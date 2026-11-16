Ράσελ Μπραντ: «Δεν είμαι ένοχος» - Το μήνυμα που έστειλε από τη φυλακή και διάβασε η σύζυγός του

Η σύζυγός του, Λόρα, διάβασε το μήνυμά του στην εκπομπή τους, λίγες ημέρες μετά την καταδίκη του σε κάθειρξη 10 ετών και 6 μηνών

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Ράσελ Μπραντ: «Δεν είμαι ένοχος» - Το μήνυμα που έστειλε από τη φυλακή και διάβασε η σύζυγός του
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ράσελ Μπραντ δημοσίευσε το πρώτο του μήνυμα από τη φυλακή, όπου δηλώνει αθωότητα για τις κατηγορίες βιασμού και σεξουαλικών επιθέσεων.
  • Ο Μπραντ κρατείται στη φυλακή HMP Littlehey, χαρακτηρίζοντας το προσωπικό της ως ευγενικό και αφοσιωμένο.
  • Καλεί τους υποστηρικτές του να στηρίξουν τη σύζυγό του Λόρα και τα τρία τους παιδιά.
  • Η σύζυγος του, Λόρα Μπραντ, συνεχίζει την κοινή διαδικτυακή εκπομπή τους, παρά την απουσία του λόγω φυλάκισης.
  • Ο Ράσελ Μπραντ καταδικάστηκε σε 10,5 χρόνια φυλάκιση και υποχρεωτική εγγραφή στο μητρώο σεξουαλικών παραβατών μετά από δίκη τεσσάρων εβδομάδων.
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Το πρώτο μήνυμα του Ράσελ Μπραντ μέσα από τη φυλακή δημοσιοποίησε η σύζυγός του, Λόρα, λίγες ημέρες μετά την καταδίκη του σε κάθειρξη 10 ετών και έξι μηνών για βιασμό και σεξουαλικές επιθέσεις. Ο Βρετανός κωμικός επιμένει ότι δεν είναι ένοχος για τα αδικήματα για τα οποία καταδικάστηκε, ενώ ζητά από τους υποστηρικτές του να σταθούν στο πλευρό της οικογένειάς του.

Η Λόρα Μπραντ διάβασε το μήνυμα κατά τη διάρκεια του επεισοδίου της Κυριακής 15 Νοεμβρίου της κοινής διαδικτυακής εκπομπής τους στο YouTube, «Sunday Service with the Brands». Στο ίδιο επεισόδιο μοιράστηκε και τα δικά της συναισθήματα για την απουσία του συζύγου της, ενώ διάβασε μηνύματα υποστήριξης που έλαβε από ακολούθους τους.

«Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές εν Χριστώ, ο Θεός να σας ευλογεί για την υποστήριξή σας. Όπως γνωρίζετε, δεν είμαι ένοχος για τα αδικήματα για τα οποία φυλακίστηκα. Κάτι παράξενο, λοιπόν, συμβαίνει», αναφέρει στην αρχή του μηνύματός του ο Ράσελ Μπραντ.

Στη συνέχεια αναφέρεται στην πίστη του και στη ζωή του στη φυλακή, γράφοντας ότι ο Χριστός βρίσκεται δίπλα σε όσους τον επιλέγουν. Αποκαλύπτει, μάλιστα, ότι κρατείται στις φυλακές HMP Littlehey, κάνοντας ένα λογοπαίγνιο με το όνομα του σωφρονιστικού καταστήματος και χαρακτηρίζοντάς το ως τη μεγαλύτερη φυλακή για καταδικασμένους για σεξουαλικά αδικήματα στην Ευρώπη.

Ο ίδιος αναφέρει ότι έχει ήδη σχηματίσει θετική εικόνα για το προσωπικό της φυλακής, το οποίο περιγράφει ως δυνατό, ευγενικό και αφοσιωμένο. Παράλληλα, μιλά για τους υπόλοιπους κρατουμένους, σημειώνοντας ότι πλέον δεν αισθάνεται πως βρίσκεται σε θέση να κρίνει κανέναν.

