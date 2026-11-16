Χαρδαλιάς: «Η Νέα Σμύρνη και ο ιστορικός Πανιώνιος αποκτούν το Κλειστό Γυμναστήριο που τους αξίζει»

Υπεγράφη η Προγραμματική Σύμβαση για την ολοκλήρωση το φθινόπωρο του 2028 του νέου βιοκλιματικού αθλητικού χώρου 3.500 θέσεων με χρηματοδότηση 18,54 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ, από την Περιφέρεια Αττικής

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Χαρδαλιάς: «Η Νέα Σμύρνη και ο ιστορικός Πανιώνιος αποκτούν το Κλειστό Γυμναστήριο που τους αξίζει»
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  • Υπογράφηκε η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Νέας Σμύρνης για την ολοκλήρωση του νέου βιοκλιματικού Κλειστού Γυμναστηρίου χωρητικότητας 3.500 θέσεων μέχρι το φθινόπωρο του 2028.
  • Το έργο χρηματοδοτείται με 18,54 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής και περιλαμβάνει σύγχρονες αθλητικές και πολιτιστικές υποδομές για πολλαπλές χρήσεις και αθλήματα.
  • Έχουν ολοκληρωθεί οι βασικές υποδομές του κτιρίου και προβλέπεται η επαναδημοπράτηση και ανάδειξη νέου αναδόχου με έναρξη εργασιών την άνοιξη του 2027.
  • Το γυμναστήριο σχεδιάζεται με βιοκλιματικό χαρακτήρα και θα περιλαμβάνει ειδικές θέσεις για άτομα με αναπηρία, επισήμους και μέσα ενημέρωσης.
  • Η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να ενισχύσει τον μαζικό και σωματειακό αθλητισμό και να προσφέρει νέο χώρο για κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις στην τοπική κοινωνία.
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Σε τροχιά ολοκλήρωσης εισέρχεται μια από τις μεγαλύτερες και πλέον σύγχρονες αθλητικές υποδομές των νοτίων προαστίων της Αθήνας μετά την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Νέας Σμύρνης, η οποία εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση και ανοίγει τον δρόμο για την επανεκκίνηση των εργασιών κατασκευής του νέου βιοκλιματικού, πολυδύναμου Κλειστού Γυμναστηρίου της πόλης, χωρητικότητας 3.500 θεατών.

Τη σχετική σύμβαση υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς και ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης Γιώργος Κουτελάκης, επισφραγίζοντας τη συνεργασία των δύο βαθμών Αυτοδιοίκησης για την αποπεράτωση ενός έργου ιδιαίτερης σημασίας για την τοπική κοινωνία, το οποίο παρέμενε επί χρόνια ημιτελές.

Η νέα συμφωνία διασφαλίζει τους αναγκαίους πόρους για τη συνέχιση της κατασκευής του, με στόχο η Νέα Σμύρνη να αποκτήσει μια σύγχρονη αθλητική εγκατάσταση, αντάξια της μακράς παράδοσης και της σημαντικής προσφοράς της στον ελληνικό αθλητισμό.

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Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 18,54 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ, και θα καλυφθεί από πόρους του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Περιφέρειας Αττικής 2026–2030. Η υλοποίησή του θα πραγματοποιηθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης διάρκειας 48 μηνών και θα παραδοθεί το φθινόπωρο του 2028.

Μια σύγχρονη αθλητική και πολιτιστική υποδομή για τη Νέα Σμύρνη

Το νέο Κλειστό Γυμναστήριο σχεδιάζεται ως ένα πολυδύναμο συγκρότημα, ικανό να ανταποκριθεί στις ανάγκες τόσο του οργανωμένου αθλητισμού όσο και της ευρύτερης τοπικής κοινωνίας. Στον πυρήνα του θα βρίσκεται η κύρια αίθουσα αθλοπαιδιών, πλαισιωμένη από τις απαραίτητες υποστηρικτικές εγκαταστάσεις και τους βοηθητικούς χώρους, ενώ πέρα από τις κερκίδες των θεατών θα διαθέτει παράλληλα ειδικές θέσεις για επισήμους, εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης και άτομα με αναπηρία, καθώς και κατάλληλα διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο.

Χάρη στον πολυχρηστικό χαρακτήρα του, το συγκρότημα θα μπορεί να φιλοξενεί ένα ευρύ φάσμα αθλητικών δραστηριοτήτων, από καλαθοσφαίριση, πετοσφαίριση και χειροσφαίριση μέχρι ποδόσφαιρο 5x5, αντισφαίριση, τραμπολίνο, πάλη, τάε κβον ντο, γυμναστική και παραολυμπιακά αθλήματα. Παράλληλα, οι εγκαταστάσεις του θα προσφέρονται για τη διοργάνωση πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων, όπως συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις, διευρύνοντας ουσιαστικά τις δυνατότητες αξιοποίησής του από κατοίκους, συλλόγους και φορείς της πόλης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον βιοκλιματικό χαρακτήρα του κτιρίου, με στόχο τη δημιουργία μιας σύγχρονης δημόσιας υποδομής που θα συνδυάζει τη λειτουργικότητα με τις αρχές της περιβαλλοντικά υπεύθυνης κατασκευής και λειτουργίας.Σε ό,τι αφορά την πρόοδο των εργασιών που έχουν ήδη εκτελεστεί, έχει ολοκληρωθεί η θεμελίωση του συγκροτήματος, καθώς και η κατασκευή του τέταρτου, του τρίτου και του δεύτερου υπογείου. Η πλάκα οροφής του δεύτερου υπογείου αποτελεί το δάπεδο του προβλεπόμενου αγωνιστικού χώρου, ενώ στο πρώτο υπόγειο έχει προχωρήσει η κατασκευή των περιμετρικών υποστυλωμάτων και τοιχίων έως το επίπεδο του φυσικού εδάφους. Η ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων αναμένεται να δημιουργήσει νέες δυνατότητες για την ανάπτυξη του μαζικού και σωματειακού αθλητισμού, προσφέροντας παράλληλα στη Νέα Σμύρνη έναν σημαντικό χώρο συνάντησης, δημιουργίας και ψυχαγωγίας.

