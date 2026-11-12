Περιφέρεια Αττικής: Κατέσχεσε 616 κιλά κρέατος από επιχείρηση στο Περιστέρι

Στην επιχείρηση είχε επιβληθεί πρόστιμο πριν από λίγους μήνες

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Περιφέρεια Αττικής: Κατέσχεσε 616 κιλά κρέατος από επιχείρηση στο Περιστέρι
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η Περιφέρεια Αττικής κατέσχεσε 616,4 κιλά κρέατος και παραπροϊόντων από επιχείρηση στο Περιστέρι, όπου εντοπίστηκαν παραβάσεις σε νέο έλεγχο.
  • Στην επιχείρηση βρέθηκαν 84 κιλά κατεψυγμένου χοιρινού με ληγμένη ημερομηνία από τον Μάιο του 2025 και προϊόντα χωρίς προβλεπόμενη σήμανση.
  • Η ίδια επιχείρηση είχε επιβληθεί πρόστιμο μετά από έλεγχο τον Απρίλιο του 2026 για παραβάσεις σήμανσης και κατασχέθηκαν τότε 138,5 κιλά κρέατος.
  • Η Περιφέρεια εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής και συνεχίζει τους ελέγχους για την προστασία των καταναλωτών και την τήρηση των κανόνων από τις επιχειρήσεις.
  • Οι έλεγχοι καλύπτουν όλα τα στάδια παραγωγής και διάθεσης τροφίμων, με στόχο την ασφάλεια και την αποφυγή αθέμιτου ανταγωνισμού.
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Νέος έλεγχος της Περιφέρειας Αττικής σε επιχείρηση εμπορίου κρέατος στο Περιστέρι οδήγησε στην κατάσχεση 616,4 κιλών κρέατος, παρασκευασμάτων και παραπροϊόντων. Στην ίδια επιχείρηση είχε ήδη επιβληθεί πρόστιμο για παραβάσεις που διαπιστώθηκαν σε έλεγχο πριν από λίγους μήνες. Όταν οι ελεγκτές της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Δυτικού Τομέα Αθηνών επέστρεψαν στην επιχείρηση, εντόπισαν εκ νέου παραβάσεις. Ανάμεσα στα ευρήματά τους ήταν 84 κιλά κατεψυγμένου χοιρινού που είχε λήξει από τις 30 Μαΐου 2025.

Τα προϊόντα εντοπίστηκαν τόσο στον χώρο διάθεσης προς πώληση όσο και στους χώρους ψύξης και κατάψυξης της επιχείρησης. Το κλιμάκιο κατέσχεσε επίσης νωπά και κατεψυγμένα προϊόντα με περασμένη ημερομηνία τελικής ανάλωσης, καθώς και προϊόντα χωρίς την προβλεπόμενη σήμανση αναγνώρισης. Στα τελευταία περιλαμβάνονταν 180 κιλά χοιρινού κρέατος και 82 κιλά γαρδούμπας.

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Σημειώνεται ότι κατά τον προηγούμενο έλεγχο στην ίδια επιχείρηση, στις 30 Απριλίου 2026, οι ελεγκτές της Περιφέρειας Αττικής είχαν κατασχέσει 138,5 κιλά κατεψυγμένου κρέατος και παρασκευασμάτων χωρίς την προβλεπόμενη σήμανση.

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Με αφορμή τις νέες κατασχέσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς δήλωσε:«Ο καταναλωτής πληρώνει για ποιότητα και δικαιούται ασφάλεια. Κάθε επιχείρηση έχει την υποχρέωση να τηρεί τους κανόνες. Και δική μας ευθύνη είναι να ελέγχουμε ότι τηρούνται.Στο Περιστέρι, οι ελεγκτές μας επέστρεψαν σε επιχείρηση στην οποία είχε επιβληθεί πρόστιμο ύστερα από έλεγχο πριν από λίγους μήνες. Αυτή τη φορά εντόπισαν, μεταξύ άλλων, 84 κιλά χοιρινού που είχε λήξει εδώ και 17 μήνες.

Όποιος θεωρεί ότι με έναν έλεγχο ξεμπερδεύει, κάνει λάθος. Οι ελεγκτές μας επιστρέφουν. Και κάθε φορά που διαπιστώνουν παραβάσεις, εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Αυτή είναι στην πράξη η πολιτική της μηδενικής ανοχής που εφαρμόζουμε στην Περιφέρεια Αττικής. Στηρίζουμε τους ελεγκτές μας στη δουλειά που κάνουν καθημερινά, προστατεύουμε τον καταναλωτή και στεκόμαστε δίπλα στις επιχειρήσεις που τηρούν τους κανόνες».

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Από την πλευράς της, η Εντεταλμένη Σύμβουλος Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Δήμητρα Αγγελάκη δήλωσε:«Η ασφάλεια των τροφίμων κρίνεται στο προϊόν, όχι στην ετικέτα. Ο καταναλωτής δικαιούται να εμπιστεύεται όσα αγοράζει και οι επιχειρήσεις που τηρούν τους κανόνες δικαιούνται προστασία από τον αθέμιτο ανταγωνισμό. Ευχαριστώ τα στελέχη της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας για την υπευθυνότητα και την αποτελεσματικότητά τους. Οι έλεγχοι έχουν συνέχεια και οι παραβάσεις συνέπειες».

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Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής συνεχίζουν τους εντατικούς ελέγχους σε επιχειρήσεις παραγωγής, αποθήκευσης και διάθεσης τροφίμων, ώστε να διαπιστώνουν αν τηρούνται οι κανόνες ασφάλειας σε κάθε στάδιο, από την παραγωγή έως τη διάθεση στην αγορά.

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