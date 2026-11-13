Νίκος Χαρδαλιάς: «Χτίζουμε μαζί με τους παραγωγούς και τους καταναλωτές το μέλλον των λαϊκών αγορών»

Snapshot Η Περιφέρεια Αττικής παρουσίασε την καμπάνια «Λάικ… η αγορά στα πιο φρέσκα της» για την προβολή και αναβάθμιση των λαϊκών αγορών, με στόχο την προσέλκυση νέων καταναλωτών και την ενίσχυση της καθημερινής παρουσίας τους.

Ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε την ανθρώπινη διάσταση των λαϊκών αγορών και τη σημασία της υποστήριξης των παραγωγών και πωλητών που εργάζονται σκληρά καθημερινά.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε παρεμβάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας και την ψηφιοποίηση των αδειών, ενώ προανήγγειλε νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για τον εκσυγχρονισμό των πωλητών.

Το δίκτυο λαϊκών αγορών στην Αττική αριθμεί 271 αγορές, 3.047 παραγωγούς και 2.807 πωλητές, με περίπου δύο εκατομμύρια επισκέψεις καταναλωτών μηνιαίως.

Η καμπάνια περιλαμβάνει πολυεπίπεδη επικοινωνία μέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου, ψηφιακών μέσων και outdoor διαφήμισης, με στόχο τη σύνδεση της παράδοσης με τη σύγχρονη ψηφιακή καθημερινότητα και την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του θεσμού. Snapshot powered by AI

Τη νέα επικοινωνιακή καμπάνια του Φορέα Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής παρουσίασε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Αίγλη Ζαππείου, παρουσία του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου.

Με κεντρικό σύνθημα «Λάικ… η αγορά στα πιο φρέσκα της», η καμπάνια στοχεύει στην ανάδειξη της ποιοτικής υπεροχής των προϊόντων, τις προσιτές τιμές και, πάνω απ’ όλα, την ανθρώπινη σχέση που συνδέει τις λαϊκές αγορές με τις γειτονιές της Αττικής. Η ενημερωτική εκστρατεία, που αρχίζει τις επόμενες ημέρες, επιδιώκει να ενισχύσει την παρουσία των λαϊκών αγορών στην καθημερινότητα των πολιτών, να προσεγγίσει νεότερους καταναλωτές και να αναδείξει το έργο του Φορέα στη λειτουργία και την εξέλιξη του θεσμού.

Νίκος Χαρδαλιάς: «Η προβολή συνδέεται με τη διαρκή προσπάθεια αναβάθμισης των αγορών»

Στην ιδιαίτερη ταυτότητα της λαϊκής αγοράς ως χώρου ανθρώπινης επαφής, αναφέρθηκε στον χαιρετισμό του ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς: «Υπάρχει μια καλημέρα που ακούγεται διαφορετικά στη λαϊκή. Γιατί συχνά συνοδεύεται από το μικρό σου όνομα», ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Είναι αυτή η οικειότητα που κάνει έναν πολύβουο δρόμο με πάγκους να γίνεται τόπος συνάντησης. Να γίνεται γειτονιά».

Απευθυνόμενος στους παραγωγούς και τους επαγγελματίες πωλητές, ο Περιφερειάρχης στάθηκε στην καθημερινή προσπάθεια που βρίσκεται πίσω από κάθε πάγκο: «Πίσω από κάθε πάγκο υπάρχουν ώρες δουλειάς. Υπάρχει η αγωνία για τη σοδειά, για τον καιρό, για το κόστος της παραγωγής. Υπάρχει η μεταφορά, το στήσιμο, η ορθοστασία, η προσπάθεια να βγει το μεροκάματο. Αυτόν τον μόχθο τον αναγνωρίζουμε. Και έχουμε ευθύνη να τον στηρίζουμε έμπρακτα», υπογράμμισε, επισημαίνοντας ότι οι λαϊκές αγορές προσφέρουν παράλληλα στα νοικοκυριά δυνατότητα επιλογής ποιοτικών προϊόντων σε οικονομικές τιμές.

Ιδιαίτερη ήταν η αναφορά του Περιφερειάρχη προς τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, τον οποίο ευχαρίστησε θερμά για την άψογη συνεργασία, που οδήγησε στη δημιουργία ενός σύγχρονου πλαισίου λειτουργίας των λαϊκών αγορών. Σε αυτή την κατεύθυνση, ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε ότι μέσα στον Δεκέμβριο θα προβεί σε συγκεκριμένες ανακοινώσεις από κοινού με τον Υπουργό Ανάπτυξης, που στηρίζονται σε προτάσεις που έχουν καταθέσει οι ίδιοι παραγωγοί.

