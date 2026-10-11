Αλιείς: Κινητοποιήσεις και συμβολικός αποκλεισμός των λιμανιών όλης της χώρας

Συνεχίζουν τις διαμαρτυρίες τους οι ψαράδες της χώρας ζητώντας μέτρα στήριξης στο αυξημένο κόστος του επαγγέλματός τους

Ελένη Ευστρατίου

Αλιείς: Κινητοποιήσεις και συμβολικός αποκλεισμός των λιμανιών όλης της χώρας
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Οι αλιείς προρησαν σε διαρτυρίες και συμβολικούς αποκλεισμούς σε λιμάνια πολλών πόλεων λόγω του αυξημένου κόστους και της έλλειψης στήριξης.
  • Αιτούνται μείωση του κόστους καυσίμων και εκφράζουν αντίθεση στο νέο νόμο 5336/2026 που επιβάλλει ηλεκτρονική παρακολούθηση και ψηφιοποίηση των δραστηριοτήτων τους.
  • Διαμαρτύρονται για το υψηλό κόστος των αλιευτικών ειδών και την καταστροφή των διχτυών από θαλάσσια θηλαστικά.
  • Ζητούν την αναπροσαρμογή της ψηφιοποίησης στις ελληνικές συνθήκες και την ίδρυση Μητρώου Ερασιτεχνών Αλιέων, που μέχρι σήμερα δεν έχει υλοποιηθεί.
  • Η αποχή από την αλιευτική δραστηριότητα ξεκίνησε από 1η Οκτωβρίου και οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν με απεργίες και πανελλαδικές διαμαρτυρίες έως ότου υπάρξει ανταπόκριση από την κυβέρνηση.
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Συνέχεια στις κινητοποιήσεις τους έδωσαν σήμερα οι αλιείς, πραγματοποιώντας διαμαρτυρίες σε λιμάνια αρκετών πόλεων της χώρας και προχωρώντας σε συμβολικό αποκλεισμό.

Το πρωί της Κυριακής 11/10, οι ψαράδες συγκεντρώθηκαν σήμερα στα λιμάνια της Αίγινας, του Ηρακλείου Κρήτης, της Μυτιλήνης, της Σάμου, της Πάτρας και του Βόλου, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την έλλειψη μέτρων στήριξης στο αυξημένο κόστος του επαγγέλματός τους.

Το βασικό τους αίτημα είναι η η μείωση του κόστους των καυσίμων, καθώς οι επαγγελματίες υποστηρίζουν ότι το πετρέλαιο έχει καταστήσει ασύμφορη την καθημερινή αλιευτική δραστηριότητα. Παράλληλα, διαμαρτύρονται και για τον νέο νόμο 5336/2026 (ΦΕΚ Α΄ 153/28.09.2026), που αφορά στη ρύθμιση του τομέα της αλιείας και την τροποποίηση του Αλιευτικού Κώδικα.

Πρόκειται για μία νέα ρύθμιση που προβλέπει την ηλεκτρονική παρακολούθηση των σκαφών μέσω του συστήματος VMS, ενώ παράλληλα εφαρμόζει την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων και δελτίων αποστολής.

Στις διαμαρτυρίες τους προστίθεται και το αυξημένο κόστος των ειδών αλιείας, όπως τα δίχτυα, τα οποία χρειάζονται αντικατάσταση, αφού καταστρέφονται από θαλάσσια θηλαστικά.

Οι επαγγελματίες του κλάδου προειδοποιούν ότι χωρίς ουσιαστικές παρεμβάσεις η παράκτια αλιεία κινδυνεύει με δραματική συρρίκνωση, με σοβαρές συνέπειες για εκατοντάδες οικογένειες που εξαρτούν το εισόδημά τους από τη θάλασσα.

Τα βασικά αιτήματα των ψαράδων

Υποχρεωτική ψηφιοποίηση: Οι αλιείς καταγγέλλουν ότι προωθείται χωρίς επαρκή προσαρμογή στις ιδιαίτερες συνθήκες της ελληνικής παράκτιας αλιείας, στις διαθέσιμες υποδομές και στις δυνατότητες των επαγγελματιών.

Δορυφορικά συστήματα υψηλού κόστους: Αντιδρούν στην επιβάρυνση από συστήματα παρακολούθησης των σκαφών, αμφισβητώντας την αναγκαιότητά τους για την αλιεία κοντά στις ακτές.

Μητρώο Ερασιτεχνών Αλιέων: Καταγγέλλουν ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη για τη δημιουργία του, παρά τις σχετικές διαβεβαιώσεις που, όπως υποστηρίζουν, είχαν λάβει από αρμόδιους υπουργούς.

Εκτόξευση του κόστους παραγωγής: Οι αυξημένες τιμές καυσίμων και αλιευτικών εφοδίων συμπιέζουν τα εισοδήματα και καθιστούν ολοένα δυσκολότερη τη διατήρηση της επαγγελματικής δραστηριότητας.

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Αλιευτικά σκάφη με μαύρες σημαίες στο λιμάνι της Αίγινας

aigina portal

Συνέχεια στις κινητοποιήσεις

Η σημερινή συγκέντρωση διαμαρτυρίας αποτελεί συνέχεια των κινητοποιήσεων που έκαναν τις προηγούμενες ημέρες σε Θεσσαλονίκη, Πειραιά αλλά και άλλες πόλεις τις χώρας. Παράλληλα, προαναγγέλλουν απεργία στα λιμάνια στις 30 Οκτωβρίου καθώς και σε πανελλαδική κινητοποίηση στις 25 Νοεμβρίου.

Οι αλιείς επισημαίνουν ότι η αποχή από την δραστηριότητά τους, η οποία ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου, θα συνεχιστεί μέχρι να υπάρξει ανταπόκριση από την κυβέρνηση στα αιτήματα των επαγγελματιών του κλάδου.

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