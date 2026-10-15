Πιερρακάκης: Παρέχουμε σε όσους χρειάζονται στήριξη λόγω των αυξημένων τιμών της ενέργειας

Snapshot Η δημοσιοική αξιοπιστία θεωρείται εθνική ισχύς και στρατηγικός πόρος σύμφωνα με τον Κυριάκο Πιερρακάκη.

Οι αγορές ομολόγων αποτιμούν αυξημένους κινδύνους λόγω πληθωριστικών προσδοκιών, γεωπολιτικών προκλήσεων και ενεργειακών πιέσεων.

Η απόδοση των δεκαετών ομολόγων στην Ευρώπη αυξήθηκε από 1,1% το 2016 σε 4% σήμερα, ενώ το δημοσιονομικό έλλειμμα αυξήθηκε από 1,7% σε 3,5%.

Η Ελλάδα έχει υψηλές αμυντικές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ, τις οποίες βελτιστοποιεί με πιο στοχευμένες επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής ασφάλειας.

Η κυβέρνηση παρέχει στήριξη σε πολίτες που έχουν ανάγκη λόγω των αυξημένων τιμών της ενέργειας. Snapshot powered by AI

«Η δημοσιονομική αξιοπιστία είναι εθνική ισχύς. Και αποτελεί στρατηγικό πόρο». Αυτό επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνομιλία που είχε με τον Charles Lichfield του Atlantic Council, στο πλαίσιο εκδήλωσης με θέμα την ενίσχυση της παραγωγικότητας στην Ευρώπη. Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε στη Μπανγκόκ, στο περιθώριο της Ετήσιας Συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Ο υπουργός αναφέρθηκε στο πρόβλημα που έχει ανακύψει στις αγορές των ομολόγων, επισημαίνοντας ότι «βρισκόμαστε εν μέσω μιας δύσκολης συγκυρίας, όπως αποτυπώνεται στις αγορές ομολόγων. Η εποχή του φθηνού και άφθονου κεφαλαίου βρίσκεται πίσω μας. Αυτή τη στιγμή, οι αγορές αποτιμούν τον κίνδυνο σε υψηλότερα επίπεδα. Γνωρίζουμε ότι αυτό είναι αποτέλεσμα των αυξημένων πληθωριστικών προσδοκιών, των γεωπολιτικών προκλήσεων, των ενεργειακών πιέσεων, των σημείων συμφόρησης και των διεθνών εξελίξεων, καθώς και της αυξανόμενης ζήτησης για επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Όλοι αυτοί οι παράγοντες, ταυτόχρονα, σε συνδυασμό με μια δυσκολότερη δημοσιονομική κατάσταση, ωθούν τις αποδόσεις των ομολόγων προς τα πάνω».

Οι αγορές παρακολουθούν

Ως αποτέλεσμα, όπως είπε, «η μέση απόδοση δεκαετών ομολόγων στην Ευρώπη το 2016 ήταν 1,1% και σήμερα είναι 4%. Το μέσο δημοσιονομικό έλλειμμα ήταν 1,7%, ενώ σήμερα είναι 3,5%. Οι αγορές παρακολουθούν πολύ στενά τη δημοσιονομική πορεία των χωρών». Ωστόσο, πρόσθεσε, «όλοι πρέπει να έχουμε επίγνωση της ανάγκης να διατηρούμε τα δημόσια οικονομικά μας σε τάξη, γιατί η αξιοπιστία της δημοσιονομικής πορείας των εθνικών κυβερνήσεων διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο αυτή γίνεται αντιληπτή και αξιολογείται από τις αγορές ομολόγων».

Οι αμυντικές δαπάνες της Ελλάδας

Ερωτηθείς για την Ελλάδα και τις αμυντικές δαπάνες, ο κ. Πιερρακάκης είπε ότι «είχαμε ήδη πολύ υψηλό επίπεδο αμυντικών δαπανών ως ποσοστό του ΑΕΠ μας. Έπρεπε, βεβαίως, να τις βελτιστοποιήσουμε, και το κάναμε. Έχουμε αρχίσει να πραγματοποιούμε ακόμη πιο στοχευμένες επενδύσεις, μεταξύ άλλων και σε αυτόν τον τομέα».

Προσθέτοντας ότι «και στο πλαίσιο αυτό συμπεριλάβαμε επενδύσεις στην ενεργειακή ασφάλεια. Γιατί κατανοήσαμε ότι υπάρχει μια στρατηγική με την οποία μπορείς να στηρίξεις τους πολίτες εδώ και τώρα. Και αυτό κάνουμε. Και πρέπει να το κάνουμε. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που μας παρακολουθούν και χρειάζονται αυτή τη στήριξη λόγω των αυξημένων τιμών της ενέργειας. Και είμαστε μία από τις κυβερνήσεις που παρέχουν αυτή τη στήριξη».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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