Δεμένα τα αλιευτικά στη Θεσσαλονίκη: «Δεν βγαίνουν τα έξοδα» - Σε αναβρασμό οι αλιείς

Οι αλιείς στη Θεσσαλονίκη έχουν δεμένα τα καΐκια λόγω του αυξημένου κόστους λειτουργίας, που καθιστά ασύμφορη την επαγγελματική αλιεία

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Δεμένα τα αλιευτικά στη Θεσσαλονίκη: «Δεν βγαίνουν τα έξοδα» - Σε αναβρασμό οι αλιείς
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Από την 1η Οκτωβρίου πολλοί επαγγελματίες απέχουν από την αλιεία, ζητώντας ουσιαστική στήριξη και καλύτερους όρους από την Πολιτεία.
  • Η μειωμένη αλιευτική δραστηριότητα έχει προκαλέσει ελλείψεις φρέσκων ψαριών στην αγορά και επιβαρύνει ολόκληρη την αλυσίδα επαγγελμάτων που εξαρτώνται από την αλιεία.
  • Η περιορισμένη προσφορά ψαριών επηρεάζει αρνητικά και τον κλάδο της εστίασης, που αναζητά εναλλακτικές λύσεις με ιχθυοτροφείου προϊόντα.
  • Οι αλιείς επιμένουν στις κινητοποιήσεις τους μέχρι να ληφθούν μέτρα που θα καταστήσουν βιώσιμη την επαγγελματική αλιεία και θα επιτρέψουν την επιστροφή στη θάλασσα.
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Με δεμένα τα καΐκια τους βρίσκει η έναρξη της αλιευτικής περιόδου δεκάδες αλιείς στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι διαμαρτύρονται για το αυξημένο κόστος λειτουργίας των σκαφών τους και ζητούν ουσιαστικές παρεμβάσεις και στήριξη από την Πολιτεία. Η αλιευτική περίοδος έχει ξεκινήσει, ωστόσο για αρκετούς επαγγελματίες η επιστροφή στη θάλασσα δεν είναι πλέον αυτονόητη, καθώς τα έξοδα για καύσιμα, συντήρηση και λειτουργία των σκαφών έχουν αυξηθεί σημαντικά.

Στην παραλία της Θεσσαλονίκης, πολλά αλιευτικά παραμένουν δεμένα, την ώρα που οι επαγγελματίες του κλάδου δηλώνουν ότι βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα ολοένα και πιο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον.

Ο Γιώργος βρίσκεται εδώ και χρόνια στη θάλασσα και γνωρίζει καλά τις απαιτήσεις του επαγγέλματος. Φέτος, όμως, το καΐκι του δεν έχει ακόμη ανοίξει πανιά. Όπως εξηγεί, το κόστος για να βγει ένα αλιευτικό στη θάλασσα και να μπορέσει να εργαστεί έχει γίνει δυσβάσταχτο.

«Όλα έχουν ανέβει. Όταν ένα σκάφος ξεκινάει, μέσα στον μήνα θέλει 40 με 50.000 ευρώ έξοδα. Δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα», αναφέρει χαρακτηριστικά στην κάμερα της ΕΡΤ3.

Από την 1η Οκτωβρίου απέχουν από την αλιεία

Ο ίδιος βρίσκεται μεταξύ των δεκάδων αλιέων που έχουν επιλέξει να απέχουν από την αλιευτική δραστηριότητα από την 1η Οκτωβρίου, εκφράζοντας την έντονη διαμαρτυρία τους για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στον κλάδο.

Μάλιστα, όπως επισημαίνουν, αυτή τη φορά οι κινητοποιήσεις έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς επαγγελματίες από διαφορετικούς κλάδους της αλιείας εμφανίζονται ενωμένοι, διεκδικώντας καλύτερους όρους για την άσκηση του επαγγέλματός τους.

«Είμαστε μαζί για πρώτη φορά, η μέση αλιεία και η παράκτια, και κυνηγάμε κάτι καλό. Αυτό που μας έδωσαν, στα 32 λεπτά, δεν μας συμφέρει. Δεν το θέλουμε», αναφέρουν οι αλιείς, περιγράφοντας την κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο.

Για τους επαγγελματίες, το ζήτημα δεν αφορά μόνο το εισόδημά τους, αλλά τη δυνατότητα να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται στη θάλασσα χωρίς να καταγράφουν ζημιές.

Η σεζόν ξεκίνησε, αλλά τα καΐκια παραμένουν στο λιμάνι

Η περίοδος κατά την οποία οι συγκεκριμένοι αλιείς δραστηριοποιούνται περισσότερο έχει ήδη ξεκινήσει. Όπως εξηγούν, η δική τους αλιευτική σεζόν εκτείνεται από τον Οκτώβριο έως και τον Μάιο.