«Θέλουμε οι δημόσιες υποδομές να έχουν πραγματικό αντίκρισμα στην καθημερινότητα των πολιτών»

Αμέσως μετά την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς δήλωσε τα εξής:

«Η Νέα Σμύρνη είναι μια πόλη με ξεχωριστή θέση στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού, με συλλόγους που έχουν αναδείξει σπουδαίους αθλητές, με διακρίσεις και μια διαχρονική σχέση των κατοίκων της με τα γήπεδα και τις αθλητικές δραστηριότητες. Αυτή η παράδοση αξίζει να στηρίζεται σε σύγχρονες, ασφαλείς και λειτουργικές εγκαταστάσεις, που θα μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες των επόμενων γενεών.Γνωρίζουμε καλά πόσο σημαντική είναι για την πόλη η ολοκλήρωση αυτού του γυμναστηρίου και πόση απογοήτευση προκαλεί στους πολίτες όταν μια μεγάλη δημόσια επένδυση παραμένει για χρόνια σε εκκρεμότητα. Γι' αυτό και επιλέξαμε, σε συνεργασία με τη δημοτική αρχή, να δώσουμε οριστική λύση σε αυτή τη χρονίζουσα εκκρεμότητα, εξασφαλίζοντας την αναγκαία χρηματοδότηση και θέτοντας σαφές χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση του έργου».

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Και πρόσθεσε:«Για εμάς στην Περιφέρεια Αττικής, κάθε ευρώ που επενδύεται στις γειτονιές μας πρέπει να επιστρέφει στους πολίτες με τη μορφή ουσιαστικών υποδομών και καλύτερων υπηρεσιών. Θέλουμε τα παιδιά μας να έχουν χώρους για να αθληθούν, τα σωματεία τις κατάλληλες συνθήκες για να αναπτύξουν τη δραστηριότητά τους και οι τοπικές κοινωνίες περισσότερες ευκαιρίες συμμετοχής και δημιουργίας.Θα παρακολουθούμε στενά κάθε στάδιο της διαδικασίας, με επιμονή στην ποιότητα των εργασιών και στον σεβασμό των χρονοδιαγραμμάτων. Η Νέα Σμύρνη έχει κάθε λόγο να προσβλέπει στην ολοκλήρωση αυτού του έργου και εμείς έχουμε την ευθύνη να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες της».

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης Γιώργος Κουτελάκης ανέφερε τα εξής:

«Σήμερα, χάρη στην πολιτική βούληση της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου μας, υπογράψαμε την πράξη επανεκκίνησης ενός πολύ μεγάλου έργου, το οποίο είχε βαλτώσει επικίνδυνα.Με τη σημερινή υπογραφή διασφαλίζεται χρηματοδότηση ύψους 23 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ, για την απρόσκοπτη ολοκλήρωσή του. Σε λίγες ημέρες ακολουθεί η επαναδημοπράτησή του, στη συνέχεια η ανάδειξη του νέου αναδόχου και η έναρξη των εργασιών την άνοιξη του 2027. Το φθινόπωρο του 2028 προγραμματίζονται τα εγκαίνιά του. Αυτό είναι το συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα, με πρόβλεψη παράδοσης του έργου σε 14 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με τον νέο ανάδοχο.Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου τον φίλο και άξιο Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά για τη συνέπεια, τη φροντίδα και την επιμονή του να ξαναζωντανέψει ένα ημιθανές έργο, το οποίο για την πόλη μας, μια από τις κοιτίδες του ελληνικού αθλητισμού, αποτελεί όνειρο δεκαετιών. Δίνουμε ραντεβού την άνοιξη στο εργοτάξιο, για την εγκατάσταση του νέου αναδόχου που θα προκύψει από τη δημοπράτηση των επόμενων ημερών. Το έργο θα γίνει και θα είναι πανέμορφο, όπως ακριβώς αξίζει στον αθλητισμό της πόλης μας».

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Παρόντες κατά την υπογραφή της σύμβασης ήταν η Αντιπεριφερειάρχης Νότιου Τομέα Αθηνών Τζίνα Αδαμοπούλου, η Γενική διευθύντρια του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» Έφη Φιλιοπούλου και η Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής, Μαίρη Μίσκα.Από πλευράς Δήμου Νέας Σμύρνης το «παρών» έδωσαν ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Θεόδωρος Καστόρης, ο Αντιδήμαρχος Νεολαίας Κώστας Αναγνωστόπουλος, ο πρόεδρος της ΚΑΕ Πανιώνιος Παναγιώτης Ηλιάδης και ο αντιπρόεδρος Φάνης Χριστοδούλου, ο Sports Director της ΚΑΕ Κρις Χουγκάζ, η αντιπρόεδρος Οικονομικών του Πανιωνίου Γυμναστικού Συλλόγου Σμύρνης Αλίκη Μπόζοβιτς καθώς και η νομική σύμβουλος του Π.Γ.Σ.Σ. Γαβριέλλα Μανίκη.

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