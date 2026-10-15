Wall Street: Απώλειες για Nasdaq και S&P 500 – Ο πληθωρισμός επανέφερε τους φόβους για τα επιτόκια

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν οι τεχνολογικές μετοχές μετά τα υψηλότερα του αναμενομένου στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, που επανέφεραν στο προσκήνιο το ενδεχόμενο νέας αύξησης επιτοκίων από τη Fed.

Γιάννης Φιλιππάκος

Wall Street: Απώλειες για Nasdaq και S&P 500 – Ο πληθωρισμός επανέφερε τους φόβους για τα επιτόκια
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  • Ο τεχνολογικός τομέας δέχθηκε σημαντικές πιέσεις μετά τα υψηλότερα του αναμενομένου στοιχεία πληθωρισμού στις ΗΠΑ.
  • Ο δείκτης Nasdaq υποχώρησε κατά 1,88%, ενώ ο S&P 500 έκλεισε με πτώση 1,11%.
  • Ο πληθωρισμός του Σεπτεμβρίου διαμορφώθηκε στο 3,7% σε ετήσια βάση, πάνω από τις προβλέψεις των αναλυτών.
  • Υψηλότερα επιτόκια από τη Fed θεωρούνται πλέον πιθανότερα, προκαλώντας ανησυχίες για τις αποτιμήσεις στον τεχνολογικό κλάδο.
  • Η Apple ήταν η μόνη μεγάλη τεχνολογική εταιρεία που έκλεισε με κέρδη, διατηρώντας κεφαλαιοποίηση άνω των 5 τρισ. δολαρίων.
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Με έντονες απώλειες, κυρίως στον τεχνολογικό κλάδο, έκλεισε την Τετάρτη τοχρηματιστήριο της Νέας Υόρκης στη Wall Street, καθώς τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες ότι η Federal Reserve μπορεί να χρειαστεί να αυξήσει ξανά τα επιτόκια.

Καταλύτης για τις ρευστοποιήσεις ήταν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Σεπτεμβρίου, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 3,7% σε ετήσια βάση, υψηλότερα από το 3,6% που ανέμεναν οι αναλυτές. Η εξέλιξη αυτή ενίσχυσε τα στοιχήματα ότι η Fed θα μπορούσε να προχωρήσει σε ακόμη μία αύξηση επιτοκίων.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 48,62 μονάδων (-0,09%), στις 51.621,48 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 511,51 μονάδων (-1,88%), στις 26.692,86 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 86,51 μονάδων (-1,11%), στις 7.718,94 μονάδες.

Οι μεγαλύτερες πιέσεις καταγράφηκαν στις μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη και τα data centers, καθώς η προοπτική υψηλότερου κόστους δανεισμού επανέφερε ερωτήματα για τις ιδιαίτερα υψηλές αποτιμήσεις του κλάδου.

Η Oracle υποχώρησε περίπου 8,8%, η CoreWeave έχασε 15%, ενώ ισχυρές απώλειες κατέγραψαν και άλλες εταιρείες τεχνολογίας και ημιαγωγών.

Στον τραπεζικό κλάδο, η Bank of America βρέθηκε επίσης υπό πίεση, μετά την ανακοίνωση προστίμου 1,2 δισ. δολαρίων, ενώ πτωτικά κινήθηκε και η Morgan Stanley παρά τα ισχυρά τριμηνιαία αποτελέσματά της.

Εξαίρεση στη γενικότερη πτώση αποτέλεσε η Apple, η οποία έκλεισε με μικρά κέρδη και διατήρησε την κεφαλαιοποίησή της πάνω από τα 5 τρισ. δολάρια.

Η προσοχή των επενδυτών στρέφεται πλέον στις επόμενες ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων, αλλά κυρίως στις ενδείξεις για την πορεία των τιμών, καθώς η επιστροφή των πληθωριστικών πιέσεων μπορεί να αλλάξει εκ νέου τις προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική της Fed.

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