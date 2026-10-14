Μετεγκατάσταση: Άνοιξε η πλατφόρμα - Επίδομα 10.000 ευρώ για μετακόμιση στην ακριτική Ελλάδα

Ποιες περιοχές εντάσσονται στο πρόγραμμα και πώς θα δοθούν τα χρήματα

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Μετεγκατάσταση: Άνοιξε η πλατφόρμα - Επίδομα 10.000 ευρώ για μετακόμιση στην ακριτική Ελλάδα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Άνοιξε η πλατφόρμα για το Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης που παρέχει επίδομα 10.000 για μόνιμη εγκατάσταση σε ακριτικές περιοχές της Ελλάδας.
  • Το πρόγραμμα επεκτάθηκε σε δέκα νέες Περιφερειακές Ενότητες πέραν του Έβρου, με έως 1.000 μετεγκαταστάσεις συνολικά.
  • Η πρώτη δόση των 5.000 ευρώ καταβάλλεται προκαταβολικά με την έγκριση της αίτησης, χωρίς την υποχρέωση απόδειξης εργασίας στην περιοχή.
  • Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται σε δύο δόσεις και απαιτείται πενταετής μόνιμη παραμονή στην επιλεγμένη περιοχή.
  • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και Έλληνες που επέστρεψαν από κράτη μέλη της ΕΕ καθώς και απόφοιτοι τοπικών ΑΕΙ μετά την 1η Ιανουαρίου 2025.
Snapshot powered by AI

Άνοιξε το μεσημέρι της Τετάρτης, 14 Οκτωβρίου, στις 12:00, η πλατφόρμα για το διευρυμένο Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης, στο πλαίσιο του οποίου θα δοθεί επίδομα 10.000 ευρώ για μόνιμη εγκατάσταση στην ακριτική Ελλάδα.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ, ανακοίνωσε ότι ξεκινούν οι αιτήσεις για το Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης σε δέκα νέες Περιφερειακές Ενότητες: Δράμα, Φλώρινα, Κιλκίς, Σέρρες, Πέλλα, Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Ιωάννινα και Θεσπρωτία, πέρα από τον Έβρο, όπου εφαρμόστηκε πιλοτικά.

«Δίνουμε 10.000 ευρώ σε πολίτες που επιλέγουν να εγκατασταθούν στην ακριτική Ελλάδα και τα πρώτα 5.000 ευρώ καταβάλλονται προκαταβολικά με την έγκριση της αίτησης. Δεν ζητάμε πλέον να αποδείξει κάποιος ότι εργάζεται στον τόπο εγκατάστασης. Αρκεί να έχει ή να νοικιάζει κατοικία εκεί. Θέλουμε να κάνουμε αυτή την απόφαση πιο εύκολη και πιο ρεαλιστική για μια οικογένεια που θέλει να κάνει μια νέα αρχή στην περιφέρεια», ανέφερε η Δόμνα Μιχαηλίδου. Όπως εξήγησε, η εμπειρία από την πρώτη εφαρμογή στον Έβρο αξιοποιήθηκε για να γίνουν οι όροι πιο ευέλικτοι και η μετεγκατάσταση μπορεί πλέον να γίνει και σε πόλη, ώστε μια οικογένεια να έχει κοντά της υπηρεσίες υγείας, σχολεία και άλλες υποδομές που χρειάζεται στην καθημερινότητά της. Αρχικά προβλέπονται έως 1.000 μετεγκαταστάσεις, ενώ για να διατηρηθεί η ενίσχυση απαιτείται μόνιμη παραμονή στην περιοχή για πέντε χρόνια.

Ποιες περιοχές εντάσσονται

Το Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης εφαρμόζεται ήδη στους Δήμους Σουφλίου, Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας του Έβρου. Φέτος αποφασίστηκε η επέκτασή του:

  • στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, οι Δήμοι Δράμας, Δοξάτου, Κάτω Νευροκοπίου, Παρανεστίου και Προσοτσάνης
  • στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, οι Δήμοι Φλώρινας, Αμυνταίου και Πρεσπών
  • στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, οι Δήμοι Κιλκίς και Παιονίας
  • στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, οι Δήμοι Σερρών, Αμφίπολης, Βισαλτίας, Εμμανουήλ Παππά, Ηράκλειας, Νέας Ζίχνης και Σιντικής
  • στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, οι Δήμοι Έδεσσας, Αλμωπίας, Πέλλας και Σκύδρας
  • στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, οι Δήμοι Καστοριάς, Άργους Ορεστικού και Νεστορίου
  • στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, οι Δήμοι Κοζάνης, Εορδαίας, Βοΐου, Σερβίων και Βελβεντού
  • στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, οι Δήμοι Γρεβενών και Δεσκάτης
  • στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, οι Δήμοι Βορείων Τζουμέρκων, Δωδώνης, Ζαγορίου, Ζίτσας,Κόνιτσας, Μετσόβου, Πωγωνίου και από τον Δήμο Ιωαννιτών η Δημοτική Ενότητα Παμβώτιδος
  • στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, οι Δήμοι Σουλίου και Φιλιατών

