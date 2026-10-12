Πέφτει η θερμοκρασία ανεβαίνει η αγωνία για το πετρέλαιο θέρμανσης, Καυτή στην Σύνοδο Κορυφής

Πετρέλαιο θέρμανσης, Σύνοδος Κορυφής και δημοσκοπήσεις. Αυτά είναι τα κεφάλαια των επόμενων ημερών. Μεθαύριο ανακοινώνεται απ’ την κυβέρνηση η τιμή έναρξης διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, μια είδηση σημαντική που θα βρει τα νοικοκυριά ήδη να νιώθουν το κρύο του Οκτωβρίου. Τα πρωινά θα ξεκινάνε με 13άρια και τα μεσημέρια θα φτάνει άντε και 17 βαθμούς Κελσίου με το κρύο να τσιμπάει πολύ περισσότερα στο βόρεια και ορεινά. Αυτά δεν αγγίζουν το Μαντείο το οποίο εννοείται έχει κάνει τα κουμάντα του, ενώ οι δουλειές είναι με φούντες αλλά οι πληβείοι θα έχουν πρόβλημα. Μαζί με τα κρύα έρχονται και οι δημοσκοπήσεις του Οκτωβρίου. Εντάξει δεν κρατάμε και την ανάσα μας καθώς το σκηνικό ξαναπέρασε ακίνητη φάση κι έτσι θα συνεχίσει τουλάχιστον μέχρι τέλος του χρόνου, όπου αν εμφανιστεί το κόμμα Σαμαρά θα υπάρξει ανακάτεμα της τράπουλας. Την ανάσα του την κρατάει ο Ανδρουλάκης που ελπίζει να πλησιάσει την δεύτερη θέση που άκοπα του χάρισε η ιστορία όταν διαμελιζόταν ο Συριζα, αλλά μην τα ξαναλέμε, περσινά ξινά σταφύλια κι αυτά.

Μάχη στην ΕΕ

Ο Πρωθυπουργός, αφού πήγε στα Χανιά για την εκδήλωση μνήμης του σπουδαίου οικονομολόγου Μίνου Ζομπανάκη,

εννοείται πως έχει να κάνει διάφορα εντός κι εκτός Αθήνας, αλλά Τετάρτη βράδυ ετοιμάζει βαλίτσες για Βρυξέλλες. Αυτή η Σύνοδος Κορυφής θα είναι μια από τις πιο ζόρικες, όπως με διαβεβαιώνει ο Πίνατ που είναι κι αυτός ανήσυχος καθ’ ότι νιώθει στον αέρα τα συναισθήματα. Ενέργεια, Ουκρανία (δηλαδή Τραμπ και Πούτιν), Μέση Ανατολή, και φυσικά διεύρυνση, μεταναστευτικό ανταγωνιστικότητα, και φυσικά τα λεφτά για την οκταετία 2027-2034 θα τους κρατησουν όλους σούπερ απασχολημένους και Πέμπτη και Παρασκευή. Ο Κυριάκος θα πάει από Τετάρτη βράδυ, γιατί πολύ νωρίς Πέμπτη πρωί έχει ΕΛΚ και αμέσως μετά Σύνοδο. Θα διακόψουν για το δείπνο και την άλλη μέρα θα ξανακαθίσουν στο τραπέζι. Από τις 7:00 το πρωί το ΕΛΚ και από τις 10:00 η Σύνοδος.

