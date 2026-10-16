Wall Street: Άνοδος άνω του 1% για τον Dow Jones– Οριακά κέρδη για S&P 500 και Nasdaq

Με άνοδο ολοκληρώθηκε την Πέμπτη η συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.

Γιάννης Φιλιππάκος

Wall Street: Άνοδος άνω του 1% για τον Dow Jones– Οριακά κέρδη για S&P 500 και Nasdaq
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Η συνεδρίαση της Wall Street την Πέμπτη έκλεισε με άνοδο, παρά τις αρχικές απώλειες.
  • Ο Dow Jones σημείωσε κέρδη άνω του 1%, κλείνοντας στις 52.177,69 μονάδες.
  • Ο Nasdaq κατέγραψε οριακή άνοδο 0,08%, κλείνοντας στις 26.713,02 μονάδες.
  • Ο S&P 500 έκλεισε με μικρή άνοδο 0,33%, στις 7.744,06 μονάδες.
  • Οι μετοχές στον κλάδο υγείας και καταναλωτικών αγαθών στήριξαν την αγορά, ενώ οι τεχνολογικές μετοχές παρέμειναν υπό πίεση λόγω ανησυχιών για αποτιμήσεις και κόστος επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.
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Με κέρδη έκλεισε την Πέμπτη (15/10) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street, ανατρέποντας τις αρχικές απώλειες.

Η αγορά βρήκε στήριξη κυρίως σε μετοχές του κλάδου υγείας και των καταναλωτικών αγαθών, την ώρα που οι τεχνολογικές μετοχές παρέμειναν υπό πίεση, καθώς συνεχίζονται οι ανησυχίες γύρω από τις υψηλές αποτιμήσεις και το κόστος των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Στο επίκεντρο των επενδυτών παρέμειναν και τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό, τα οποία διατηρούν την προσοχή στραμμένη στις επόμενες κινήσεις της Federal Reserve.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 556,21 μονάδων (+1,08%), στις 52.177,69 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 20,15 μονάδων (+0,08%), στις 26.713,02 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 25,12 μονάδων (+0,33%), στις 7.744,06 μονάδες.

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