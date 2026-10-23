Χρηματιστήριο: Νέα «βουτιά» - Στα χαμηλά τριμήνου - «Άμυνα» στις 2.500 μονάδες

Snapshot Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε με πτώση 2,22% στις 2.530,46 μονάδες, σημειώνοντας χαμηλά τριμήνου.

Οι τράπεζες δέχθηκαν έντονες πιέσεις, με τον κλαδικό δείκτη να υποχωρεί κατά 4,52%, και η Εθνική Τράπεζα να παρουσιάζει τη μεγαλύτερη πτώση 5,53%.

Η αξία συναλλαγών αυξήθηκε σημαντικά στα 761,34 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω μεγάλων προσυμφωνημένων πράξεων στη Eurobank.

Οι διυλιστικές εταιρείες Motor Oil και HELLENiQ Energy ήταν οι μόνες με θετικό πρόσημο στον FTSE 25, παρά τη συνολική καθοδική τάση.

Το επίπεδο των 2.500 μονάδων θεωρείται κρίσιμο τεχνικό σημείο στήριξης για τον Γενικό Δείκτη ενόψει της αυξημένης μεταβλητότητας και επιφυλακτικότητας των επενδυτών. Snapshot powered by AI

Με νέα ισχυρή πτώση ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς οι τραπεζικές ρευστοποιήσεις και το δυσμενές διεθνές κλίμα κράτησαν τους πωλητές σε θέση ισχύος. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.530,46 μονάδες, με απώλειες 2,22%, έχοντας κινηθεί μεταξύ 2.513,95 και 2.578,84 μονάδων. Ο FTSE/ΧΑ Large Cap υποχώρησε κατά 2,41%, στις 6.457,97 μονάδες.

Η πίεση παρέμεινε εντονότερη στις τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να διαμορφώνεται στις 2.832,50 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 4,52%. Η αρνητική εικόνα είχε ευρύ χαρακτήρα, καθώς μόνον 29 μετοχές ενισχύθηκαν, ενώ 80 υποχώρησαν και 43 έκλεισαν αμετάβλητες. Η αξία συναλλαγών εκτινάχθηκε στα 761,34 εκατ. ευρώ, με συνολικό όγκο 234,77 εκατ. μετοχών, κυρίως λόγω μεγάλων προσυμφωνημένων πράξεων στη Eurobank.

Στον FTSE 25, τα διυλιστήρια πρόσφεραν τις κυριότερες αντιστάσεις. Η Motor Oil κατέγραψε τη μεγαλύτερη άνοδο, με κέρδη 1,93%, και ακολούθησαν η HELLENiQ Energy με 1,37%, η Titan με 1,28%, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών με 0,78% και η ΕΥΔΑΠ με 0,58%. Θετικό πρόσημο εμφάνισε επίσης η Coca-Cola HBC, χωρίς όμως να μεταβάλει τη συνολική καθοδική τάση.

Στον αντίποδα, η Εθνική Τράπεζα σημείωσε τη μεγαλύτερη πτώση της υψηλής κεφαλαιοποίησης, χάνοντας 5,53%. Ακολούθησαν η Πειραιώς με απώλειες 5,21%, η Alpha Bank με 4,21%, η CrediaBank με 4,17% και η Optima bank με 3,99%. Η Eurobank υποχώρησε κατά 3,98%, ενισχύοντας περαιτέρω τις πιέσεις στον τραπεζικό δείκτη.

Η Eurobank συγκέντρωσε μακράν τον υψηλότερο τζίρο, ύψους 315,50 εκατ. ευρώ, από τον οποίο περίπου 261,85 εκατ. αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Εθνική με 92,27 εκατ. ευρώ και στην τρίτη η Πειραιώς με 87,10 εκατ. ευρώ.

Το κλείσιμο του Γενικού Δείκτη κοντά στα χαμηλά της ημέρας επιβεβαίωσε την απουσία ουσιαστικής αγοραστικής αντίδρασης, παρά τη μικρή ανάκαμψη από το ενδοσυνεδριακό χαμηλό. Μετά τη δεύτερη διαδοχική έντονα πτωτική συνεδρίαση, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στη δυνατότητα των 2.500 μονάδων να λειτουργήσουν ως τεχνικό ανάχωμα. Η αυξημένη μεταβλητότητα και η σαφής υπεροχή των πωλητών αφήνουν εύθραυστη εικόνα για την έναρξη της επόμενης εβδομάδας, ενώ οι επενδυτές αναμένουν νέους εταιρικούς και διεθνείς καταλύτες. Το γεγονός ότι ο δείκτης δεν κατάφερε να επιστρέψει πάνω από τις 2.550 μονάδες υπογράμμισε την επιφυλακτικότητα και την ανάγκη σταθεροποίησης πριν από ουσιαστική ανάκαμψη.

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