Τραμπ: «Προετοιμάζουμε μαζικές έρευνες για πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ορυκτά στην Γροιλανδία»

Τον «απαράμιλλο» ρόλο της Γροιλανδίας για την ασφάλεια της Ευρώπης και των ΗΠΑ υπογράμμισε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι ετοιμάζονται εκτεταμένες έρευνες για πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ορυκτά στο νησί.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε ότι «οποιαδήποτε μελλοντική επίθεση στις ΗΠΑ θα πρέπει να περάσει από τη Γροιλανδία, όπου η Άμυνά μας θα καταρρίπτει συστηματικά τα drones, τους πυραύλους ή οποιαδήποτε άλλη μορφή όπλου που ακόμη δεν έχει ούτε καν επινοηθεί».

Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι προετοιμάζεται μια «μαζική έρευνα» για πετρελαϊκούς πόρους, όπως και πόρους φυσικού αερίου και ορυκτών στο νησί, λιγότερο από έναν μήνα μετά την υπογραφή συμφωνίας με τη Δανία και τη Γροιλανδία.

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Ο Τραμπ δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τις έρευνες, αλλά σημείωσε ότι «υπάρχουν ειδικοί που λένε ότι η ποσότητα εύκολα προσβάσιμου πετρελαίου είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτήν σχεδόν οποιουδήποτε άλλου εδάφους, οπουδήποτε στον κόσμο».

Η ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου έρχεται μερικές εβδομάδες αφού οι ΗΠΑ, η Δανία και η Γροιλανδία υπέγραψαν μια συμφωνία που αποσκοπεί στον τερματισμό των εντάσεων, μετά τις επανειλημμένες απειλές του Τραμπ να αποκτήσουν οι ΗΠΑ τον έλεγχο του πλούσιου σε ορυκτά και σε στρατηγική θέση νησιού.

Η συμφωνία επεκτείνει τον στρατιωτικό ρόλο των ΗΠΑ στη Γροιλανδία, ανοίγοντας τον δρόμο για δύο νέες στρατιωτικές βάσεις και την ανάπτυξη του συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας «Χρυσός Θόλος», ενώ, παράλληλα, επαναβεβαιώνει την κυριαρχία της Δανίας και το δικαίωμα των Γροιλανδών στην αυτοδιάθεση.

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