Δούρου για σχέσεις με Τσίπρα: Δεν υπάρχει καμία δυσκολία να σταθώ απέναντί του

«Στην πολιτική [...] δεν βρίσκομαι για να υπερασπίζομαι προσωπικές σχέσεις ούτε για να μετατρέπω τις πολιτικές διαφωνίες σε προσωπικές αντιπαραθέσεις», ξεκαθάρισε η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ

Αντώνης Ρηγόπουλος

Δούρου για σχέσεις με Τσίπρα: Δεν υπάρχει καμία δυσκολία να σταθώ απέναντί του
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Η Ρένα Δούρου δηλώνει ότι προτεραιότητα στην πολιτική έχουν οι συλλογικές αποφάσεις και οι πολιτικές διαφωνίες, όχι οι προσωπικές σχέσεις.
  • Εκφράζει ανοιχτά τη διαφωνία της με τον Αλέξη Τσίπρα, αναγνωρίζοντας όμως την κοινή πολιτική τους διαδρομή.
  • Ασκεί κριτική σε πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που πρότειναν τη διάλυσή του για προσωπικά οφέλη.
  • Επιμένει ότι δεν σκέφτηκε ποτέ να αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ και διαβεβαιώνει ότι θα παραμείνει μέλος του κόμματος.
  • Θεωρεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα εισέλθει στη Βουλή και μπορεί να έχει ρυθμιστικό ρόλο σε περίπτωση έλλειψης αυτοδυναμίας της ΝΔ.
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Σαφείς αποστάσεις από τον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς να παραγνωρίζει την κοινή πολιτική τους διαδρομή, παίρνει η Ρένα Δούρου, ξεκαθαρίζοντας ότι για την ίδια οι πολιτικές διαφωνίες βρίσκονται πάνω από τις προσωπικές σχέσεις. Παράλληλα, η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ασκεί κριτική σε όσους επιδίωξαν τη διάλυση του κόμματος, επιβεβαιώνοντας ότι η ίδια δεν πρόκειται να αποχωρήσει.

Μιλώντας στη Μυρτώ Λοβέρδου και στο «Βήμα Talks», η Ρένα Δούρου δηλώνει χαρακτηριστικά: «Στην πολιτική βρίσκομαι για να εκπροσωπώ ανθρώπους, ιδέες, συλλογικές αποφάσεις. Δεν βρίσκομαι για να υπερασπίζομαι προσωπικές σχέσεις ούτε για να μετατρέπω τις πολιτικές διαφωνίες σε προσωπικές αντιπαραθέσεις».

«Βάζω το πολιτικό πάνω από το προσωπικό. Γι’ αυτό και δεν έχω καμία δυσκολία να σταθώ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, να αναγνωρίσω όσα μας ένωσαν και να διαφωνήσω καθαρά για όσα μας χωρίζουν σήμερα», προσθέτει.

Αιχμές για όσους ήθελαν να διαλύσουν τον ΣΥΡΙΖΑ

Ιδιαίτερα αιχμηρή εμφανίζεται η Ρένα Δούρου απέναντι σε πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που υποστήριξαν τη διάλυσή του, αφήνοντας αιχμές και για προσωπικές επιδιώξεις.

«Με σόκαρε ότι άνθρωποι που ο ΣΥΡΙΖΑ τίμησε με υπουργικές θέσεις και θέσεις στα όργανά του έφτασαν να προτείνουν να κλείσει το ίδιο τους το κόμμα, με την προσδοκία ότι κάποιοι από αυτούς θα εξασφάλιζαν προνομιακή μεταχείριση στον νέο φορέα», σημειώνει.

Παράλληλα, ασκεί κριτική στην προσωποκεντρική αντίληψη που, όπως υποστηρίζει, κυριάρχησε τα προηγούμενα χρόνια στην Αριστερά. «Εδώ και επτά χρόνια, απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, το κομμάτι της Αριστεράς που υπηρετώ κι εγώ αναζητούσε σχεδόν αποκλειστικά ένα πρόσωπο», αναφέρει, χαρακτηρίζοντας «τραγικά ανώριμη» την αντίληψη ότι αρκεί η αλλαγή ενός προσώπου για να αλλάξει η πολιτική.

«Θα είμαι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ»

Η πρόεδρος της ΚΟ ξεκαθαρίζει ότι δεν εξέτασε ποτέ το ενδεχόμενο μετακίνησής της σε άλλον πολιτικό φορέα, παρά τα σχετικά δημοσιεύματα.

«Δεν υπήρξε ούτε στιγμή που να το σκεφτώ», τονίζει, προσθέτοντας ότι «δεν μπήκα σε καμία κουβέντα».

«Η Δευτέρα μετά τις εκλογές δεν έχει για μένα την αγωνία του "τι θα γίνει η Ρένα όταν μεγαλώσει"», αναφέρει χαρακτηριστικά, διαβεβαιώνοντας ότι θα παραμείνει μέλος του ΣΥΡΙΖΑ.

Σε ό,τι αφορά τις εκλογικές προοπτικές του κόμματος, επικαλείται τα δημοσκοπικά στοιχεία του Οκτωβρίου, σύμφωνα με τα οποία ο μέσος όρος στην εκτίμηση ψήφου διαμορφώνεται στο 2%, έναντι 1,27% τον Ιούλιο.

«Θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλειδώσει την είσοδό του στη Βουλή», υποστηρίζει, ενώ εκτιμά ότι το κόμμα μπορεί να αποκτήσει ρυθμιστικό ρόλο την επομένη των εκλογών, εφόσον η ΝΔ δεν εξασφαλίσει αυτοδυναμία και ο νέος φορέας και το ΠΑΣΟΚ συνεχίσουν, όπως λέει, να λειτουργούν «με όρους ηγεμονίας και κλειστού κλαμπ».

Τέλος, αναφερόμενη στις εσωκομματικές εξελίξεις και στις αλλεπάλληλες αποχωρήσεις στελεχών, σχολιάζει σκωπτικά: «Βλέποντας πόσους αρχηγούς έχει βγάλει ο ΣΥΡΙΖΑ, εντός και εκτός Βουλής, λέω ότι δεν είναι κόμμα, είναι Άγιαξ: η ομάδα που φτιάχνει άλλες ομάδες».

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