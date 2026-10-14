Πόσο θα κοστίζουν από αύριο τα καύσιμα μετά τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης

Η πλατφόρμα αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή, η οποία επίσης αυξάνεται κατά 30%, προβλέπεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 

Μάνος Χατζηγιάννης

Πόσο θα κοστίζουν από αύριο τα καύσιμα μετά τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η μέση τιμή λιανικής για το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι περίπου 1,55 ευρώ ανά λίτρο από αύριο, μετά από επιδοτήσεις και εκπτώσεις συνολικού ύψους 40 λεπτών ανά λίτρο.
  • Τα νοικοκυριά που δικαιούνται επίδομα θέρμανσης θα πληρώνουν περίπου 1,35 ευρώ ανά λίτρο, με το επίδομα να αυξάνεται κατά 30% φέτος.
  • Η κρατική επιδότηση για το ντίζελ κίνησης είναι 15 λεπτά ανά λίτρο και 20 λεπτά συνολικά με την έκπτωση των διυλιστηρίων, ενώ για την απλή αμόλυβδη από 17 Οκτωβρίου η επιδότηση θα είναι 10 λεπτά ανά λίτρο.
  • Το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται οριζόντια κατά 30%, με το ανώτατο ποσό να φτάνει τα 1.560 ευρώ και τα εισοδηματικά κριτήρια να παραμένουν αμετάβλητα.
  • Η πλατφόρμα αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης θα ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου και η προκαταβολή θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026, με το συνολικό κόστος επιδοτήσεων να ανέρχεται σε εκατομμύρια ευρώ.
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Αναδιαμορφώνονται οι τιμές των καυσίμων μετά τις σημερινές ανακοινώσεις από τον υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά.

Στο 1,55 ευρώ ανά λίτρο αναμένεται να διαμορφωθεί η μέση τιμή λιανικής για το πετρέλαιο θέρμανσης, που θα αρχίσει να διατίθεται από αύριο Πέμπτη στην αγορά, μετά τον υπολογισμό των επιδοτήσεων από τα διυλιστήρια και των εκπτώσεων από την κυβέρνηση που ανακοινώθηκαν σήμερα.

Ειδικότερα, η κρατική επιδότηση και η έκπτωση των διϋλιστηρίων είναι συνολικά 40 λεπτά ανά λίτρο (20+20 από κάθε πλευρά) με αποτέλεσμα η εκτιμώμενη τιμή στην αντλία να υποχωρεί στο 1,55 ευρώ το λίτρο (από 1,50 έως 1,60 ανάλογα με την εξέλιξη των διεθνών τιμών).

Για τα νοικοκυριά που δικαιούνται επίδομα θέρμανσης, το οποίο αυξάνεται φέτος κατά 30% το κόστος, διαμορφώνεται περίπου στα 1,35 ευρώ το λίτρο και όπως σημειώνεται στη σχετική κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας - Οικονομικών και Περιβάλλοντος - Ενέργειας η συνολική ελάφρυνση καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης.

Για το ντίζελ κίνησης η κρατική επιδότηση είναι 15 λεπτά ανα λίτρο, συν 5 λεπτά από τα διϋλιστήρια, διαμορφώνεται δηλαδή συνολικά στα 20 λεπτά ανά λίτρο.

Και για την απλή αμόλυβδη θα υπάρξει από τις 17 Οκτωβρίου κρατική επιδότηση ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο. Από την ίδια ημερομηνία καταργείται η ισόποση έκπτωση που εφαρμόζουν τα διϋλιστήρια.

Όπως επισημαίνεται, η επιδότηση εφαρμόζεται απευθείας στην τιμή πώλησης, χωρίς αιτήσεις ή εισοδηματικά κριτήρια και το όφελος φτάνει άμεσα στον καταναλωτή.

Αναφορικά με το επίδομα θέρμανσης που αυξάνεται φέτος οριζόντια κατά 30%, ανακοινώθηκαν τα εξής:

Η αύξηση αφορά όλες τις επιδοτούμενες μορφές ενέργειας: πετρέλαιο θέρμανσης, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, καυσόξυλα, πέλετ και τα υπόλοιπα επιλέξιμα καύσιμα.

- Το ανώτατο επίδομα αυξάνεται από 1.200 σε 1.560 ευρώ.

- Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια παραμένουν αμετάβλητα.

- Το προηγούμενο έτος ενισχύθηκαν 1,17 εκατομμύρια νοικοκυριά για όλες τις μορφές θέρμανσης.

- Περίπου 750.000 νοικοκυριά, δηλαδή σχεδόν το 60% όσων χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης, εκτιμάται ότι πληρούν τα κριτήρια για το σχετικό επίδομα.

Η ενίσχυση είναι ιδιαίτερα σημαντική για τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα, καθώς προστίθεται στην οριζόντια μείωση της τιμής στην αντλία.

Πρακτικά, ένα νοικοκυριό που θα δικαιούνταν επίδομα 500 ευρώ θα λάβει 650 ευρώ. Ένα νοικοκυριό με επίδομα πέρυσι 800 ευρώ, φέτος θα λάβει 1.040 ευρώ.

Η πλατφόρμα αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή, η οποία επίσης αυξάνεται κατά 30%, προβλέπεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026.

Το κόστος για τις άμεσες επιδοτήσεις στα καύσιμα για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου ανέρχεται σε 46 εκατ. ευρώ ενώ για την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης το επιπλέον κόστος για την περίοδο 2026-2027 είναι 52 εκατ.

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