Ωστόσο, φέτος η εικόνα είναι διαφορετική.

«Η δική μας σεζόν ξεκινάει από τον Οκτώβριο και διαρκεί μέχρι τον Μάιο. Δεν έχουμε βγει ακόμα στη θάλασσα και τα έξοδα τρέχουν», τονίζουν, περιγράφοντας το οικονομικό αδιέξοδο στο οποίο έχουν βρεθεί.

Τα αλιευτικά παραμένουν δεμένα, την ώρα που οι υποχρεώσεις συνεχίζονται. Καύσιμα, συντήρηση, επισκευές, εξοπλισμός και τα υπόλοιπα λειτουργικά έξοδα αποτελούν ένα σημαντικό βάρος για τους επαγγελματίες, οι οποίοι καλούνται να αποφασίσουν εάν μπορούν οικονομικά να επιστρέψουν στη θάλασσα.

Αρχίζουν να φαίνονται οι ελλείψεις στην αγορά

Οι κινητοποιήσεις των αλιέων έχουν ήδη αρχίσει να αποτυπώνονται στην αγορά της Θεσσαλονίκης, καθώς η περιορισμένη αλιευτική δραστηριότητα έχει ως αποτέλεσμα να μειώνονται τα διαθέσιμα φρέσκα αλιεύματα.

Χαρακτηριστική είναι η εικόνα από λαϊκή αγορά στην ανατολική Θεσσαλονίκη, όπου στήθηκε μόλις ένας πάγκος με ψάρια, ενώ περιορισμένη είναι η παρουσία αλιευμάτων και στην κεντρική ψαραγορά της πόλης.

Οι επαγγελματίες της αγοράς κάνουν λόγο για ένα πρόβλημα που δεν περιορίζεται μόνο στους αλιείς, αλλά επηρεάζει μια ολόκληρη αλυσίδα επαγγελμάτων που συνδέεται με την αλιεία.

«Ο κλάδος έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, οικονομικά και όχι μόνο. Τα ψάρια θα πάρουν επάνω αν δεν υπάρχουν αλιεύματα. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, γιατί από αυτόν τον κλάδο συντηρούνται πολλές οικογένειες», σημειώνουν επαγγελματίες.

Πιέσεις και στην εστίαση

Η περιορισμένη προσφορά φρέσκων ψαριών γίνεται αισθητή και στον χώρο της εστίασης. Οι επαγγελματίες καλούνται να διαχειριστούν τις ελλείψεις και τις αυξημένες τιμές, αναζητώντας εναλλακτικές λύσεις για την κάλυψη των αναγκών τους.

Έτσι, ένα μέρος της αγοράς στρέφεται περισσότερο σε ψάρια ιχθυοτροφείου και κατεψυγμένα προϊόντα, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά που δημιουργεί η μειωμένη παρουσία των αλιευτικών στη θάλασσα.

Το πρόβλημα, όπως επισημαίνουν άνθρωποι της αγοράς, είναι ότι η αλιεία δεν αφορά μόνο τους ανθρώπους που βγαίνουν καθημερινά στη θάλασσα. Πίσω από κάθε αλιευτικό υπάρχει μια ολόκληρη αλυσίδα επαγγελματιών: από τις ιχθυόσκαλες και τις ψαραγορές έως τους εμπόρους, τους ιχθυοπώλες, την εστίαση και τις οικογένειες που εξαρτώνται από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Ζητούν λύσεις για να επιστρέψουν στη θάλασσα

Οι αλιείς δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, ζητώντας μέτρα που θα τους επιτρέψουν να παραμείνουν ενεργοί στο επάγγελμα.

Για τους ίδιους, το ζητούμενο είναι να καταστεί και πάλι βιώσιμη η επαγγελματική αλιεία. Όπως υποστηρίζουν, όσο το κόστος λειτουργίας των σκαφών αυξάνεται και τα έσοδα δεν επαρκούν για την κάλυψη των εξόδων, η επιστροφή στη θάλασσα γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη.

Και ενώ η αλιευτική περίοδος έχει ξεκινήσει ημερολογιακά, η εικόνα στη Θεσσαλονίκη παραμένει διαφορετική: τα καΐκια είναι δεμένα, οι αλιείς περιμένουν λύσεις και η αγορά αρχίζει να αισθάνεται τις συνέπειες της μειωμένης αλιευτικής δραστηριότητας.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να δείξει εάν θα υπάρξει κάποια εξέλιξη στις διεκδικήσεις των επαγγελματιών και εάν τα αλιευτικά θα επιστρέψουν στη θάλασσα, ώστε να αποκατασταθεί σταδιακά η τροφοδοσία της αγοράς με φρέσκα αλιεύματα.

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