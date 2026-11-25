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Σε περιπέτεια μετατράπηκε η εκδρομή τεσσάρων ατόμων με καταγωγή από το Βόλο όταν μία γυναίκα της παρέας έπεσε θύμα κλοπής ενώ βρισκόταν σε εμπορική αγορά της πόλης.

Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, άγνωστοι αφαίρεσαν από την τσάντα πλάτης της το πορτοφόλι της, το οποίο περιείχε χρήματα, τραπεζικές κάρτες, την αστυνομική της ταυτότητα και προσωπικά έγγραφα.

Η απώλεια των προαναφερόμενων είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα στην επιστροφή της στην Ελλάδα, καθώς η ίδια με τον σύζυγό της πέρασαν δύο ημέρες αγωνίας, στην προσπάθειά του να διευθετήσει τις απαραίτητες διαδικασίες με τις τοπικές αρχές.

Η βοήθεια της ελληνικής πρεσβείας ήταν καθοριστική, καθώς συνέβαλε στην εξεύρεση λύσης και στην έκδοση των απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων.

Η περιπέτεια είχε ως αποτέλεσμα οι τέσσερις Βολιώτες να παρατείνουν κατά μία ημέρα την παραμονή τους στα Σκόπια. Τελικά, επέστρεψαν στον Βόλο το βράδυ της Δευτέρας, έχοντας χάσει χρήματα και προσωπικά αντικείμενα, αλλά κυρίως έχοντας βιώσει μια ιδιαίτερα δυσάρεστη εμπειρία στο ταξίδι τους.

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