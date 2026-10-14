Πετρέλαιο Θέρμανσης: Στο 1,55 η τιμή ανά λίτρο - Ωφελούμενοι οι κάτοχοι 3,2 εκατ. ακινήτων

Snapshot Η πλατφόρμα αιτήσεων για τοδομα πετρελαίου θέρμανσης θα ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου με αυξημένο επίδομα κατά 30%.

Περίπου 650.000 από 1,1 εκατομμύρια δικαιούχους έλαβαν πέρυσι επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, ενώ συνολικά 3,2 εκατομμύρια ακίνητα θερμαίνονται με πετρέλαιο.

Η μέση τιμή λιανικής του πετρελαίου θέρμανσης αναμένεται να διαμορφωθεί στα 1,55 ευρώ ανά λίτρο μετά τις επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις.

Οι βασικές κατηγορίες καταναλωτών πετρελαίου θέρμανσης είναι κάτοικοι ορεινών και ψυχρών περιοχών, παλιές πολυκατοικίες στα αστικά κέντρα και καταναλωτές χωρίς πρόσβαση στο δίκτυο φυσικού αερίου.

Η κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης συνδυάζεται με εκπτώσεις διυλιστηρίων, ενώ το ανώτατο επίδομα αυξήθηκε από 1.200 σε 1.560 ευρώ χωρίς αλλαγές στα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Snapshot powered by AI

Την κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσηςτην οποία ανακοίνωσαν ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, σχολίασε στο Newsbomb o πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου.

Σημειώνεται ότι στο 1,55 ευρώ ανά λίτρο αναμένεται να διαμορφωθεί η μέση τιμή λιανικής για το πετρέλαιο θέρμανσης, που θα αρχίσει να διατίθεται από αύριο Πέμπτη στην αγορά.

«Είναι πολύ γενναία η επιδότηση γιατί η αγορά περίμενε 30-35 λεπτά και φτάσαμε στα 40 και επιδότηση από κοινού με τα διυλιστήρια», ανέφερε αρχικά και πρόσθεσε: «Ο προσανατολισμός της κυβέρνησης είναι να στραφεί προς το πετρέλαιο θέρμανσης που μαζί με το φυσικό αέριο θερμαίνουν πραγματικά, με το δριμύ ψύχος σε κάποιες περιοχές να είναι ήδη αισθητό».

«Όμως το πετρέλαιο θέρμανσης είναι 50% πιο ακριβό από ό,τι το αγόραζε πέρυσι ο καταναλωτής», διευκρίνισε ωστόσο μιλώντας στο Newsbomb. «Σε σχέση με το φυσικό αέριο που έχει αυξηθεί κατά 150% ίσως από τις καλύτερες επιδοτήσεις που έχουν δοθεί σε επίπεδο ΕΕ», ανέφερε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής.

Πόσοι όμως είναι εκείνοι που θερμαίνονται με πετρέλαιο θέρμανσης πλέον στην Ελλάδα;

Σύμφωνα με τον κ. Παπαγεωργίου εκείνοι που έλαβαν πέρυσι το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης ήταν περίπου 650.000 από τους 1,1 εκατομμύρια δικαιούχους. Όπως διευκρίνισε ο πρόεδρος των πρατηριούχων εμπόρων Αττικής οι υπόλοιποι είτε έλαβαν επιδότηση για άλλο μέσο θέρμανσης, όπως πχ πέλετ, είτε δεν δρομολόγησαν τις διαδικασίες προκειμένου να λάβουν το επίδομα θέρμανσης.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαγεωργίου με πετρέλαιο θέρμανσης βάσει στοιχείων θεωρητικά θερμαίνονται σχεδόν 3,2 εκατομμύρια ακίνητα.

Το ζήτημα βέβαια που παραμένει αδιευκρίνιστο είναι πόσα εξ αυτών χρησιμοποιούν όντως το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς ως γνωστόν σε αρκετές πολυκατοικίες οι καυστήρες έχουν «κλειδώσει» και οι ένοικοι ζεσταίνονται με άλλα μέσα (κλιματιστικά, ηλεκτρικές σόμπες κλπ).

Ποιοι είναι οι καταναλωτές του πετρελαίου θέρμανσης

Στην Ελλάδα, το πετρέλαιο θέρμανσης παραμένει μια εκ των βασικών επιλογών παρά τη στροφή πολλών καταναλωτών προς εναλλακτικές μορφές ενέργειας (όπως φυσικό αέριο, αντλίες θερμότητας ή κλιματιστικά).

