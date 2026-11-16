Πώς θα πάρετε μεγαλύτερη σύνταξη - Τα «κλειδιά» για αυξήσεις έως 495 ευρώ τον μήνα

Οι συντάξεις μπορούν να αυξηθούν έως και 495 ευρώ μηνιαίως με σωστή αξιοποίηση χρόνου ασφάλισης και εισφορών

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Πώς θα πάρετε μεγαλύτερη σύνταξη - Τα «κλειδιά» για αυξήσεις έως 495 ευρώ τον μήνα
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  • Ο χρόνος ασφάλισης, η παράλληλη ασφάλιση, και η αναγνώριση πλασματικών ετών είναι κρίσιμοι παράγοντες για μεγαλύτερη σύνταξη.
  • Το 10% έως 20% των αιτήσεων συνταξιοδότησης περιέχουν λάθη ή ελλείψεις που μειώνουν το τελικό ποσό σύνταξης.
  • Η αναζήτηση επιπλέον ενσήμων και η παράλληλη ασφάλιση μετά το 2016 μπορούν να αυξήσουν τη σύνταξη έως 176 ευρώ τον μήνα.
  • Οι ασφαλισμένοι πρέπει να ελέγχουν το ιστορικό τους και να διορθώνουν τυχόν λάθη για να διασφαλίσουν τον σωστό υπολογισμό της σύνταξης.
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Σημαντικές αυξήσεις στις συντάξεις, που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να φτάσουν ακόμη και τα 495 ευρώ μηνιαίως, μπορούν να εξασφαλίσουν οι ασφαλισμένοι, εφόσον αξιοποιήσουν σωστά τον χρόνο ασφάλισης και τις εισφορές τους.

Σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο», καθοριστικό ρόλο παίζουν τα χαμένα ένσημα, η παράλληλη ή πολλαπλή ασφάλιση, ο διαδοχικός χρόνος εργασίας, οι συντάξιμες αποδοχές, αλλά και η αναγνώριση πλασματικών ετών.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται κατά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, καθώς εκτιμάται ότι το 10% έως 20% των αιτήσεων περιλαμβάνει ελλείψεις ή λανθασμένα στοιχεία, με αποτέλεσμα να εκδίδονται χαμηλότερες συντάξεις από τις πραγματικά δικαιούμενες.

Ενδεικτικά, η αναζήτηση επιπλέον χρόνου ασφάλισης μπορεί να αποφέρει αύξηση έως 153 ευρώ, ενώ η παράλληλη ασφάλιση μετά το 2016 μπορεί να προσθέσει από 36 έως 176 ευρώ τον μήνα. Ακόμη μεγαλύτερο όφελος, έως 495 ευρώ, μπορεί να προκύψει για όσους έχουν καταβάλει διπλές εισφορές λόγω απασχόλησης σε δύο εργασίες ή συνδυασμού μισθωτής και ελεύθερης επαγγελματικής δραστηριότητας.

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο παίζουν τα ποσοστά αναπλήρωσης, ιδιαίτερα για όσους συμπληρώνουν 36 έως 40 χρόνια ασφάλισης.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι ασφαλισμένοι πρέπει να ελέγχουν προσεκτικά το ασφαλιστικό τους ιστορικό πριν από την αίτηση, προσκομίζοντας τυχόν αποδεικτικά για ένσημα που δεν εμφανίζονται στο σύστημα ΑΤΛΑΣ. Σε περίπτωση ελλιπούς υπολογισμού, υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης της συνταξιοδοτικής απόφασης και επανυπολογισμού με τα επιπλέον ποσά που δικαιούνται.

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