Ο κ. Χαρδαλιάς αναφέρθηκε στο μέγεθος του δικτύου της Αττικής, το οποίο αριθμεί 271 λαϊκές αγορές, 3.047 παραγωγούς και 2.807 επαγγελματίες πωλητές. Επικαλέστηκε επίσης τα στοιχεία επίσημης έρευνας, σύμφωνα με την οποία περίπου δύο εκατομμύρια καταναλωτές επισκέπτονται κάθε μήνα τις λαϊκές αγορές της Περιφέρειας, τονίζοντας ότι η σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες μπορεί να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο γεγονός ότι η οργανωμένη προβολή του θεσμού αποτελούσε αίτημα δεκαετιών: «Για δεκαετίες, οι άνθρωποι των λαϊκών αγορών ζητούσατε μια οργανωμένη προσπάθεια προβολής του θεσμού και της προσφοράς σας. Σήμερα, αυτό το αίτημα γίνεται πράξη», είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η καμπάνια θα επαναλαμβάνεται σε ετήσια βάση, με έμφαση την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Παράλληλα, ο Περιφερειάρχης συνέδεσε την επικοινωνιακή πρωτοβουλία με τη συνολική προσπάθεια αναβάθμισης των αγορών: «Για εμάς, στην Περιφέρεια Αττικής, η προβολή συνδέεται με τη διαρκή προσπάθεια αναβάθμισης των αγορών». Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη για καλύτερη οργάνωση και για ουσιαστικό διάλογο με τους ανθρώπους του θεσμού, με προοπτική τη συνέχιση της προβολής τα επόμενα χρόνια. Όπως υπογράμμισε, ο σχεδιασμός θα πρέπει να δίνει χώρο και στην επόμενη γενιά παραγωγών και επαγγελματιών, διατηρώντας τον κοινωνικό χαρακτήρα του θεσμού.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο κ. Χαρδαλιάς αναφέρθηκε στον ιστορικό σταθμό του 2029, όταν οι λαϊκές αγορές συμπληρώνουν εκατό χρόνια ζωής: «Θέλουμε να φτάσουν σε αυτό το ορόσημο ακμαίες, με περισσότερους ανθρώπους στους πάγκους και στους διαδρόμους τους», είπε χαρακτηριστικά, ενώ ευχαρίστησε τον πρόεδρο του Φορέα Σταύρο Μελά, τη διοίκηση, τους εργαζόμενους και τους εκπροσώπους των επαγγελματιών για την άψογη συνεργασία.

Τάκης Θεοδωρικάκος: «Ακούμε τις ανάγκες, προχωράμε σε συγκεκριμένες λύσεις για τη στήριξη των πωλητών»

Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος υπογράμμισε τη μεγάλη κοινωνική και οικονομική σημασία λαϊκών αγορών, που στηρίζουν την ελληνική παραγωγή, ενισχύουν τον ανταγωνισμό και προσφέρουν ποιοτικά προϊόντα σε προσιτές τιμές.

Αναφερόμενος στις παρεμβάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπως η δυνατότητα δημιουργίας απογευματινών λαϊκών αγορών αποκλειστικά για παραγωγούς, οι ρυθμίσεις για το πρωινό και απογευματινό ωράριο και η ψηφιοποίηση των αδειών, τόνισε ότι προέκυψαν μέσα από ουσιαστικό διάλογο με τους εκπροσώπους των λαϊκών αγορών. «Ακούσαμε τα προβλήματα, τις ανάγκες, προχωρήσαμε σε συγκεκριμένες λύσεις», είπε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης εξετάζει νέες δυνατότητες ενίσχυσης των πωλητών των λαϊκών αγορών, επισημαίνοντας ότι τους επόμενους μήνες «θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε και άλλα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία» για τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού τους και τη μείωση του λειτουργικού τους κόστους.

Τέλος, συνεχάρη την Περιφέρεια Αττικής για την πρωτοβουλία.

