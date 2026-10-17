ΗΠΑ: Κλείσιμο με πτώση για το χρηματιστήριο

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 572,99 μονάδων (-2,15%), στις 26.140,03 μονάδες

Δημήτριος Παπαγεωργίου

ΗΠΑ: Κλείσιμο με πτώση για το χρηματιστήριο
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  • Το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης έκλεισε με απώλειες λόγω πτώσης των μετοχών τεχνολογικών εταιρειών και ανόδου των τιμών του πετρελαίου.
  • Ο δείκτης Nasdaq υποχώρησε κατά 572,99 μονάδες (-2,15%) κλείνοντας στις 26.140,03 μονάδες.
  • Ο δείκτης Dow Jones έχασε 175,28 μονάδες (-0,34%) και έκλεισε στις 52.002,41 μονάδες.
  • Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 έπεσε κατά 84,62 μονάδες (-1,09%) φτάνοντας τις 7.659,44 μονάδες.
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Με απώλειες έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, δεχόμενο πιέσεις από τη νέα πτώση των μετοχών εταιρειών του κλάδου της τεχνολογίας και με φόντο την άνοδο των τιμών του πετρελαίου.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 175,28 μονάδων (-0,34%), στις 52.002,41 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 572,99 μονάδων (-2,15%), στις 26.140,03 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 84,62 μονάδων (-1,09%), στις 7.659,44 μονάδες.

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