ΠΑΣΟΚ: Τροπολογίες για μείωση ΦΠΑ στα νησιά και ενίσχυση των αλιέων

Snapshot Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε δύο τροπολογίες για μείωση ΦΠΑ στα νησιά και οικονομική ενίσχυση των αλιέων μετά από συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη με εκπροσώπους του κλάδου.

Προτείνεται μείωση ΦΠΑ κατά 30% από 1η Ιανουαρίου 2027 σε όλα τα νησιά με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους.

Δημιουργείται μηχανισμός επιστροφής φορολογικών εσόδων για νησιά με πληθυσμό από 3.100 έως 130.000 κατοίκους για χρηματοδότηση υποδομών και υπηρεσιών.

Προτείνεται έκτακτη επιδότηση 0,50 ευρώ ανά λίτρο αλιευτικών καυσίμων από 1η Μαρτίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026 για επαγγελματίες αλιείς.

Η οικονομική ενίσχυση θα τηρεί τα όρια και περιορισμούς του ισχύοντος ενωσιακού δικαίου. Snapshot powered by AI

Σε δύο νομοθετικές πρωτοβουλίες που αφορούν τη νησιωτική χώρα και τον αλιευτικό κλάδο προχωρά το ΠΑΣΟΚ, καταθέτοντας τροπολογίες για την επέκταση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα μικρά νησιά, τη δημιουργία μηχανισμού επιστροφής φορολογικών εσόδων στις μεγαλύτερες νησιωτικές κοινωνίες και την οικονομική ενίσχυση των επαγγελματιών αλιέων.

Οι πρωτοβουλίες εντάσσονται στην προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ να αναδείξει τα ιδιαίτερα οικονομικά και αναπτυξιακά προβλήματα της νησιωτικής Ελλάδας, ενώ η τροπολογία για τους αλιείς έρχεται σε συνέχεια της συνάντησης που είχε το περασμένο Σάββατο ο Νίκος Ανδρουλάκης με εκπροσώπους του κλάδου.

Μείωση ΦΠΑ κατά 30% σε όλα τα νησιά έως 3.100 κατοίκους

Με την πρώτη τροπολογία, το ΠΑΣΟΚ προτείνει την επέκταση, από την 1η Ιανουαρίου 2027, της μείωσης των συντελεστών ΦΠΑ κατά 30% σε όλα τα νησιά της ελληνικής επικράτειας με μόνιμο πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή.

Η ρύθμιση προβλέπει ότι η μείωση θα εφαρμόζεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 του Κώδικα ΦΠΑ.

Παράλληλα, για τα νησιά με πληθυσμό άνω των 3.100 και έως 130.000 κατοίκους, τα οποία δεν καλύπτονται από το υφιστάμενο καθεστώς μειωμένων συντελεστών, προτείνεται η δημιουργία ειδικού μηχανισμού αντισταθμιστικής απόδοσης εσόδων ΦΠΑ.

Στον μηχανισμό αυτό θα πιστώνεται ποσό που θα αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ των πραγματικών εσόδων ΦΠΑ και εκείνων που θα προέκυπταν εάν εφαρμόζονταν μειωμένοι κατά 30% συντελεστές στις επιλέξιμες συναλλαγές.

Τα χρήματα θα επιστρέφουν στις τοπικές κοινωνίες, με σκοπό τη χρηματοδότηση και αναβάθμιση κρίσιμων υποδομών και υπηρεσιών, βάσει διαφανών και αντικειμενικών κριτηρίων.

Με τον τρόπο αυτό, η Χαριλάου Τρικούπη επιδιώκει να συνδυάσει την άμεση φορολογική ελάφρυνση των μικρότερων νησιών με την επιστροφή πόρων στις μεγαλύτερες νησιωτικές περιοχές.

Ενίσχυση 50 λεπτών ανά λίτρο καυσίμου για τους αλιείς

Η δεύτερη τροπολογία αφορά την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους των αλιευτικών καυσίμων, ζήτημα που τέθηκε και κατά τη συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη με εκπροσώπους των αλιέων.

Συγκεκριμένα, το ΠΑΣΟΚ προτείνει τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ύψους 0,50 ευρώ ανά επιλέξιμο λίτρο καυσίμου, για την περίοδο από την 1η Μαρτίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης θα είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα που εκμεταλλεύονται επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη.

Η επιδότηση θα υπόκειται στα ανώτατα όρια και στους περιορισμούς που προβλέπει το ισχύον ενωσιακό δίκαιο.