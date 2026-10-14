Το εξωτικό Μπαλί ξέμεινε από βενζίνη: Χαοτικές σκηνές και απέραντο μποτιλιάρισμα έξω από βενζινάδικα
Το νησί έχει μετατραπεί σε απέραντο πάρκινγκ
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- Το Μπαλί αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε βενζίνη, προκαλώντας μεγάλες ουρές και μποτιλιάρισμα έξω από τα βενζινάδικα.
- Η καθυστέρηση στην άφιξη των βυτιοφόρων καυσίμων οδήγησε στο κλείσιμο πολλών πρατηρίων και σε πολύωρη αναμονή των οδηγών.
- Ο κυβερνήτης του Μπαλί κάλεσε τους κατοίκους να χρησιμοποιούν τα καύσιμα με σύνεση και ενθάρρυνε τη χρήση ηλεκτρικών οχημάτων.
- Η εταιρεία Pertamina διαβεβαίωσε ότι η ημερήσια διαθέσιμη ποσότητα καυσίμου είναι 2.2 εκατομμύρια λίτρα, ενώ η κατάσταση αναμένεται να εξομαλυνθεί σύντομα.
- Η κρίση στα καύσιμα επηρεάζει σημαντικές περιοχές του νησιού, όπως Denpasar, Kuta, Badung και Jembrana, με τα πρατήρια στην Jembrana να έχουν πληγεί ιδιαίτερα.
Σοβαρές ελλείψεις στα καύσιμα παρουσιάζει το δημοφιλές Μπαλί της Ινδονησίας με τις εικόνες από ατελείωτες ουρές έξω από τα βενζινάδικα να κάνουν τον γύρο του κόσμου, παρά τις προσπάθειες του κυβερνήτη να υποβαθμίσει την κατάσταση.
«Οι άνθρωποι πρέπει να είναι υπομονετικοί γιατί οι αποθήκες έχουν περισσότερα από αρκετά καύσιμα για να καλύψουν τη ζήτηση», είπε o κυβερνήτης του Μπαλί, I Made Rai Warsa σύμφωνα με την Jakarta Globe, προσθέτοντας: «Ο ρυθμός με τον οποίο τα καύσιμα ρέουν στα βενζινάδικα δεν συμβαδίζει με τη ζήτηση».
Προέτρεψε επίσης το κοινό να χρησιμοποιεί τα καύσιμα με σύνεση, δεδομένης της τρέχουσας «παγκόσμιας γεωπολιτικής κατάστασης» και ενθάρρυνε για τη χρήση ηλεκτρικών οχημάτων.
Ο κυβερνήτης εκτίμησε ότι η κατάσταση θα εξομαλυνθεί από, προτρέποντας τους κατοίκους να παραμείνουν ήρεμοι και καλώντας επίσης την Pertamina να διασφαλίσει ότι υπάρχουν αρκετά καύσιμα.
Η εταιρεία είχε αρχικά διαθέσει 2.2 εκατομμύρια λίτρα καυσίμου την ημέρα στο Μπαλί, είπε στην Jakarta Globe.
Πολλά βενζινάδικα έχουν κλείσει, ενώ οι οδηγοί αναγκάζονται να περιμένουν ώρες για να μπουν σε αυτά που παραμένουν ανοιχτά.
Η εκτεταμένη αναστάτωση προκλήθηκε από καθυστερήσεις στην άφιξη των βυτιοφόρων καυσίμων, αναφέρουν ινδονησιακά μέσα ενημέρωσης.