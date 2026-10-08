Αλιείς: Κρίσιμη συνεδρίαση για το μέλλον των κινητοποιήσεων μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό

Snapshot Εκπρόσωποι από 12 λιμάνιαδριάζουν για να αποφασίσουν τη συνέχεια των κινητοποιήσεων μετά τις επαφές με την κυβέρνηση.

Οι αλιείς ζητούν επιδότηση τουλάχιστον 50 λεπτών ανά λίτρο για το αλιευτικό πετρέλαιο.

Η απεργία διαρκεί οκτώ ημέρες, με τα αλιευτικά στα λιμάνια και ελλείψεις σε φρέσκα ψάρια στην αγορά.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης αναγνώρισε τα αιτήματα και δεν απέκλεισε επιπλέον στήριξη.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι παρακολουθεί προσωπικά το θέμα και η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο περιθώριο για οικονομική ενίσχυση. Snapshot powered by AI

Τη στάση τους καθορίζουν σε συνεδρίασή τους, μετά τις σημερινές συναντήσεις με τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, οι αλιείς.

Η Συντονιστική Επιτροπή συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη από το απόγευμα. Στη διαδικασία συμμετέχουν εκπρόσωποι από 12 λιμάνια της χώρας, οι οποίοι ενημερώνονται για το περιεχόμενο των κυβερνητικών επαφών πριν αποφασίσουν εάν θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις.

Η απεργία συμπληρώνει οκτώ ημέρες. Τα αλιευτικά παραμένουν στα λιμάνια και οι ιχθυόσκαλες δεν λειτουργούν, με συνέπειες στην τροφοδοσία της αγοράς και των επιχειρήσεων εστίασης. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, έχουν ήδη εμφανιστεί ελλείψεις σε φρέσκα ψάρια.

Κεντρική διεκδίκηση του κλάδου είναι η μεγαλύτερη επιδότηση για το αλιευτικό πετρέλαιο. Οι αλιείς ζητούν η ενίσχυση να διαμορφωθεί τουλάχιστον στα 50 λεπτά ανά λίτρο.

Μετά τη συνάντηση με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, οι εκπρόσωποί τους αξιολόγησαν θετικά τη συζήτηση. Από την πλευρά του, ο υπουργός αναγνώρισε τα αιτήματα του κλάδου και δεν απέκλεισε τη δυνατότητα επιπλέον στήριξης.

Νωρίτερα, από την Αρναία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι παρακολουθεί προσωπικά το θέμα. Δήλωσε επίσης ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο περιθώριο για την οικονομική ενίσχυση των αλιέων.

Το εάν οι επαφές αυτές θα οδηγήσουν σε αλλαγή στάσης θα κριθεί στη συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής, από την οποία αναμένονται οι αποφάσεις για τη συνέχεια.

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