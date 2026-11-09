Μια γυναίκα: Αλλαγή στον προγραμματισμό του ALPHA – Πότε θα δούμε το επόμενο επεισόδιο;

Η σειρά του ALPHA έχει κερδίσει ένα σταθερό μερίδιο τηλεθεατών…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Μια γυναίκα: Αλλαγή στον προγραμματισμό του ALPHA – Πότε θα δούμε το επόμενο επεισόδιο;
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  • Η σειρά «Μια γυναίκα» του ALPHA θα προβληθεί αυτή την εβδομάδα μόνο την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου λόγω ποδοσφαιρικού αγώνα την Πέμπτη.
  • Στο επεισόδιο, ο Κωστής στηρίζει την Ελισάβετ που αντιμετωπίζει προβλήματα με τη Μαρίνα και την Εύα.
  • Η Εύα επιστρέφει στην εργασία της στο διαμέρισμα sex call αλλά υπόσχεται νέα αρχή στους γονείς της.
  • Η Μαρίνα ζητά βοήθεια από τον Κωστή για τα παιδιά της, ενώ δέχεται αιφνίδια παρενόχληση από τον Αντώνη.
  • Η Ελισάβετ μαθαίνει για τον ανώνυμο φάκελο του Κωστή και την έκπληξη προκαλεί η παρουσία των εγγονών της στο σπίτι.
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Στη βραδινή ζώνη του ALPHA, η δραματική σειρά «Μια γυναίκα» με τη Δανάη Παππά έχει αποκτήσει ένα σταθερό κοινό. Ωστόσο, αυτή την εβδομάδα, η παραγωγή μυθοπλασίας θα κρατήσει παρέα με ένα επεισόδιο αντί για δύο.

Συγκεκριμένα, το σίριαλ προβάλλεται κάθε Τετάρτη και Πέμπτη. Όμως, αυτή την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου θα προβληθεί ο ποδοσφαιρικός αγώνας Ιταλία-Γαλλία. Έτσι, η σειρά «Μια γυναίκα» θα βγει στον αέρα μόνο την Τετάρτη στις 22.00, με καθηλωτικές εξελίξεις.

Ο Κωστής, προσπαθεί να στηρίξει την Ελισάβετ που χάνει τη γη κάτω απ’ ταπόδια της με τα ανοιχτά μέτωπα Μαρίνας και Εύας. Η Μαρίνα φοβάται για την έκβαση της υγείας της, ενώ ο Μάρκος δηλώνει παρών και προσπαθεί να την πλησιάσει περισσότερο.

Η Εύα βασανίζεται από ενοχές για τον Νίκο και ξαναπιάνει δουλειά στο διαμέρισμα sex call. Ωστόσο, υπόσχεται στους γονείς της ότι είναι έτοιμη για μια νέα αρχή. Ο Γιάννης εξομολογείται στη Μαρίνα τα προβλήματά του με την Ξένια, ενώ η Μαρίνα ζητά βοήθεια απ’ τον Κωστή στο θέμα των παιδιών.

Η Ξένια αισιοδοξεί για την καριέρα της στην Αμερική. Ο Μάρκος συγκρούεται άλλη μια φορά έντονα με τον Αργύρη και φωτίζονται πικρά μυστικά. Ο Κυριάκος στηρίζει την Μαρίνα και της υπόσχεται πως όλα θα πάνε καλά. Η Μαρίνα ωστόσο δέχεται αιφνίδια παρενόχληση απ’ τον Αντώνη.

Ο Κωστής φροντίζει τα παιδιά με αγάπη, αλλά η Χαρά φοβάται μαθαίνοντας πως εκεί ζει και η Εύα. Η Ελισάβετ μαθαίνει απ’ τον Σταύρο για τον ανώνυμο φάκελο του Κωστή. Γυρίζει φορτισμένη στο σπίτι καιαντικρύζει εμβρόντητη τα εγγόνια της.

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