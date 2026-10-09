Αναστέλλουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλιείς - Τι αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους

Snapshot Οι αλιείς αναστέλλουν προσωρινά τις κινητοποιήσεις τους, αναμένοντας τις εξαγγελίες της κυβέρνησης.

Ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε να εξετάσει προσωπικά το πρόβλημα των αλιέων.

Οι αλιείς δηλώνουν ότι δεν επαναπαύονται και δείχνουν κίνηση καλής θέλησης προς την κυβέρνηση.

Σε περίπτωση αθέτησης των υποσχέσεων, οι αλιείς θα επανέλθουν με πιο δυναμικές κινητοποιήσεις. Snapshot powered by AI

Σε αναστολή των κινητοποιήσεών τους προχωρούν οι αλιείς, μετά από σχετική τους απόφαση, ωστόσο διαμηνύουν πως αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης, θα επανέλθουν με πιο δυναμικές μορφές αγώνα.

Όπως αναφέρουν μεταξύ άλλων σε σχετική τους ανακοίνωση, «θα αναστείλουμε προσωρινά την κινητοποίησή μας αναμένοντας τις επόμενες μέρες τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, αλλά και την υπόσχεση του πρωθυπουργού ότι θα εξετάσει το πρόβλημά μας προσωπικά» και προσθέτουν πως: «Δεν επαναπαυόμαστε, δείχνουμε για άλλη μια φορά κίνηση καλής θέλησης προς την κυβέρνηση, αλλά σε περίπτωση αθέτησης των υποσχέσεων θα επανέλθουμε όλοι μαζί με πολύ πιο δυναμικές κινητοποιήσεις».

Η έκτακτη συνάντηση με Μητσοτάκη

Χθες έκτακτη συνάντηση με εκπροσώπους αλιέων είχε στην Αρναία Χαλκιδικής ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Δεν έχετε μπροστά σας επαγγελματίες διαμαρτυρόμενους», είπε ένας εκ των αλιέων και ο πρωθυπουργός απάντησε:

«Θα δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε. Θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα»

Συγκεκριμένα ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε:

Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά, να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας. Είμαστε σε περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους, αναγνωρίζω όμως απόλυτα ότι ο κλάδος της αλιείας αξίζει παραπάνω στήριξη από την πολιτεία.

Ήδη έχουμε κάνει κάποιες ανακοινώσεις, θα δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε. Θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα. Θέλω να πιστεύω ότι πολύ σύντομα, εντός των επόμενων ημερών, θα μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι.

Αναγνωρίζω την πολύ σημαντική δουλειά την οποία κάνετε, είστε ένας παραγωγικός κλάδος. Να ξέρετε ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό και το εννοούμε. Ξέρετε ότι δεν τα έχω εύκολα τα λόγια, όταν λέω κάτι πραγματικά το εννοώ.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, κατόπιν συνεννόησης με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον αρμόδιο υφυπουργό Θάνο Πετραλιά, ανακοίνωσε την Τετάρτη τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλιείς.

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