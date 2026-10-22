Χρηματιστήριο: «Βουτιά» μετά το χθεσινό ράλι - Σφυροκόπημα στις τραπεζικές μετοχές

Snapshot Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών υποχώρησε κατά 2,11% κλείνοντας στις 2.587,93 μονάδες λόγω έντονων ρευστοποιήσεων στις τραπεζικές μετοχές.

Ο τραπεζικός δείκτης έχασε 4,38%, με σημαντικές απώλειες στις μετοχές Πειραιώς (-6,02%), Alpha Bank (-5,04%), Eurobank (-4,34%) και Optima Bank (-4,33%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε σε 331,13 εκατ. ευρώ, με έντονη συγκέντρωση σε τρεις τραπεζικούς τίτλους (Εθνική, Πειραιώς, Alpha Bank).

Μόλις έξι μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν με θετικό πρόσημο, με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών να σημειώνει τη μεγαλύτερη άνοδο (+0,86%).

Η αγορά έκλεισε κοντά στα χαμηλά της ημέρας, χωρίς αντίδραση, με τους επενδυτές να περιορίζουν την έκθεσή τους ενόψει επόμενων εταιρικών και διεθνών εξελίξεων. Snapshot powered by AI

Με ισχυρές απώλειες ολοκληρώθηκε σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς οι έντονες ρευστοποιήσεις στις τραπεζικές μετοχές παρέσυραν χαμηλότερα τους βασικούς δείκτες.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.587,93 μονάδες, υποχωρώντας κατά 2,11%, έχοντας κινηθεί μεταξύ 2.581,69 και 2.624,69 μονάδων. Αντίστοιχα, ο FTSE/ΧΑ Large Cap τερμάτισε στις 6.617,21 μονάδες, με πτώση 2,29%.

Η πίεση ήταν εντονότερη στον τραπεζικό κλάδο, με τον σχετικό δείκτη να κλείνει στις 2.966,54 μονάδες και να χάνει 4,38%, στο χαμηλό ημέρας. Η αρνητική εικόνα αποτυπώθηκε και στο εύρος της αγοράς: 37 μετοχές ενισχύθηκαν, 80 υποχώρησαν και 35 παρέμειναν αμετάβλητες. Η συνολική αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 331,13 εκατ. ευρώ, ενώ άλλαξαν χέρια περίπου 40,81 εκατ. μετοχές.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, μόλις έξι τίτλοι έκλεισαν με θετικό πρόσημο. Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσε ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, κατά 0,86%, και ακολούθησαν η Allwyn με 0,80%, η Coca-Cola HBC με 0,74%, η Motor Oil με 0,67% και ο ΟΤΕ με 0,57%. Η περιορισμένη ένταση των κερδών ανέδειξε την αδυναμία των μη τραπεζικών blue chips να αντισταθμίσουν τις απώλειες των τραπεζών.

Στον αντίποδα, η Πειραιώς βρέθηκε στο επίκεντρο των πωλήσεων, καταγράφοντας πτώση 6,02%. Ακολούθησαν η Alpha Bank με απώλειες 5,04%, η Lamda Development με 4,35%, η Eurobank με 4,34% και η Optima bank με 4,33%.

Οι πέντε αυτές μετοχές αποτέλεσαν τους μεγαλύτερους αρνητικούς πρωταγωνιστές του FTSE 25, επιβαρύνοντας αποφασιστικά τη συνολική εικόνα.

Στην κατάταξη του τζίρου, πρώτη ήταν η Εθνική Τράπεζα με συναλλαγές 57,57 εκατ. ευρώ. Ακολούθησαν η Πειραιώς με 49,19 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 42,84 εκατ. ευρώ. Η συγκέντρωση της εμπορευσιμότητας σε τρεις τραπεζικούς τίτλους επιβεβαίωσε ότι η σημερινή διόρθωση είχε σαφές κλαδικό επίκεντρο, αλλά η υπεροχή των πτωτικών μετοχών έδειξε πως οι πιέσεις διαχύθηκαν ευρύτερα. Το κλείσιμο κοντά στα χαμηλά της ημέρας άφησε την αγορά χωρίς ουσιαστική αντίδραση, αυξάνοντας το ενδιαφέρον για την επόμενη συνεδρίαση και για το κατά πόσον οι αποτιμήσεις θα προσελκύσουν αγοραστές μετά τη σημερινή υποχώρηση.

Παρά τη σημαντική αξία συναλλαγών, η προσφορά παρέμεινε κυρίαρχη έως τις δημοπρασίες, χωρίς εμφανή διάθεση ανάληψης ρίσκου, καθώς οι επενδυτές προτίμησαν να περιορίσουν την έκθεσή τους ενόψει των επόμενων εταιρικών και διεθνών καταλυτών για τις αγορές.

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