Δυσκολίες

Εν τω μεταξύ η Ιρλανδική Προεδρία πρότεινε προχθές να κοπούν από τον προϋπολογισμό της Κομισιόν (1,763 τρις ευρώ), 141 δις (ποσοστό 8%). Όμως η Γερμανία και οι άλλοι έξι (Σουηδία, Δανία, Ολλανδία, Φινλανδία και Αυστρία) δεν το δέχτηκαν και θέλουν ακόμα μεγαλύτερο ψαλίδι. Αυτές οι έξι χώρες είναι που δίνουν το 40% του κοινοτικού προϋπολογισμού. Στην ευρωπαϊκή αργκό τις αποκαλούν ‘φειδωλές’. Απέναντί τους είναι οι 17 χώρες της Συνοχής (μεταξύ των οποίων και εμείς), ενώ οι υπόλοιποι είναι ουδέτεροι. Στους υπόλοιπους, συμπεριλαμβάνεται και η Γαλλία, που όμως στα κονδύλια του Ταμείου Συνοχής (υποδομές, αγροτιά και αλιεία) είναι με τους «17». Ουδέτερη εκ της θέσεως της είναι και η Ιρλανδία. Οι μεγαλύτερες δυσκολίες πηγάζουν από την φίλτατη Γερμανία, η οποία μετά από 16 χρόνια Μέρκελ, τα οποία ακολούθησαν τα 7 του Σρέντερ, έφαγε την σφαλιάρα της ζωής της στην οικονομία εξαιτίας της απόφασης του Πούτιν να εισβάλει στην Ουκρανία. Οικονομία και μεταναστευτικό (γιατί η πτώση της οικονομίας δημιουργεί αυτόματα και άλλα ζητήματα), οδήγησαν σε κοινωνική έκρηξη που έφερε στον αφρό το AFD, και έστειλε στην πολιτική κόλαση τον Μερτς. Τι να πει τώρα ο Μερτς στους γερμανούς; Ότι ο γερμανικός προϋπολογισμός θα δώσει ότι ζητήσουν οι Βρυξέλλες για την συνοχή των «17», όταν δεν βρίσκει τρόπο να διατηρήσει την δική του κοινωνική συνοχή;

Το γαλάζιο γράμμα

Σ’ αυτό το σκηνικό, το γράμμα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Ούρσουλα, για περισσότερο δημοσιονομικό χώρο προκειμένου να δοθούν επιδοτήσεις για ανακούφιση από την ακρίβεια, κινδυνεύει να μείνει στο ‘διαβάστηκε’. Σημαντική λεπτομέρεια: το ίδιο αίτημα έκανε και η Μελόνι της Ιταλίας.

Μικρή νίκη

Μέσα στον ζόφο, θετική νότα ήταν το πράσινο φως για το 1 δισ ευρώ που δόθηκε στην Ελλάδα, από το Eurogroup.

Σοφή ευρωπαία κουκουβάγια με πληροφόρησε ότι πρόκειται για δικά μας λεφτά (το 1 δισ) που η Κομισιόν επιτρέπει να τα ξοδέψουμε σε συγκεκριμένα έργα. Στην ερώτηση «γιατί μόνο σ’ εμάς» η αγαπητή μου απάντησε απλά: «γιατί μόνο εμείς είχαμε έτοιμα σχέδια για συγκεκριμένα έργα. Μας επιτρέπουν να ξοδέψουμε 1 δις λοιπόν, για συγκεκριμένα έργα που σχετίζονται με ενεργειακές επενδύσεις. Μόνο έργα. Όχι επιδοτήσεις». Η ίδια όμως μου είπε ότι υπάρχει μια μικρή ελπίδα να αφήσουν ένα κομμάτι από το 1 δισ να πάει και σε παροχές, δηλαδή επιδοτήσεις. Παρ’ ότι είναι δικά μας λεφτά χρειαζόμαστε την άδεια της Κομισιόν για να τα ξοδέψουμε. Κι άλλες χώρες το ζητάνε αυτό αλλά είναι έτοιμες».

Κινητικότητα

Υπάρχει και στις τάξεις της αντιπολίτευσης. Ο Αλέξης, αφού φόρεσε για πρώτη φορά τ’ αθλητικά του για να υποδεχτεί τον Άγγελο Κορωνιό στην ΕΛΑΣ

σήμερα κι αύριο πάει Κρήτη. Οροπέδιο Λασιθίου, Γέργερη Ηρακλείου, Μυλοπόταμος, Ζωνιανά, κι Ανώγεια είναι οι σταθμοί της περιοδείας του, ενώ άλλα κλιμάκια θα βρεθούν σε Χανιά και Ηράκλειο.

Ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, μόλις επέστρεψε από Καστελόριζο-Ρω και σήμερα το πρωί πάει σε εκδήλωση των Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Αττικής. Όπως μου είπε πουλάκι των Επιμελητηρίων στην εκδήλωση, από πλευράς ΠΑΣΟΚ ζήτησαν να μιλήσει το βράδυ ο Γερουλάνος, ενώ από ΝΔ θα είναι ο Νότης Μηταράκης. Ο Πρόεδρος Ανδρουλάκης θα χαιρετίσει το πρωί, όπως και ο Νίκος Χαρδαλιάς.

Στην Ουάσιγκτον

Ο Παύλος μάλλον θα πάει απευθείας από το αεροδρόμιο στην εκδήλωση των Επιμελητηρίων καθώς ήταν στην Ουάσιγκτον επίτιμος προσκεκλημένος, μαζί με την Ντόρα που ήταν κεντρική ομιλήτρια, στο Heritage Weekend & Classic της National Hellenic Society. Στην ίδια εκδήλωση μίλησε και ο Ισίδωρος Κούβελος. Ο Γερουλάνος στην δική του ομιλία

μίλησε για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις προκλήσεις της, και παρουσίασε το όραμά του για ένα Παγκόσμιο Ερευνητικό Κέντρο Ηθικής και Νέων Τεχνολογιών. «Το κέντρο θα ενώνει ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια, πολιτιστικούς φορείς και ηγέτες της τεχνολογίας, ενδεχομένως υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θα στεγάζεται φυσικά, στην Ακαδημία Πλάτωνος, σε μια γειτονιά της Αθήνας που επί μακρόν παραμελήθηκε».

Δαιμόνια Λίνα

Μένοντας σε πνεύμα πολιτισμού, σημειώνω την μεγάλης σημασίας εκδήλωση της Έκθεσης στο Βυζαντινό Μουσείο Θεσσαλονίκης στην οποία η δαιμόνια Μενδώνη παρουσίασε τα 48 κειμήλια που μας επέστρεψαν οι Βούλγαροι, αφού τους δώσαμε τα οστά του τσάρου Σαμουήλ. Πρόκειται για συ-γκλο-νι-στικά κομμάτια

τα οποία θα πάνε στην Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοίνισσης, την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών, την Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης, και την Ιερά Μονή Μεταμόρφωσης Σωτήρος Ναούσης. Τα οστά του Σαμουήλ τα κρατούσε στο εργαστήριο Αρχιτεκτονικής του ΑΠΘ και μετά στο σπίτι του ο καθ. Αρχιτεκτονικής που τα ανακάλυψε το ’65 στο Άγιο Αχίλλειο Πρεσπών, αφού δεν δέχονταν να τα παραλάβουν οι αρχαιολογικές υπηρεσίες. Εκεί τον συνάντηση η δαιμόνια Λίνα το 2012. Οι αρχαιολόγοι είχαν ένα θέμα επειδή τα βρήκε ένας αρχιτέκτονας. Τον περασμένο Μάιο, έγινε μια συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Μητροπολίτη Σερρών, ο οποίος ζήτησε από τον Πρωθυπουργό, παρουσία του βουλευτή Τάσου Χατζηβασιλείου, να έρθουν πίσω. Ο Κυριάκος πήρε το θέμα πάνω του και έκλεισε την συμφωνία με τον Βούλγαρο ομόλογό του πριν λίγες μέρες.

Πάντως στην εκδήλωση για την επιστροφή των κειμηλίων εντύπωση προκάλεσε πως ήταν μόνο βουλευτές της ΝΔ:

οι υφυπουργοί Καλαφάτης, Γκιουλέκας και Χατζηβασιλείου και οι Κυριαζίδης, Κούβελας, Αραμπατζή και Δεληκάρη. Παρών και ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης. Κανείς από την αντιπολίτευση.

Σας φιλώ

Η Πυθία