Ράσελ Μπραντ: Μεταφέρθηκε σε φυλακή κατηγορίας C με γιόγκα, χορωδία και γήπεδα ποδοσφαίρου

Snapshot Ο Ράσελ Μπραντ μεταφέρθηκε στη φυλακή κατηγορίας C HMP Littlehey στο Κέιμπριτζσαϊρ, όπου κρατούνται περίπου 1.200 έγκλειστοι.

Η μεταγωγή έγινε λόγω ανησυχιών για την ασφάλειά του και επειδή θεωρείται χαμηλού κινδύνου απόδρασης.

Η φυλακή προσφέρει δραστηριότητες όπως γιόγκα, χορωδία, εσωτερικό μπόουλινγκ και πρωτάθλημα ποδοσφαίρου μεταξύ πτερύγων.

Ο Μπραντ διαμένει σε ατομικό κελί και δεν έχει έρθει σε επαφή με άλλους κρατούμενους.

Αναμένεται να εκτίσει τα δύο τρίτα της ποινής του και θα παραμείνει στο μητρώο καταδικασθέντων για σεξουαλικά αδικήματα. Snapshot powered by AI

Ο Ράσελ Μπραντ μεταφέρθηκε σε φυλακή κατηγορίας C, η οποία προσφέρει στους κρατουμένους δραστηριότητες όπως γιόγκα, χορωδία και εσωτερικό μπόουλινγκ, σύμφωνα με δημοσιεύματα του βρετανικού Τύπου.

Ο 51χρονος κωμικός και πρώην τηλεοπτικός παρουσιαστής μεταφέρθηκε από τη φυλακή HMP Wandsworth του Λονδίνου στην HMP Littlehey, στο Κέιμπριτζσαϊρ, όπου κρατούνται περίπου 1.200 έγκλειστοι. Είχε προηγηθεί η καταδίκη του για τον βιασμό μίας γυναίκας και τη σεξουαλική επίθεση σε άλλες τρεις, με αποτέλεσμα να του επιβληθεί ποινή φυλάκισης 10 ετών και έξι μηνών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Sun on Sunday, η μεταγωγή του φέρεται να έγινε λόγω ανησυχιών για την ασφάλειά του, αλλά και επειδή θεωρείται ότι παρουσιάζει χαμηλό κίνδυνο απόδρασης.

Ο Μπραντ διαμένει σε ατομικό κελί στην πτέρυγα Ε της φυλακής και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν έχει ακόμη έρθει σε επαφή με τους υπόλοιπους κρατουμένους.

Οι δραστηριότητες στη νέα φυλακή του Ράσελ Μπραντ

Η HMP Littlehey διαθέτει ένα ευρύ πρόγραμμα εξωσωματικών δραστηριοτήτων για τους κρατουμένους, μεταξύ των οποίων μαθήματα γιόγκα, συμμετοχή σε χορωδία και εσωτερικό μπόουλινγκ. Παράλληλα, διοργανώνεται και πρωτάθλημα ποδοσφαίρου μεταξύ των πτερύγων της φυλακής.

Ο Ράσελ Μπραντ αναμένεται να εκτίσει τα δύο τρίτα της ποινής του προτού αποφυλακιστεί υπό όρους. Επιπλέον, θα παραμείνει για το υπόλοιπο της ζωής του στο μητρώο καταδικασθέντων για σεξουαλικά αδικήματα.

Την ίδια ώρα, μετά την καταδίκη του, έχουν διατυπωθεί έξι ακόμη καταγγελίες σε βάρος του για σεξουαλική ανάρμοστη συμπεριφορά.

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