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr, στην εφαρμογή του Προγράμματος Δημογραφικής Ανάπτυξης. Το Πρόγραμμα θα βρίσκεται σε ισχύ μέχρι την κάλυψη του μέγιστου αριθμού των 1.000 νοικοκυριών ανά Περιγερειακή Ενότητα και το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται 200 οφελούμενες μονάδες για την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και 80 για όλες τις υπόλοιπες περιοχές.

Πώς καταβάλλονται τα χρήματα

Η ενίσχυση ανέρχεται σε 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό και καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις των 5.000 ευρώ.

Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την οριστική έγκριση της αίτησης και η δεύτερη μετά τη συμπλήρωση ενός έτους αποδεδειγμένης μόνιμης παραμονής. Να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά προβλέπεται δυνατότητα προκαταβολής της πρώτης δόσης, ώστε να καλυφθούν τα έξοδα της μετεγκατάστασης.

Στο Πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν μονοπρόσωπα και πολυπρόσωπα νοικοκυριά που μεταφέρουν την κύρια κατοικία τους στις επιλέξιμες περιοχές. Η κατοικία μπορεί να είναι ιδιόκτητη, μισθωμένη ή να έχει παραχωρηθεί από συγγενή έως δεύτερου βαθμού.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση προβλέπει επίσης τη δυνατότητα συμμετοχής Ελλήνων πολιτών που κατοικούσαν πριν από τη μετεγκατάστασή τους σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και νέων που αποφοίτησαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2025 από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα των συγκεκριμένων Περιφερειακών Ενοτήτων και επιλέγουν να παραμείνουν εκεί μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλιείς: Στα 40 λεπτά η επιδότηση πετρελαίου - Νέο πακέτο 15 εκατ. ευρώ για ζημιές στα δίχτυα

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε δύο περιοχές του δήμου Ωρωπού - Πού εφαρμόζονται

16:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μετεγκατάσταση: Άνοιξε η πλατφόρμα - Επίδομα 10.000 ευρώ για μετακόμιση στην ακριτική Ελλάδα

16:19LIFESTYLE

«Θρυλική» συνάντηση: Μάικ Ντάγκλας - Άλις Κούπερ αντάλλαξαν... βιβλία

16:13LIFESTYLE

Φως στο Τούνελ: Η ανακοίνωση για την υπόθεση της πρεμιέρας

16:04ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Mέλος της βασιλικής οικογένειας του Άμπου Ντάμπι κατέρρευσε στον δρόμο από πολυήμερη χρήση κοκαΐνης - Πρόσεχε τρίχρονο παιδί

15:58WHAT THE FACT

Ζητείται επαγγελματίας που θα μυρίζει... νησιά: Αμοιβή 2.000€ και δωρεάν διαμονή για 7 ημέρες δουλειάς

15:46ΕΘΝΙΚΑ

Ελληνικά «φτερά» πάνω από την Κύπρο - Δύο F-16 στην άσκηση «ΙΡΙΣ 2026»

15:44ΚΟΣΜΟΣ

Μακάβριο μπέρδεμα: Η σορός Βρετανού τουρίστα εξαφανίζεται μυστηριωδώς από νεκροτομείο της Κύπρου

15:42WHAT THE FACT

Αμερικανική εταιρεία παρήγαγε 71 εκατ. λίτρα νερού σε τρεις ώρες με drones στην Αλάσκα

15:35ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Κατερίνα, η αρκούδα που φιλοξενήθηκε στον «Αρκτούρο» για σχεδόν 30 χρόνια - Η συγκινητική ανάρτηση της οργάνωσης

15:24ΚΟΣΜΟΣ

Η Κολομβία αποκαθιστά τους δεσμούς με το Ισραήλ - Ανοίγει πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ

15:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική για funds και servicers θα προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή

15:15ΚΟΣΜΟΣ

Wall Street Journal: Το παρασκήνιο της αποπομπής Γκίλφοϊλ – Τι έκανε τα 24ωρα πριν την απομάκρυνση

15:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Περιστέρι: Βίντεο-ντοκουμέντο με τη 41χρονη να ρίχνει ατροπίνη στα τρόφιμα του πρώην συζύγου της

15:08ΚΟΣΜΟΣ

Η εντυπωσιακή νέα γέφυρα που συνδέει Κίνα - Βόρεια Κορέα: Την Πέμπτη τα εγκαίνια

15:02ΕΥ ΖΗΝ

Η λευκή επίστρωση στα baby καρότα είναι ένδειξη αλλοίωσης;

14:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παππάς για κόντρα ΠΑΣΟΚ-ΕΛΑΣ: «Αν είχε σκηνοθέτη, θα ήταν ο Μητσοτάκης» - «Απαράδεκτη» η φρασεολογία

14:47ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Καταγγελίες Ρούτσι για παρακολουθήσεις και απόπειρα χρηματισμού - «Ακόμα θρηνούμε»

14:41ΚΟΣΜΟΣ

Άναυδοι οι γιατροί: Φύτρωσε δόντι στο μάτι 16χρονου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:41ΚΟΣΜΟΣ

Άναυδοι οι γιατροί: Φύτρωσε δόντι στο μάτι 16χρονου

13:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Vivartia: Πουλήθηκαν σε Καναδούς Goody's, Everest, Flocafe, La Pasteria και Jackaroo

08:55ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Οι αρχές κατέσχεσαν ρομπότ που φέρεται να κακοποίησε σεξουαλικά 16χρονη

13:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αθήνα: Μαθητής εσπερινού σχολείου μαχαιρώθηκε στο σχόλασμα από άλλους μαθητές - Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

15:15ΚΟΣΜΟΣ

Wall Street Journal: Το παρασκήνιο της αποπομπής Γκίλφοϊλ – Τι έκανε τα 24ωρα πριν την απομάκρυνση

09:30ΚΟΣΜΟΣ

El Niño: Αποσυναρμολογήθηκε η πεζογέφυρα του «Λαιμού του Διαβόλου» στους καταρράκτες Ιγκουασού λόγω έντονων βροχοπτώσεων

14:12ΚΟΣΜΟΣ

Η μυστηριώδης «ρωσική πανούκλα» πλήττει τρίτη χώρα: «Κερδίζουν» έδαφος οι θεωρίες «βιολογικών όπλων»

15:35ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Κατερίνα, η αρκούδα που φιλοξενήθηκε στον «Αρκτούρο» για σχεδόν 30 χρόνια - Η συγκινητική ανάρτηση της οργάνωσης

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

13:34ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία στη Ρόδο: Ένας άντρας εντοπίστηκε νεκρός στην παραλία Στεγνά - Μεγάλες καταστροφές

15:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Περιστέρι: Βίντεο-ντοκουμέντο με τη 41χρονη να ρίχνει ατροπίνη στα τρόφιμα του πρώην συζύγου της

06:53ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορικοί σεισμοί στον Ατλαντικό – Ειδικός προειδοποιεί «κάτι πολύ μεγάλο» στις ΗΠΑ σύντομα

14:01ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία είχε οικονομικά συμφέροντα με εταιρεία που ανακατασκευάζει πετρελαιαγωγό για την παράκαμψη του Ορμούζ

07:18ΕΘΝΙΚΑ

Στη Βουλή το θέμα των Πομάκων: «Όχι στην υποχρεωτικότητα της τουρκικής γλώσσας στην ορεινή Θράκη», ερώτηση προς την υπουργό Παιδείας

08:51WHAT THE FACT

Ηλιακός άνεμος θα χτυπήσει τη Γη με ταχύτητα άνω των 600 χλμ./δευτερόλεπτο - Τι θα συμβεί

11:59ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έδωσε μάχη, βγήκε όμως νικητής: Τσέχος προπονητής δεν έριξε ούτε βλέμμα στο ντεκολτέ εντυπωσιακής ρεπόρτερ

10:04ΠΟΛΤΟΣ

Ποιον αφορά η απόλυση Γκίλφοϊλ;

15:58WHAT THE FACT

Ζητείται επαγγελματίας που θα μυρίζει... νησιά: Αμοιβή 2.000€ και δωρεάν διαμονή για 7 ημέρες δουλειάς

14:32ΕΛΛΑΔΑ

Μεσολόγγι: Μαθητής καταπλακώθηκε από παράθυρο μέσα στην τάξη - Διακομίσθηκε στο νοσοκομείο

14:14ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία στην Εύβοια: Νέο μήνυμα του 112 για εκκένωση κατοίκων από τα Ψαχνά - Υπερχείλισε ποταμός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