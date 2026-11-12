Χαρδαλιάς για ακατάλληλα κρέατα: «Όποιος θεωρεί ότι με έναν έλεγχο ξεμπερδεύει, κάνει μεγάλο λάθος»

Νέες παραβάσεις εντοπίστηκαν σε επιχείρηση εμπορίας κρέατος, στην οποία είχε επιβληθεί πρόστιμο και είχαν κατασχεθεί προϊόντα και τον περασμένο Απρίλιο

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Χαρδαλιάς για ακατάλληλα κρέατα: «Όποιος θεωρεί ότι με έναν έλεγχο ξεμπερδεύει, κάνει μεγάλο λάθος»
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  • Σε επιχείρηση εμπορίας κρέατος στο Περιστέρι εντοπίστηκαν νέες παραβάσεις με 616,4 κιλά μη ασφαλών προϊόντων, παρά το πρόστιμο που είχε επιβληθεί τον Απρίλιο.
  • Βρέθηκαν ληγμένα κρέατα, όπως 84 κιλά κατεψυγμένου χοιρινού με ημερομηνία λήξης από το 2025, καθώς και προϊόντα χωρίς προβλεπόμενη σήμανση.
  • Ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, τόνισε ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και κάθε παράβαση θα τιμωρείται αυστηρά, εφαρμόζοντας πολιτική μηδενικής ανοχής.
  • Η Περιφέρεια στηρίζει τις επιχειρήσεις που συμμορφώνονται με τη νομοθεσία και επιδιώκει την προστασία των καταναλωτών και την αποτροπή αθέμιτου ανταγωνισμού.
  • Τα προϊόντα βρέθηκαν τόσο στον χώρο πώλησης όσο και στους χώρους ψύξης και κατάψυξης της επιχείρησης.
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«Όποιος θεωρεί ότι με έναν έλεγχο ξεμπερδεύει, κάνει μεγάλο λάθος», δήλωσε ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, με αφορμή νέο έλεγχο σε επιχείρηση εμπορίας κρέατος στο Περιστέρι, όπου κατασχέθηκαν συνολικά 616,4 κιλά κρέατος, παρασκευασμάτων και παραπροϊόντων.

Όπως ανέφερε, οι ελεγκτές της Περιφέρειας επέστρεψαν στην ίδια επιχείρηση, στην οποία είχε επιβληθεί πρόστιμο πριν από λίγους μήνες, και διαπίστωσαν εκ νέου παραβάσεις. Ανάμεσα στα ευρήματα ήταν 84 κιλά κατεψυγμένου χοιρινού κρέατος, με ημερομηνία λήξης από τις 30 Μαΐου 2025, δηλαδή προϊόν που είχε λήξει εδώ και περίπου 17 μήνες.

«Ο καταναλωτής πληρώνει για ποιότητα και δικαιούται ασφάλεια. Κάθε επιχείρηση έχει την υποχρέωση να τηρεί τους κανόνες και δική μας ευθύνη είναι να ελέγχουμε ότι τηρούνται», σημείωσε ο κ. Χαρδαλιάς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Περιφέρειας, τα προϊόντα εντοπίστηκαν τόσο στον χώρο διάθεσης προς πώληση όσο και στους χώρους ψύξης και κατάψυξης της επιχείρησης. Εκτός από το ληγμένο χοιρινό, οι ελεγκτές κατέσχεσαν νωπά και κατεψυγμένα προϊόντα με περασμένη ημερομηνία τελικής ανάλωσης, καθώς και προϊόντα χωρίς την προβλεπόμενη σήμανση αναγνώρισης.

Μεταξύ των τελευταίων περιλαμβάνονταν 180 κιλά χοιρινού κρέατος και 82 κιλά γαρδούμπας.

Υπενθυμίζεται ότι στην ίδια επιχείρηση είχε πραγματοποιηθεί έλεγχος στις 30 Απριλίου 2026. Τότε, οι ελεγκτές της Περιφέρειας Αττικής είχαν κατασχέσει 138,5 κιλά κατεψυγμένου κρέατος και παρασκευασμάτων που δεν έφεραν την προβλεπόμενη σήμανση, ενώ είχε επιβληθεί και πρόστιμο.

Ο περιφερειάρχης υπογράμμισε ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και ότι κάθε νέα παράβαση θα επιφέρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

«Αυτή είναι στην πράξη η πολιτική της μηδενικής ανοχής που εφαρμόζουμε στην Περιφέρεια Αττικής», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι ελεγκτές θα επιστρέφουν στις επιχειρήσεις, προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρηση των κανόνων και η προστασία των καταναλωτών.

Παράλληλα, τόνισε ότι η Περιφέρεια στηρίζει τις επιχειρήσεις που λειτουργούν σύμφωνα με τη νομοθεσία, επισημαίνοντας πως οι έλεγχοι σε όλα τα στάδια παραγωγής και διάθεσης τροφίμων αποσκοπούν και στην αποτροπή του αθέμιτου ανταγωνισμού.

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