Με βάση τα τρέχοντα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027, οι κατηγορίες που συνεχίζουν να βάζουν πετρέλαιο θέρμανσης διαμορφώνονται ως εξής:

Δικαιούχοι του Κρατικού Επιδόματος Θέρμανσης. Η πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ αναμένεται να ανοίξει τις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου για τις αιτήσεις.

2. Κάτοικοι σε Ορεινές και Ψυχρές Περιοχές (Βόρεια Ελλάδα / Ορεινοί Όγκοι). Στις περιοχές με βαρύ χειμώνα (π.χ. Δράμα, Κοζάνη, Καστοριά, ορεινά χωριά), το πετρέλαιο αποτελεί μονόδρομο λόγω των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών, όπου οι αντλίες θερμότητας ή τα κλιματιστικά χάνουν μέρος της απόδοσής τους.

3. Παλιές Πολυκατοικίες στα Αστικά Κέντρα (Αθήνα & Θεσσαλονίκη). Σε πολλές παλαιότερες πολυκατοικίες, η αλλαγή κεντρικού συστήματος (π.χ. μετάβαση σε φυσικό αέριο ή αυτόνομες μονάδες) είναι τεχνικά δύσκολη ή απαιτεί ομοφωνία των ιδιοκτητών, η οποία σπάνια επιτυγχάνεται. Έτσι, εκατοντάδες διαχειριστές συνεχίζουν να παραγγέλνουν πετρέλαιο για την κεντρική θέρμανση.

4. Καταναλωτές χωρίς Πρόσβαση στο Δίκτυο Φυσικού Αερίου. Σε πολλές επαρχιακές πόλεις, νησιά ή περιαστικές περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, το δίκτυο του φυσικού αερίου δεν έχει φτάσει ακόμη, αφήνοντας το πετρέλαιο ως την πιο εύκολη και άμεση λύση για τα υφιστάμενα καλοριφέρ.

Τι ανακοινώθηκε σήμερα για το πετρέλαιο θέρμανσης

Σε συνέχεια των χθεσινών ανακοινώσεων του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη σήμερα οι κ.κ. Παπασταύρου και Πετραλιάς ανακοίνωσαν επιδότηση 15 λεπτά στο πετρέλαιο diesel και 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων (που θα ξεκινήσει από τις 17 Οκτωβρίου).

Όπως διευκρινίστηκε, η επιδότηση εφαρμόζεται απευθείας στην αντλία χωρίς αίτηση. Δεν θα υπάρχει κάποιο εισοδηματικό κριτήριο.

Πώς καθορίζονται οι τιμές στα καύσιμα μετά τις κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις

Έτσι, μετά τις κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις που ανακοίνωσαν τα διυλιστήρια, η συνολική μείωση των τιμών στα καύσιμα ανέρχεται σε:

40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης (20 λεπτά κρατική επιδότηση – 20 λεπτά έκπτωση διυλιστηρίων)

20 λεπτά στο diesel κίνησης (15 λεπτά κρατική επιδότηση, 5 λεπτά έκπτωση από τα διυλιστήρια)

10 λεπτά στην αμόλυβδη (10 λεπτά κρατική επιδότηση)

Στο 1,55 ευρώ ανά λίτρο αναμένεται να διαμορφωθεί η μέση τιμή λιανικής για το πετρέλαιο θέρμανσης, που θα αρχίσει να διατίθεται από αύριο Πέμπτη στην αγορά.

Η αύξηση αφορά όλες τις επιδοτούμενες μορφές ενέργειας: πετρέλαιο θέρμανσης, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, καυσόξυλα, πέλετ και τα υπόλοιπα επιλέξιμα καύσιμα.

- Το ανώτατο επίδομα αυξάνεται από 1.200 σε 1.560 ευρώ.

- Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια παραμένουν αμετάβλητα.

- Το προηγούμενο έτος ενισχύθηκαν 1,17 εκατομμύρια νοικοκυριά για όλες τις μορφές θέρμανσης.

- Περίπου 750.000 νοικοκυριά, δηλαδή σχεδόν το 60% όσων χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης, εκτιμάται ότι πληρούν τα κριτήρια για το σχετικό επίδομα.

Η ενίσχυση είναι ιδιαίτερα σημαντική για τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα, καθώς προστίθεται στην οριζόντια μείωση της τιμής στην αντλία.

Πρακτικά, ένα νοικοκυριό που θα δικαιούνταν επίδομα 500 ευρώ θα λάβει 650 ευρώ. Ένα νοικοκυριό με επίδομα πέρυσι 800 ευρώ, φέτος θα λάβει 1.040 ευρώ.

Η πλατφόρμα αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή, η οποία επίσης αυξάνεται κατά 30%, προβλέπεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026.

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