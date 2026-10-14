Το εξωτικό Μπαλί ξέμεινε από βενζίνη: Χαοτικές σκηνές και απέραντο μποτιλιάρισμα έξω από βενζινάδικα

Snapshot Το Μπαλί αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε βενζίνη, προκαλώντας μεγάλες ουρές και μποτιλιάρισμα έξω από τα βενζινάδικα.

Η καθυστέρηση στην άφιξη των βυτιοφόρων καυσίμων οδήγησε στο κλείσιμο πολλών πρατηρίων και σε πολύωρη αναμονή των οδηγών.

Ο κυβερνήτης του Μπαλί κάλεσε τους κατοίκους να χρησιμοποιούν τα καύσιμα με σύνεση και ενθάρρυνε τη χρήση ηλεκτρικών οχημάτων.

Η εταιρεία Pertamina διαβεβαίωσε ότι η ημερήσια διαθέσιμη ποσότητα καυσίμου είναι 2.2 εκατομμύρια λίτρα, ενώ η κατάσταση αναμένεται να εξομαλυνθεί σύντομα.

Η κρίση στα καύσιμα επηρεάζει σημαντικές περιοχές του νησιού, όπως Denpasar, Kuta, Badung και Jembrana, με τα πρατήρια στην Jembrana να έχουν πληγεί ιδιαίτερα. Snapshot powered by AI

Σοβαρές ελλείψεις στα καύσιμα παρουσιάζει το δημοφιλές Μπαλί της Ινδονησίας με τις εικόνες από ατελείωτες ουρές έξω από τα βενζινάδικα να κάνουν τον γύρο του κόσμου, παρά τις προσπάθειες του κυβερνήτη να υποβαθμίσει την κατάσταση.

«Οι άνθρωποι πρέπει να είναι υπομονετικοί γιατί οι αποθήκες έχουν περισσότερα από αρκετά καύσιμα για να καλύψουν τη ζήτηση», είπε o κυβερνήτης του Μπαλί, I Made Rai Warsa σύμφωνα με την Jakarta Globe, προσθέτοντας: «Ο ρυθμός με τον οποίο τα καύσιμα ρέουν στα βενζινάδικα δεν συμβαδίζει με τη ζήτηση».

Drivers on the Indonesian island of Bali face hours-long queues amid subsidised fuel shortages. Supplies arrived two days after shortages were first reported on Sunday, disrupting residents who rely on motorbikes for transport and work. https://t.co/fiUPseucky — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 13, 2026

Προέτρεψε επίσης το κοινό να χρησιμοποιεί τα καύσιμα με σύνεση, δεδομένης της τρέχουσας «παγκόσμιας γεωπολιτικής κατάστασης» και ενθάρρυνε για τη χρήση ηλεκτρικών οχημάτων.

Ο κυβερνήτης εκτίμησε ότι η κατάσταση θα εξομαλυνθεί από, προτρέποντας τους κατοίκους να παραμείνουν ήρεμοι και καλώντας επίσης την Pertamina να διασφαλίσει ότι υπάρχουν αρκετά καύσιμα.

Η εταιρεία είχε αρχικά διαθέσει 2.2 εκατομμύρια λίτρα καυσίμου την ημέρα στο Μπαλί, είπε στην Jakarta Globe.

Πολλά βενζινάδικα έχουν κλείσει, ενώ οι οδηγοί αναγκάζονται να περιμένουν ώρες για να μπουν σε αυτά που παραμένουν ανοιχτά.

🌴 Bali has suddenly run out of gasoline The island has turned into one massive traffic jam. Many gas stations have closed, while drivers are forced to wait for hours to get into those that remain open. Denpasar, Kuta, Badung and Jembrana have been particularly hard hit. In Jembrana alone, fuel shortages have affected 14 gas stations. The widespread disruption was caused by delays in the arrival of fuel tankers, Indonesian media report. — NEXTA (@nexta_tv) October 13, 2026

Η εκτεταμένη αναστάτωση προκλήθηκε από καθυστερήσεις στην άφιξη των βυτιοφόρων καυσίμων, αναφέρουν ινδονησιακά μέσα ενημέρωσης.