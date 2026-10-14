Αλιείς: Στα 40 λεπτά η επιδότηση πετρελαίου - Νέο πακέτο 15 εκατ. ευρώ για ζημιές στα δίχτυα

Διπλή ενίσχυση για τους ψαράδες: Αυξάνεται η επιδότηση πετρελαίου, έρχονται αποζημιώσεις για τα δίχτυα

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Αλιείς: Στα 40 λεπτά η επιδότηση πετρελαίου - Νέο πακέτο 15 εκατ. ευρώ για ζημιές στα δίχτυα
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  • Η επιδότηση πετρελαίου για τους αλιείς αυξάνεται στα 40 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2026.
  • Ανακοινώθηκε νέα δράση ύψους 15 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις αλιέων από ζημιές στα δίχτυα που προκαλούν προστατευόμενα θαλάσσια είδη.
  • Μέχρι το 2025 έχουν καταβληθεί συνολικά 41 εκατ. ευρώ σε περίπου 9.500 επαγγελματίες αλιείς για ζημιές της τριετίας 2022-2024.
  • Η υποβολή αιτήσεων για εκσυγχρονισμό αλιευτικών σκαφών με προϋπολογισμό 16 εκατ. ευρώ ολοκληρώνεται στις 16 Οκτωβρίου 2026.
  • Οι αλιείς διαμαρτύρονται για το υψηλό κόστος καυσίμων, τη νέα νομοθεσία και την υποχρεωτική ψηφιοποίηση χωρίς επαρκή προσαρμογή στις συνθήκες της παράκτιας αλιείας.
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Επιδότηση 40 λεπτών ανά λίτρο αλιευτικού πετρελαίου για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο και νέα δράση 15 εκατ. ευρώ για ζημιές στα δίχτυα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των επαγγελματιών αλιέων που ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η ενίσχυση για τα καύσιμα καθορίστηκε σε συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και ακολουθεί τον διπλασιασμό της επιδότησης για το πεντάμηνο Απριλίου-Αυγούστου.

Για τον Απρίλιο και τον Μάιο, η επιδότηση αυξήθηκε από τα 16 στα 32 λεπτά ανά λίτρο, ενώ για τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο από τα 12 στα 24 λεπτά.

«Όπως έχουμε πει από την έναρξη της ενεργειακής κρίσης, η στήριξη των αλιέων αποτελεί κεντρική κυβερνητική προτεραιότητα. Μετά τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου για το 5μηνο Απριλίου-Αυγούστου, προχωράμε σε μία ακόμα γενναία αύξηση της επιδότησης, σύμφωνα με την προσωπική δέσμευση του Πρωθυπουργού, στα 40 λεπτά για το 2μηνο Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου» ανέφερε σε δήλωσή του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς.

Και συμπλήρωσε «επιπλέον, ικανοποιούμε ένα πάγιο αίτημα των χιλιάδων παράκτιων ψαράδων, με νέα δράση ύψους 15 εκατ. ευρώ για να τους αποζημιώσουμε για τις ζημιές στα δίχτυα τους, μεταφέροντας πόρους από άλλες δράσεις. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος: Στηρίζουμε έμπρακτα τους αλιείς, τηρούμε τις δεσμεύσεις μας, εξαντλούμε τις δημοσιονομικές δυνατότητές μας».

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η νέα δράση για τους παράκτιους αλιείς αφορά ζημιές που προκαλούν στα δίχτυα προστατευόμενα θαλάσσια είδη, όπως δελφίνια, φώκιες και θαλάσσιες χελώνες. Ο προϋπολογισμός των 15 εκατ. ευρώ εξασφαλίστηκε μέσω ανακατανομής διαθέσιμων πόρων του Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα» (ΠΑΛΥΘ) 2021-2027.

Όπως δείχνουν τα στοιχεία που δημοσίευσε το ΥΠΑΑΤ, το 2024 και το 2025 καταβλήθηκαν συνολικά 41 εκατ. ευρώ σε περίπου 9.500 επαγγελματίες αλιείς για αντίστοιχες ζημιές της τριετίας 2022-2024. Επιπλέον, το 2022 χορηγήθηκαν 25 εκατ. ευρώ σε 9.391 επαγγελματίες αλιείς για το πρόσθετο κόστος και την απώλεια εισοδήματος από τις διαταραχές στην αγορά και στην εφοδιαστική αλυσίδα κατά την αρχική περίοδο της ουκρανικής κρίσης.

Παράλληλα, στις 16 Οκτωβρίου 2026 ολοκληρώνεται η υποβολή αιτήσεων για τον εκσυγχρονισμό επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών, στο πλαίσιο δράσης συνολικού προϋπολογισμού 16 εκατ. ευρώ.

Τέλος, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το υπουργείο αναφέρει ότι στο πρόσφατο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας στις Βρυξέλλες επιτεύχθηκε καταρχήν συμφωνία για το πλαίσιο στήριξης της αλιείας την περίοδο 2028-2034. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η δυνατότητα χρηματοδότησης της ανανέωσης και αναβάθμισης του αλιευτικού στόλου.

Η απόφαση της κυβέρνησης έρχεται μετά την εξαγγελία των αλιέων για νέες κινητοποιήσεις. Είχαν προαναγγείλει απεργία στα λιμάνια στις 30 Οκτωβρίου καθώς και σε πανελλαδική κινητοποίηση στις 25 Νοεμβρίου.

Το βασικό τους αίτημα ήταν η η μείωση του κόστους των καυσίμων, καθώς οι επαγγελματίες υποστηρίζουν ότι το πετρέλαιο έχει καταστήσει ασύμφορη την καθημερινή αλιευτική δραστηριότητα. Παράλληλα, διαμαρτύρονταν και για τον νέο νόμο 5336/2026 (ΦΕΚ Α΄ 153/28.09.2026), που αφορά στη ρύθμιση του τομέα της αλιείας και την τροποποίηση του Αλιευτικού Κώδικα.

Τα βασικά αιτήματα των ψαράδων

Υποχρεωτική ψηφιοποίηση: Οι αλιείς καταγγέλλουν ότι προωθείται χωρίς επαρκή προσαρμογή στις ιδιαίτερες συνθήκες της ελληνικής παράκτιας αλιείας, στις διαθέσιμες υποδομές και στις δυνατότητες των επαγγελματιών.

Δορυφορικά συστήματα υψηλού κόστους: Αντιδρούν στην επιβάρυνση από συστήματα παρακολούθησης των σκαφών, αμφισβητώντας την αναγκαιότητά τους για την αλιεία κοντά στις ακτές.

Μητρώο Ερασιτεχνών Αλιέων: Καταγγέλλουν ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη για τη δημιουργία του, παρά τις σχετικές διαβεβαιώσεις που, όπως υποστηρίζουν, είχαν λάβει από αρμόδιους υπουργούς.

Εκτόξευση του κόστους παραγωγής: Οι αυξημένες τιμές καυσίμων και αλιευτικών εφοδίων συμπιέζουν τα εισοδήματα και καθιστούν ολοένα δυσκολότερη τη διατήρηση της επαγγελματικής δραστηριότητας.

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