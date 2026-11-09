Πώς είναι σήμερα η Ναταλία Ορέιρο, γνωστή ως «Μιλάγκρος, η Ατίθαση»

Snapshot Η Ναταλία Ορέιρο έγινε γνωστή στην Ελλάδα ως πρωταγωνίστρια της σειράς «Μιλάγκρος η Ατίθαση» στα τέλη της δεκαετίας του 1990.

Μετά τη λήξη της σειράς, η Ορέιρο απομακρύνθηκε από τα ελληνικά μέσα, αλλά συνεχίζει να δραστηριοποιείται με μεγάλη επιτυχία στη Λατινική Αμερική.

Εδραιώθηκε τόσο ως ηθοποιός όσο και ως τραγουδίστρια.

Πρόσφατα τιμήθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μαρ ντελ Πλάτα για το σύνολο της καριέρας της. Snapshot powered by AI

Η Ναταλία Ορέιρο έγινε γνωστή στην Ελλάδα, την περίοδο που ανθούσαν στις τηλεοπτικές οθόνες, οι λατινοαμερικάνικες σαπουνόπερες, στα τέλη της δεκαετίες του 1990 με αρχές του 2000.

Μία από τις πρωταγωνίστριες έγινε ιδιαίτερα αγαπητή στο ελληνικό τηλεοπτικό κοινό. Η Ναταλία Ορέιρα, μία νεαρή - τότε- που πρωτοσυστήθηκε στους Έλληνες τηλεθεατές ως «Μιλάγκρος η Ατίθαση»

Η Ουρουγουανή καλλιτέχνιδα μετά την ολοκλήρωση της τηλεοπτικής προβολής της σειράς, «χάθηκε» από τα ελληνικά ραντάρ, όχι όμως από τα καλλιτεχνικά δρώμενα της Λατινικής Αμερικής, όπου διαπρέπει και έχει εδραιωθεί, τόσο ως ηθοποιός, όσο και ως τραγουδίστρια.

Πρόσφατα τιμήθηκε στο «Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μαρ ντελ Πλάτα» στην Αργεντινή για το σύνολο της καριέρας της.

Δείτε πώς είναι σήμερα η «Μιλάγκρος»