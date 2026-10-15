Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Η αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου θα υπερβεί τα 400 εκατ. βαρέλια

   Προτεραιότητα θα δοθεί στη διάθεση αποθεμάτων ντίζελ, ανέφερε ο Οργανισμός

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Η αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου θα υπερβεί τα 400 εκατ. βαρέλια
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  • Ο Διεθνής Οργανμός Ενέργ ανακοίνωσε ότι η συνολ αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου θα υπερβεί τα 400 εκατομμύρια βαρέλια.
  • Μέχρι στιγμής έχουν διατεθεί περίπου 330 εκατομμύρια βαρέλια, με ορισμένες χώρες να αποδεσμεύσουν μεγαλύτερες ποσότητες από τις αρχικές δεσμεύσεις.
  • Υπόλοιπα αποθέματα περίπου 100 εκατομμυρίων βαρελιών, εκ των οποίων πάνω από 20 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ, θα διατεθούν το συντομότερο δυνατό.
  • Η προτεραιότητα δίνεται στη διάθεση αποθεμάτων ντίζελ, σύμφωνα με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΔΟΕ.
  • Η επιτάχυνση της διάθεσης των αποθεμάτων ανταποκρίνεται σε αίτημα των χωρών της G7.
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Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας ανακοίνωσε σήμερα ότι η συνολική ποσότητα αποθεμάτων πετρελαίου που θα διατεθούν θα υπερβεί τα 400 εκατομμύρια βαρέλια, απόφαση που είχε ληφθεί τον Μάρτιο, ενώ τα μέλη του Οργανισμού δεσμεύτηκαν να επιταχύνουν τη διάθεση των ποσοτήτων που απομένουν.

Ο ΔΟΕ συμφώνησε να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να ολοκληρωθεί, το συντομότερο δυνατό και λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές συνθήκες κάθε χώρας, η διάθεση των εναπομεινάντων αποθεμάτων -περίπου 100 εκατομμύρια βαρέλια, εκ των οποίων πάνω από 20 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ-, πρόσθεσε ο οργανισμός.

Προτεραιότητα θα δοθεί στη διάθεση αποθεμάτων ντίζελ, ανέφερε ο Οργανισμός, μετά από συνεδρίαση του διοικητικού του συμβουλίου.

Ο ΔΟΕ είχε εγκρίνει τη διάθεση ποσότητας-ρεκόρ, ύψους 400 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου, από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης. Μέχρι στιγμής έχουν διατεθεί περίπου 330 εκατομμύρια βαρέλια, με ορισμένες χώρες-μέλη να έχουν αποδεσμεύσει μεγαλύτερες ποσότητες από αυτές που είχαν αρχικά δεσμευτεί, σημείωσε ο Οργανισμός.

Η επιτάχυνση της διάθεσης των εναπομεινάντων αποθεμάτων, για τα οποία υπήρξε δέσμευση τον Μάρτιο, αναμένεται να διοχετεύσει στην αγορά περίπου 100 εκατομμύρια βαρέλια, εκ των οποίων τα 20 εκατομμύρια αφορούν ντίζελ.

Η ποσότητα αυτή ανταποκρίνεται σε αίτημα που υπέβαλαν οι χώρες της G7 νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Με πληροφορίες ΑΠΕ-ΜΠΕ

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