Νέα εποχή για έναν ιστορικό θεσμό

Ο Σύμβουλος Περιφερειάρχη και πρώην Διευθυντής του Φορέα Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Χάρης Πασβαντίδης ανέφερε ότι «η παρουσίαση του προγράμματος προβολής των λαϊκών αγορών είναι μία από τις πιο σημαντικές στιγμές στην ιστορία 97 χρόνων των αγορών. Θα μπορούσα να την χαρακτηρίσω και ιστορική καθώς είναι η πρώτη φορά που σχεδιάστηκε και υλοποιείται ένα τέτοιο πολυεπίπεδο πρόγραμμα που περιλαμβάνει όλα τα μέσα επικοινωνίας, ικανοποιώντας ένα αίτημα δεκαετιών των ανθρώπων των λαϊκών αγορών».Ο κ. Πασβαντίδης επεσήμανε ότι στόχος του προγράμματος είναι η προσέλκυση περισσότερων καταναλωτών και κυρίως νέων ανθρώπων στις λαϊκές αγορές για να τις στηρίξουν και να συνεχίσουν να λειτουργούν, προσφέροντας φθηνά και ποιοτικά προϊόντα στις ελληνικές οικογένειες.Υπογράμμισε ακόμη την καθοριστική συμβολή της Περιφέρειας και προσωπικά του Περιφερειάρχη στην υλοποίηση του προγράμματος τονίζοντας ότι « όταν στον Φορέα βρεθήκαμε μπροστά σε ένα αδιέξοδο, έτοιμοι να εγκαταλείψουμε το εγχείρημα, ήρθε η αποτελεσματική παρέμβαση του κ. Χαρδαλιά για να αρθεί το αδιέξοδο και να οδηγηθεί το εγχείρημα σε αίσιο τέλος».

Στον χαιρετισμό που απηύθυναν ο Πρόεδρος της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών Παντελής Μόσχος και ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Γενικής Συνομοσπονδίας Πωλητών Λαϊκών Αγορών Νίκος Σωτηρίου, οι οποίοι ευχαρίστησαν τον Περιφερειάρχη για την έμπρακτη και διαρκή στήριξη στον κλάδο, υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητα της καμπάνιας για την γνωστοποίηση του θεσμού σε ευρύτερα καταναλωτικά κοινά. Όπως τόνισαν χαρακτηριστικά «το διαχρονικό μας αίτημα να αναδείξουμε τα πλεονεκτήματα των λαϊκών αγορών, σήμερα γίνεται πράξη» και έστειλαν το μήνυμα ότι οι λαϊκές αγορές «ήταν, είναι και θα παραμείνουν η δύναμη της ελληνικής παραγωγής».

Την εκδήλωση συντόνισε η δημοσιογράφος Μπάγια Αντωνοπούλου.

Από το ταμπελάκι του πάγκου στο «λάικ» της νέας γενιάς

Η εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας Next Com, Μαρία Κανινή, παρουσίασε τη στρατηγική και τη δημιουργική προσέγγιση της καμπάνιας «Λάικ… η αγορά στα πιο φρέσκα της», η οποία συνδέει την παράδοση των λαϊκών αγορών με τη σύγχρονη καθημερινότητα. Όπως επισήμανε, στόχος είναι η ανάδειξη της διαχρονικής αξίας των λαϊκών αγορών, η προσέγγιση των νεότερων γενεών και η ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του Φορέα. Στον πυρήνα της δημιουργικής ιδέας της καμπάνιας βρίσκεται ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα της λαϊκής αγοράς: ο μικρός μαυροπίνακας όπου αναγράφονται οι τιμές των προϊόντων. Η γνώριμη εικόνα μετατρέπεται σε όχημα ανάδειξης των πλεονεκτημάτων της λαϊκής: της φρεσκάδας, της ποιότητας, των χαμηλών τιμών και της παράδοσης. Το λογοπαίγνιο «Λάικ» παραπέμπει ταυτόχρονα στη «λαϊκή» και στην ψηφιακή γλώσσα των νεότερων γενεών.

Το επικοινωνιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό σποτ, καταχωρήσεις σε εφημερίδες ευρύτερης και τοπικής εμβέλειας, καθώς και προβολή σε ενημερωτικούς ιστότοπους και θεματικές ψηφιακές πλατφόρμες. Παράλληλα, προβλέπεται στοχευμένη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αναρτήσεις, άρθρα και ενημερωτικό περιεχόμενο για τις αγορές, τους ανθρώπους τους και τις δράσεις του Φορέα.

Το μήνυμα θα μεταφερθεί και στις καθημερινές μετακινήσεις των πολιτών, μέσω outdoor διαφήμισης σε λεωφορεία, τρόλεϊ και μετρό. Η εκστρατεία απευθύνεται τόσο στους σταθερούς επισκέπτες των λαϊκών αγορών όσο και σε όσους δεν τις έχουν εντάξει στις αγοραστικές τους συνήθειες, με έμφαση στα νέα νοικοκυριά. Στόχος είναι η καλύτερη γνωριμία του κοινού – και ιδίως των νέων - με τον Φορέα και τον ρόλο του, αναδεικνύοντας έτσι έναν θεσμό με ουσιαστική οικονομική και κοινωνική σημασία για την Αττική.

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