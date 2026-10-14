Μετεγκατάσταση: Άνοιξε η πλατφόρμα - Επίδομα 10.000 ευρώ για μετακόμιση στην ακριτική Ελλάδα

Snapshot Άνοιξε η πλατφόρμα για το Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης που παρέχει επίδομα 10.000 για μόνιμη εγκατάσταση σε ακριτικές περιοχές της Ελλάδας.

Το πρόγραμμα επεκτάθηκε σε δέκα νέες Περιφερειακές Ενότητες πέραν του Έβρου, με έως 1.000 μετεγκαταστάσεις συνολικά.

Η πρώτη δόση των 5.000 ευρώ καταβάλλεται προκαταβολικά με την έγκριση της αίτησης, χωρίς την υποχρέωση απόδειξης εργασίας στην περιοχή.

Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται σε δύο δόσεις και απαιτείται πενταετής μόνιμη παραμονή στην επιλεγμένη περιοχή.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και Έλληνες που επέστρεψαν από κράτη μέλη της ΕΕ καθώς και απόφοιτοι τοπικών ΑΕΙ μετά την 1η Ιανουαρίου 2025. Snapshot powered by AI

Άνοιξε το μεσημέρι της Τετάρτης, 14 Οκτωβρίου, στις 12:00, η πλατφόρμα για το διευρυμένο Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης, στο πλαίσιο του οποίου θα δοθεί επίδομα 10.000 ευρώ για μόνιμη εγκατάσταση στην ακριτική Ελλάδα.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ, ανακοίνωσε ότι ξεκινούν οι αιτήσεις για το Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης σε δέκα νέες Περιφερειακές Ενότητες: Δράμα, Φλώρινα, Κιλκίς, Σέρρες, Πέλλα, Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Ιωάννινα και Θεσπρωτία, πέρα από τον Έβρο, όπου εφαρμόστηκε πιλοτικά.

«Δίνουμε 10.000 ευρώ σε πολίτες που επιλέγουν να εγκατασταθούν στην ακριτική Ελλάδα και τα πρώτα 5.000 ευρώ καταβάλλονται προκαταβολικά με την έγκριση της αίτησης. Δεν ζητάμε πλέον να αποδείξει κάποιος ότι εργάζεται στον τόπο εγκατάστασης. Αρκεί να έχει ή να νοικιάζει κατοικία εκεί. Θέλουμε να κάνουμε αυτή την απόφαση πιο εύκολη και πιο ρεαλιστική για μια οικογένεια που θέλει να κάνει μια νέα αρχή στην περιφέρεια», ανέφερε η Δόμνα Μιχαηλίδου. Όπως εξήγησε, η εμπειρία από την πρώτη εφαρμογή στον Έβρο αξιοποιήθηκε για να γίνουν οι όροι πιο ευέλικτοι και η μετεγκατάσταση μπορεί πλέον να γίνει και σε πόλη, ώστε μια οικογένεια να έχει κοντά της υπηρεσίες υγείας, σχολεία και άλλες υποδομές που χρειάζεται στην καθημερινότητά της. Αρχικά προβλέπονται έως 1.000 μετεγκαταστάσεις, ενώ για να διατηρηθεί η ενίσχυση απαιτείται μόνιμη παραμονή στην περιοχή για πέντε χρόνια.

Ποιες περιοχές εντάσσονται

Το Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης εφαρμόζεται ήδη στους Δήμους Σουφλίου, Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας του Έβρου. Φέτος αποφασίστηκε η επέκτασή του:

στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας , οι Δήμοι Δράμας, Δοξάτου, Κάτω Νευροκοπίου, Παρανεστίου και Προσοτσάνης

, οι Δήμοι Δράμας, Δοξάτου, Κάτω Νευροκοπίου, Παρανεστίου και Προσοτσάνης στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας , οι Δήμοι Φλώρινας, Αμυνταίου και Πρεσπών

, οι Δήμοι Φλώρινας, Αμυνταίου και Πρεσπών στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς , οι Δήμοι Κιλκίς και Παιονίας

, οι Δήμοι Κιλκίς και Παιονίας στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών , οι Δήμοι Σερρών, Αμφίπολης, Βισαλτίας, Εμμανουήλ Παππά, Ηράκλειας, Νέας Ζίχνης και Σιντικής

, οι Δήμοι Σερρών, Αμφίπολης, Βισαλτίας, Εμμανουήλ Παππά, Ηράκλειας, Νέας Ζίχνης και Σιντικής στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας , οι Δήμοι Έδεσσας, Αλμωπίας, Πέλλας και Σκύδρας

, οι Δήμοι Έδεσσας, Αλμωπίας, Πέλλας και Σκύδρας στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς , οι Δήμοι Καστοριάς, Άργους Ορεστικού και Νεστορίου

, οι Δήμοι Καστοριάς, Άργους Ορεστικού και Νεστορίου στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης , οι Δήμοι Κοζάνης, Εορδαίας, Βοΐου, Σερβίων και Βελβεντού

, οι Δήμοι Κοζάνης, Εορδαίας, Βοΐου, Σερβίων και Βελβεντού στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών , οι Δήμοι Γρεβενών και Δεσκάτης

, οι Δήμοι Γρεβενών και Δεσκάτης στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων , οι Δήμοι Βορείων Τζουμέρκων, Δωδώνης, Ζαγορίου, Ζίτσας,Κόνιτσας, Μετσόβου, Πωγωνίου και από τον Δήμο Ιωαννιτών η Δημοτική Ενότητα Παμβώτιδος

, οι Δήμοι Βορείων Τζουμέρκων, Δωδώνης, Ζαγορίου, Ζίτσας,Κόνιτσας, Μετσόβου, Πωγωνίου και από τον Δήμο Ιωαννιτών η Δημοτική Ενότητα Παμβώτιδος στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, οι Δήμοι Σουλίου και Φιλιατών

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr, στην εφαρμογή του Προγράμματος Δημογραφικής Ανάπτυξης. Το Πρόγραμμα θα βρίσκεται σε ισχύ μέχρι την κάλυψη του μέγιστου αριθμού των 1.000 νοικοκυριών ανά Περιγερειακή Ενότητα και το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται 200 οφελούμενες μονάδες για την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και 80 για όλες τις υπόλοιπες περιοχές.

Πώς καταβάλλονται τα χρήματα

Η ενίσχυση ανέρχεται σε 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό και καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις των 5.000 ευρώ.

Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την οριστική έγκριση της αίτησης και η δεύτερη μετά τη συμπλήρωση ενός έτους αποδεδειγμένης μόνιμης παραμονής. Να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά προβλέπεται δυνατότητα προκαταβολής της πρώτης δόσης, ώστε να καλυφθούν τα έξοδα της μετεγκατάστασης.

Στο Πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν μονοπρόσωπα και πολυπρόσωπα νοικοκυριά που μεταφέρουν την κύρια κατοικία τους στις επιλέξιμες περιοχές. Η κατοικία μπορεί να είναι ιδιόκτητη, μισθωμένη ή να έχει παραχωρηθεί από συγγενή έως δεύτερου βαθμού.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση προβλέπει επίσης τη δυνατότητα συμμετοχής Ελλήνων πολιτών που κατοικούσαν πριν από τη μετεγκατάστασή τους σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και νέων που αποφοίτησαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2025 από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα των συγκεκριμένων Περιφερειακών Ενοτήτων και επιλέγουν να παραμείνουν εκεί μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

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