του ALPHA έκανε 14,1% στο σύνολο και 20% στο δυναμικό κοινό. Το «Κοινωνία ώρα MEGA» έκανε 19% στο σύνολο και 16,1% στους τηλεθεατές 18-54. Στην ΕΡΤ1, το «Νωρίς-νωρίς» κράτησε συντροφιά στο 3,6% του συνόλου και στο 9,2% των τηλεθεατών 18-54. Το «Σήμερα», στον ΣΚΑΪ, έκανε 19,7% στο σύνολο και 8,8% στο δυναμικό κοινό. Το «Καλημέρα Ελλάδα», αντίστοιχα, στον ΑΝΤ1, κατέγραψε 7,1% σε σύνολο και δυναμικό κοινό. Το μαγκαζίνο «Ώρα Ελλάδος» του OPEN έκανε 12,4% στο σύνολο και 6,8% στους τηλεθεατές 18-54.

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