ΗΠΑ: Κλείσιμο με πτώση για το χρηματιστήριο

Snapshot Το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης έκλεισε με απώλειες λόγω πτώσης των μετοχών τεχνολογικών εταιρειών και ανόδου των τιμών του πετρελαίου.

Ο δείκτης Nasdaq υποχώρησε κατά 572,99 μονάδες (-2,15%) κλείνοντας στις 26.140,03 μονάδες.

Ο δείκτης Dow Jones έχασε 175,28 μονάδες (-0,34%) και έκλεισε στις 52.002,41 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 έπεσε κατά 84,62 μονάδες (-1,09%) φτάνοντας τις 7.659,44 μονάδες. Snapshot powered by AI

Με απώλειες έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, δεχόμενο πιέσεις από τη νέα πτώση των μετοχών εταιρειών του κλάδου της τεχνολογίας και με φόντο την άνοδο των τιμών του πετρελαίου.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 175,28 μονάδων (-0,34%), στις 52.002,41 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 572,99 μονάδων (-2,15%), στις 26.140,03 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 84,62 μονάδων (-1,09%), στις 7.659,44 μονάδες.

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