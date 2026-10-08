Έκτακτη συνάντηση Μητσοτάκη με αλιείς: Θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα

«Δεν έχετε μπροστά σας επαγγελματίες διαμαρτυρόμενους», είπε ένας εκ των αλιέων

Μάνος Χατζηγιάννης

Έκτακτη συνάντηση Μητσοτάκη με αλιείς: Θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα
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  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε έκτακτη συνάντηση με εκπροσώπους αλιέων στην Αρναία Χαλκιδικής.
  • Ο Μητσοτάκης δήλωσε ότι θα ασχοληθεί προσωπικά με τα ζητήματα του κλάδου και αναγνώρισε τη σημασία της δουλειάς τους.
  • Υποσχέθηκε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών για εξάντληση των δυνατοτήτων στήριξης των αλιέων.
  • Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς ανακοίνωσε τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου για τους επαγγελματίες αλιείς.
  • Η κυβέρνηση δεσμεύεται να εξετάσει περαιτέρω μέτρα για τη στήριξη του αλιευτικού κλάδου.
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Έκτακτη συνάντηση με εκπροσώπους αλιέων είχε στην Αρναία Χαλκιδικής ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Δεν έχετε μπροστά σας επαγγελματίες διαμαρτυρόμενους», είπε ένας εκ των αλιέων και ο πρωθυπουργός απάντησε:

«Θα δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε. Θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα»

Συγκεκριμένα ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε:

Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά, να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας. Είμαστε σε περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους, αναγνωρίζω όμως απόλυτα ότι ο κλάδος της αλιείας αξίζει παραπάνω στήριξη από την πολιτεία.

Ήδη έχουμε κάνει κάποιες ανακοινώσεις, θα δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε. Θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα. Θέλω να πιστεύω ότι πολύ σύντομα, εντός των επόμενων ημερών, θα μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι.

Αναγνωρίζω την πολύ σημαντική δουλειά την οποία κάνετε, είστε ένας παραγωγικός κλάδος. Να ξέρετε ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό και το εννοούμε. Ξέρετε ότι δεν τα έχω εύκολα τα λόγια, όταν λέω κάτι πραγματικά το εννοώ

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, κατόπιν συνεννόησης με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον αρμόδιο υφυπουργό Θάνο Πετραλιά, ανακοίνωσε χθες τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλιείς.

Τι είπε ο πρωθυπουργός με πολίτες

Στη συνέχει μιλώντας σε πολίτες ανέφερε: Οι συνομιλίες με Ρούμπιο επιβεβαίωσαν το βάθος τη στρατηγικής μας σχέσης και πώς αντιλαμβάνεται η παγκόσμια υπερδύναμη την Ελλάδα ως δύναμη σταθερότητας και προόδου στην περιοχή

Σχετικά με τις εκλογές το 2027 επισήμανε: Να σας ζητήσω καθώς εισερχόμαστε σε μακρά προεκλογική περίοδο να ανανεώσουμε τη συμφωνία αλήθειας που συνάψαμε το 2019 και επικαιροποιήσαμε το 2023

Και πρόσθεσε:

Σταθερότητα δεν σημαίνει στασιμότητα σημαίνει ότι μπορούμε να χτίσουμε μεταρρυθμίσεις

Ζητούμε αυτοδύναμη κυβερνηση για γρήγορες αποφάσεις με απόλυτη λογοδοσία.

Έχουμε κερδίσει αξιοπιστία με πολύ κόπο δεν θα τη θυσιάσουμε.

Θα μπορούσα να δωσω περισσότερα αλλά έτσι θα πυροβολούσαμε τα πόδια μας

Μαθαίνουμε από τα λάθη μας, λάθη δεν κάνει όποιος δεν κάνει τίποτε, προχωράμε για μια καλύτερη Ελλάδα

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