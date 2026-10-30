Τηλεθέαση: Από το Ζενίθ στο Ναδίρ – Τα νούμερα της πρωινής ζώνης

Snapshot Την Πέμπτη, η πρωινή ζώνη παρουσίασε αστάθεια με λίγες εκπομπές να ξεχωρίζουν τηλεθεασιακά.

Το «Κοινωνία ώρα MEGA» κατέγραψε υψηλά ποσοστά με 21% στο σύνολο και 21,5% στο δυναμικό κοινό στην πολύ πρωινή ζώνη.

Το «Χαμογέλα και πάλι» του MEGA ήταν πρώτο στο δυναμικό κοινό με 15,6%, ενώ οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ ξεχώρισαν στο σύνολο με 18,1%.

Οι εκπομπές «Happy Day» (ALPHA) και «Ώρα Ελλάδος» (OPEN) είχαν μέτρια ποσοστά τηλεθέασης, κάτω από το 20% στο δυναμικό κοινό.

Εκπομπές όπως το «Καλημέρα Ελλάδα» (ΑΝΤ1) και το «Νωρίς-Νωρίς» (ΕΡΤ1) σημείωσαν χαμηλά ποσοστά τηλεθέασης, κάτω από 7% στο σύνολο. Snapshot powered by AI

Αστάθεια, προβληματισμός και λίγες φωτεινές εξαιρέσεις… Αυτή είναι η κατάσταση στην πρωινή ζώνη των καναλιών, όπου δεκάδες εκπομπές ρίχνονται στη μάχη αλλά λίγες καταφέρνουν και ξεχωρίζουν.

Για ακόμη μία ημέρα, την Πέμπτη, τα 20άρια ήταν ελάχιστα και οι νικητές λίγοι. Στην πολύ πρωινή ζώνη, το «Κοινωνία ώρα MEGA» βρέθηκε στο 21% του συνόλου και στο 21,5% του δυναμικού κοινού. Το «Happy Day» στον ALPHA κατέγραψε 14,7% στο σύνολο και 19,9% στο δυναμικό κοινό. Το μαγκαζίνο «Ώρα Ελλάδος» στο OPEN κράτησε παρέα στο 11,8% του συνόλου και στο 14,6% του δυναμικού κοινού. Στον ΣΚΑΪ, το «Σήμερα» έκανε 20,8% στο σύνολο και 10,6% στο δυναμικό κοινό. Το «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 βρέθηκε στο 7% στο σύνολο και στο 5,3% του δυναμικού κοινού. Στην ΕΡΤ1, το ψυχαγωγικό μαγκαζίνο «Νωρίς-Νωρίς» κατέγραψε 2,9% και 4,9% αντίστοιχα.

Στη συνέχεια, το «Χαμογέλα και πάλι» στο MEGA χθες κέρδισε την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό με 15,6%. Στο σύνολο έκανε 12,4%. Οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ ξεχώρισαν στο σύνολο με 18,1%, ενώ στους τηλεθεατές 18-54 έκαναν 12,6%. Στον ALPHA, η «Super Κατερίνα» κράτησε παρέα στο 9,5% του συνόλου και στο 11,3% του δυναμικού κοινού. Το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 βρέθηκε στο 13,6% του συνόλου και στο 9,8% του δυναμικού κοινού, ενώ στο STAR «Ο πρώτος καφές με τη Ζήνα» στο 7,2% και στο 9,2%. Στο OPEN, το «10 Παντού» έκανε 9,2% και 4,3%.

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