«Δεν γνωρίζω ποιοι άλλοι άνδρες εδώ είναι αθώοι. Και όσοι είναι ένοχοι είναι άνθρωποι για τη σωτηρία των οποίων πέθανε ο Χριστός, όπως για εσένα και για εμένα», γράφει, καλώντας τους αποδέκτες του μηνύματος να αγαπούν, να προσεύχονται και να συγχωρούν ο ένας τον άλλον.

Κλείνοντας, ζητά από τους υποστηρικτές του να στηρίξουν τη σύζυγό του και τα παιδιά τους: «Σας παρακαλώ να στηρίξετε την πολύτιμη σύζυγό μου και την οικογένειά μου. Νιώθω τις προσευχές σας. Ο αδελφός σας εν Χριστώ, Ράσελ».

Η σύζυγός του μίλησε για την απουσία του

Η Λόρα Μπραντ, η οποία εμφανίστηκε μόνη της στο νέο επεισόδιο της εκπομπής τους, ξεκαθάρισε ότι σκοπεύει να συνεχίσει το «Sunday Service with the Brands», παρά τις αλλαγές που φέρνει στη ζωή τους η φυλάκιση του συζύγου της.

«Η εκπομπή μπορεί να μοιάζει διαφορετική, αλλά οι στόχοι μας παραμένουν σε μεγάλο βαθμό οι ίδιοι», είπε στους θεατές, προσθέτοντας ότι εμπιστεύεται τον Θεό και το σχέδιό του, ακόμη κι αν όσα συμβαίνουν είναι επώδυνα.

Η ίδια παραδέχτηκε ότι θα χρειαστεί χρόνο για να συνηθίσει να βρίσκεται μπροστά στην κάμερα χωρίς τον σύζυγό της.

«Θα χρειαστώ λίγο χρόνο για να συνηθίσω ακόμη και το να κάθομαι εδώ χωρίς τον σύντροφό μου, τον άνθρωπό μου, δίπλα μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το παλιότερο βίντεο με τον Ράσελ Μπραντ

Μετά τις δηλώσεις της, η Λόρα δημοσίευσε ένα προηχογραφημένο επεισόδιο της εκπομπής, στο οποίο εμφανίζεται ο Ράσελ Μπραντ. Το βίντεο είχε γυριστεί κατά τη διάρκεια της δίκης του, αλλά δεν είχε προβληθεί μέχρι σήμερα.

Στην περίπου μία ώρας συζήτηση, ο κωμικός μιλά, μεταξύ άλλων, για τη θρησκεία, την ηθική και την προσωπική ταυτότητα. Σε ένα σημείο υποστηρίζει ότι η σύγχρονη κουλτούρα διαθέτει μια «ευέλικτη και πλαστική ηθική», την οποία, όπως λέει, χρησιμοποιεί ως μέσο ελέγχου. Παράλληλα, εκφράζει την άποψη ότι πολλοί άνθρωποι αναζητούν λανθασμένα απαντήσεις για τον σκοπό και την ταυτότητά τους στην ευρύτερη κοινωνία.

Η καταδίκη του Ράσελ Μπραντ

Ο Ράσελ Μπραντ καταδικάστηκε στις 5 Νοεμβρίου, έπειτα από δίκη τεσσάρων εβδομάδων στο δικαστήριο Southwark Crown Court του Λονδίνου. Κρίθηκε ένοχος για έναν βιασμό και τρεις σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος τεσσάρων γυναικών, για αδικήματα που διαπράχθηκαν μεταξύ 2004 και 2009, την περίοδο κατά την οποία καθιερωνόταν ως γνωστή τηλεοπτική και ραδιοφωνική προσωπικότητα.

Στις 9 Νοεμβρίου, ο δικαστής Τζόελ Μπέναθαν του επέβαλε ποινή φυλάκισης 10 ετών και έξι μηνών. Επιπλέον, ο πρώην παρουσιαστής του MTV θα πρέπει να εγγραφεί διά βίου στο μητρώο σεξουαλικών παραβατών.

Ο 51χρονος Μπραντ είχε δηλώσει αθώος στις κατηγορίες. Με τη σύζυγό του, Λόρα, 39 ετών, είναι παντρεμένοι από το 2017 και έχουν αποκτήσει μαζί τρία παιδιά.

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