Τι αλλάζει στα καύσιμα με την επιδότηση: Οι νέες τιμές σε diesel, πετρέλαιο θέρμανσης και αμόλυβδη

Snapshot Η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης αυξάνεται στα 40 λεπτά το λίτρο, με 20 λεπτά από την κυβέρνηση και 20 λεπτά από τα διυλιστήρια Motor Oil και Helleniq Energy.

Η τελική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 1,55 και 1,60 ευρώ το λίτρο, ενώ για τους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης θα είναι 1,35 ευρώ.

Η διπλή επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης παραμένει στα 20 λεπτά το λίτρο, με 15 λεπτά από την κυβέρνηση και 5 λεπτά από τα διυλιστήρια.

Οι επαγγελματίες, όπως οι οδηγοί φορτηγών με κατανάλωση 2.500 λίτρων μηνιαίως, εξοικονομούν περίπου 500 ευρώ το μήνα από τις επιδοτήσεις στο πετρέλαιο κίνησης.

Η επιδότηση στην αμόλυβδη βενζίνη είναι 10 λεπτά το λίτρο, με όφελος περίπου 10 ευρώ μηνιαίως για οδηγούς που γεμίζουν δύο φορές τον μήνα 50 λίτρα. Snapshot powered by AI

Νέο πακέτο στοχευμένων παρεμβάσεων για την ανάσχεση των τιμών στα καύσιμα τίθεται σε εφαρμογή, με στόχο την ουσιαστική ελάφρυνση νοικοκυριών και επαγγελματιών. Στο επίκεντρο του σχεδίου βρίσκεται η διπλή επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, η οποία διαμορφώνεται συνολικά στα 40 λεπτά το λίτρο. Από αυτά, τα 20 λεπτά προέρχονται από την κρατική ενίσχυση και τα υπόλοιπα 20 λεπτά αποτελούν συνεισφορά των δύο διυλιστηρίων της χώρας, της Motor Oil και της Helleniq Energy.

Το μέτρο αυτό μεταφράζεται σε σημαντική εξοικονόμηση για τους καταναλωτές. Ενδεικτικά, για μια τυπική παραγγελία 1.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης, το συνολικό όφελος ανέρχεται στα 400 ευρώ. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις για τη διαμόρφωση της αγοράς, η τελική τιμή λιανικής αναμένεται να κινηθεί σε ένα εύρος από 1,55 έως 1,60 ευρώ το λίτρο, ενώ για τους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης η τιμή θα διαμορφωθεί ακόμη χαμηλότερα, στα 1,35 ευρώ.

Παράλληλα, στο πετρέλαιο κίνησης παραμένει σε ισχύ η διπλή επιδότηση των 20 λεπτών το λίτρο, με τα διυλιστήρια να καλύπτουν τα 5 λεπτά και την κυβέρνηση τα 15 λεπτά. Η στήριξη αυτή αποδεικνύεται ιδιαίτερα κρίσιμη για τον επαγγελματικό κλάδο και τις μεταφορές. Για παράδειγμα, για ένα φορτηγό διεθνών μεταφορών με μέση μηνιαία κατανάλωση 2.500 λίτρων, το μηνιαίο όφελος διαμορφώνεται στα 500 ευρώ, ενώ σε ετήσια βάση η εξοικονόμηση φτάνει τα 6.000 ευρώ.

Αντίστοιχα, στον τομέα των καυσίμων κίνησης για τα ιδιωτικά οχήματα, η επιδότηση στην αμόλυβδη βενζίνη φτάνει τα 10 λεπτά το λίτρο. Στην πράξη, για έναν οδηγό που πραγματοποιεί δύο φουλαρίσματα των 50 λίτρων τον μήνα, το όφελος ανέρχεται σε 10 ευρώ μηνιαίως, ποσό που σε ετήσια κλίμακα αγγίζει τα 120 ευρώ.

Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης

Πέρα από τη μείωση της τιμής στην αντλία, η κυβέρνηση προχωρά σε οριζόντια αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027.

Η αύξηση αφορά όλες τις επιδοτούμενες μορφές ενέργειας: πετρέλαιο θέρμανσης, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, καυσόξυλα, πέλετ και τα υπόλοιπα επιλέξιμα καύσιμα.

Το ανώτατο επίδομα αυξάνεται από 1.200 σε 1.560 ευρώ. Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια παραμένουν αμετάβλητα. Το προηγούμενο έτος ενισχύθηκαν 1,17 εκατομμύρια νοικοκυριά για όλες τις μορφές θέρμανσης. Περίπου 750.000 νοικοκυριά, δηλαδή σχεδόν το 60% όσων χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης, εκτιμάται ότι πληρούν τα κριτήρια για το σχετικό επίδομα.

Παραδείγματα

Όπως επισημάνθηκε χαρακτηριστικά:

Ένα νοικοκυριό που θα δικαιούνταν επίδομα 500 ευρώ θα λάβει 650 ευρώ.

Ένα νοικοκυριό με επίδομα πέρυσι 800 ευρώ, φέτος θα λάβει 1.040 ευρώ.

Σημειώνεται πως φέτος η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης θα ανοίξει στις 10 Νοεμβρίου. Επιπρόσθετα, η προκαταβολή, η οποία επίσης αυξάνεται κατά 30%, προβλέπεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026.

Το πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος της αύξησης του επιδόματος υπολογίζεται σε 52 εκατ. ευρώ, με τον συνολικό προϋπολογισμό του να αυξάνεται από 173 σε 225 εκατ. ευρώ, βάσει των περσινών δεδομένων.

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