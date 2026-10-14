Wall Street: Ήπιες απώλειες για τους τρεις βασικούς δείκτες – Πιέσεις από τράπεζες και ημιαγωγούς

Σε αρνητικό έδαφος έκλεισε η Wall Street την Τρίτη, με τις πιέσεις στις μετοχές των ημιαγωγών και τη μικτή εικόνα από τα αποτελέσματα των μεγάλων τραπεζών να κρατούν τους βασικούς δείκτες χαμηλότερα.

Γιάννης Φιλιππάκος

Wall Street: Ήπιες απώλειες για τους τρεις βασικούς δείκτες – Πιέσεις από τράπεζες και ημιαγωγούς
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  • Η Wall Street έκλεισε με ήπιες απώλειες λόγω πιέσεων στις μετοχές των ημιαγωγών και μικτής εικόνας στα αποτελέσματα των μεγάλων τραπεζών.
  • Τα στοιχεία της αμερικανικής οικονομίας έδειξαν ανθεκτική αγορά εργασίας και επίμονες πληθωριστικές πιέσεις.
  • Οι δείκτες Dow Jones, Nasdaq και S&P 500 κατέγραψαν πτώση, με τον S&P 500 να υποχωρεί οριακά κατά 0,02%.
  • Οι μετοχές των μεγάλων τραπεζών, όπως JPMorgan Chase, Wells Fargo και Citigroup, έκλεισαν με απώλειες παρά τα κέρδη πάνω από τις εκτιμήσεις.
  • Οι ανησυχίες για τον ανταγωνισμό από την Κίνα και οι υψηλές αποτιμήσεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης πίεσαν τις μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών.
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Με απώλειες έκλεισε την Τρίτη (14/10) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης στη Wall Street, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν το πρώτο μεγάλο κύμα εταιρικών αποτελεσμάτων για το τρίτο τρίμηνο, ενώ οι πιέσεις στον κλάδο των ημιαγωγών συνεχίστηκαν για ακόμη μία ημέρα.

Οι μετοχές βρέθηκαν αρχικά υπό πίεση, καθώς τα νέα στοιχεία από την αμερικανική οικονομία έδειξαν ανθεκτική αγορά εργασίας και επίμονες πληθωριστικές πιέσεις. Οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας υποχώρησαν στις 197.000, χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις, ενώ τα στοιχεία για τη μεταποίηση έδειξαν άνοδο του κόστους εισροών.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 180,45 μονάδων (-0,35%), στις 51.670,10 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 41,52 μονάδων (-0,15%), στις 27.204,38 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με οριακή πτώση 1,79 μονάδων (-0,02%), στις 7.805,45 μονάδες.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι μεγάλες αμερικανικές τράπεζες, οι οποίες άνοιξαν την περίοδο ανακοίνωσης αποτελεσμάτων με μικτή εικόνα στο ταμπλό. Η JPMorgan Chase έκλεισε με απώλειες 0,9%, η Wells Fargo υποχώρησε 3,1%, ενώ η Citigroup έχασε 5,6%, παρά το γεγονός ότι αρκετές από αυτές ανακοίνωσαν κέρδη υψηλότερα των εκτιμήσεων.

Πιέσεις δέχθηκαν και οι μετοχές των ημιαγωγών, καθώς επανήλθαν οι ανησυχίες για τον έντονο ανταγωνισμό από την Κίνα αλλά και για τις υψηλές αποτιμήσεις που έχουν δημιουργηθεί γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Η Micron Technology έχασε 3,6%, ενώ η Applied Materials υποχώρησε σχεδόν 7%.

Στον αντίποδα, η Apple κινήθηκε οριακά ανοδικά, έχοντας νωρίτερα στη συνεδρίαση καταγράψει νέο ιστορικό υψηλό.

Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς υποχώρησε στο 5,21%, ενώ το Brent κινήθηκε χαμηλότερα κατά περίπου 0,9%, στα 105,69 δολάρια το βαρέλι.

Η προσοχή των επενδυτών παραμένει στραμμένη στα εταιρικά αποτελέσματα των επόμενων ημερών, με τις προσδοκίες για την κερδοφορία των εισηγμένων να παραμένουν υψηλές, αλλά και στις εξελίξεις γύρω από τον πληθωρισμό, τα επιτόκια και τη Μέση Ανατολή.)

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